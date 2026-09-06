Руководитель экспедиции Павел Филин и главред радио «КП» Андрей Горбунов во время полевых исследований Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На норвежском Шпицбергене уже более четырех веков живут русские люди, Русское Географическое Общество решило запустить уникальный проект – впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты нашего наследия, которые находятся в разных точках острова.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

МЫ ВЫДВИГАЕМСЯ НА ХЕЕР!

Наша экспедиция сидит в штабе и обсуждает план действий. Не поверите, но «штаб» – это общая кухня в хостеле «Помор» в русской столице Шпицбергена Баренцбурге. Нет, у РГО, разумеется, здесь есть своя официальная площадка, где проходят все большие встречи. Но всё-таки уютная кухня отлично подходит под задачи мозгового центра. Тут просторно – есть, где поставить ноутбуки и разложить карты. Ну, и холодильник с чайником, разумеется, лишними тоже не стали. Главное, в пылу научных баталий в качестве аргумента не врезать коллеге чайником по голове.

Штаб-квартира экспедиции располагается на кухне хостела «Помор» Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель экспедиции – крутой ученый, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Павел Филин. Мотивирует людей он не хуже этого самого Петра Первого. Перед выездом на мыс с родным для русского уха названием Хеер Павел объясняет:

- У нашей экспедиции есть очень важный не только исторический, но и политический аспект. Сейчас идет достаточно активный процесс выдавливания России с территории Шпицбергена. Разными способами. И мягкая сила здесь используется в полный рост. Теперь практически весь Шпицберген покрыт особо охраняемыми природными территориями. Что это значит? А всё – здесь больше нельзя вести раскопки, нельзя забирать на изучение никакие найденные образцы.

Рабочие будни экспедиции РГО Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я негодующе швыркаю чаем и гневно хрущу печеньем. А наш научный полководец продолжает:

- В Норвегии есть внутреннее постановление: все постройки и предметы старше 1946 года автоматически становятся объектами культурного наследия Шпицбергена. То есть норвежцы приезжают в наши же поселки и ставят на свой государственный учет русское наследие. А мы с этим ничего и сделать не можем, потому что это территория Норвегии.

- И что же делать? – мотивирующая речь уже близка к тому, чтобы стать демотивирующей.

«Мы оказались очень похожи по темпераменту», - говорят Алевтина, Павел и Егор Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Есть договор о Шпицбергене 1920 года, по которому Россия имеет право осуществлять хозяйственную и научную деятельность на архипелаге. Ну так давайте осуществлять эту самую научную деятельность! Сделаем карту всего русского наследия на архипелаге. России и самой будет не лишне вспомнить о масштабах своего присутствия на Шпицбергене. Представь, как визуально мощно это будет смотреться на одной конкретной карте.

В общем, мы выдвигаемся на Хеер!

ЗАГАДОЧНЫЕ КРУГИ НА ПОЛЯХ

На мысе Хеер у нас загадочная миссия. Еще по дороге на Шпицберген Павел Филин изучал снимки архипелага со спутников. И обнаружил в районе этой косы круги непонятного происхождения. Мы на электрокаре мчим на мыс, чтобы, во-первых, понять причину появления этих фигур, а во-вторых, тщательно всё измерить и запротоколировать.

Последние полкилометра до цели электрокар преодолевать отказывается. Поэтому наш отряд идет пешком. Филин шагает первым. Я, как верный оруженосец, бегу рядом. Только вместо шпаги или копья я тащу под мышкой огромную линейку (она же геодезическая рейка) – главное оружие ученого в этих краях.

Такие вот у нас тут рабочие условия. Андрей Горбунов обследуют арктическую территорию Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А могут эти круги быть внеземного происхождения? Вдруг это первые в истории свидетельства присутствия инопланетян на земле? – допытываюсь я.

Павел скептически поправляет очки.

- Коллега, давай оставаться в рамках научного дискурса, - тактично возвращает меня с небес на грешную норвежскую землю научрук. – Вопрос к этим кругам только один: что за ЛЮДИ их оставили? Долгие годы в отечественной и западной истории ведется спор, кто первым прибыл на Шпицберген – викинги, русские поморы или голландские мореплаватели. Выдающийся советский и российский археолог Вадим Федорович Старков доказал, что поморы стали осваивать архипелаг еще с середины 16 века. Он обнаружил деревянные фрагменты домов и судов того времени. А западные ученые сейчас доказывают, что викинги (да и голландцы с англичанами) оказались на Шпицбергене раньше нас. Но, что показательно, никаких следов присутствия скандинавов здесь обнаружено не было. Может, Норвегия и запретила раскопки на Шпицбергене, чтобы мы не предоставили еще больше доказательств раннего присутствия России на архипелаге…

На Шпицбергене портится погода. Скоро наступит полярная ночь Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдруг всегда серьезный Павел Анатольевич расплывается в улыбке и показывает куда-то в сторону.

- Да это же старинная ловушка для песцов, - радостно говорит научный руководитель и спешит к странному деревянному приспособлению.

- Ну-ка, ну-ка, как она устроена, - Филин с энтузиазмом осматривает находку со всех сторон. – Андрей, подними крышку ловушки. Я сфоткаю.

Признаюсь честно, выполняю приказ научрука без энтузиазма. Мне очень нравятся песцы. Каждый раз радуюсь их появлению, как Новому Году в детстве. А тут позировать с гильотиной для этих пушистиков.

- Андрей, ну ты чего. Говорю же, крышку подними! Вот тааак – прекрасно! – Филин счастлив. А мой внутренний песец негодует. Но, как говорится, всё ради науки.

И вот, наконец, мы на месте. Круги впечатляют. В глубину – метра полтора, и еще больше в ширину.

- Ну точно инопланетяне! – тут же делает вывод неисторик Горбунов, прыгая в воронку и с умным видом делая замеры гигантской линейкой.

Павел Филин с интересом разглядывает старую ловушку для песцов Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Отнюдь, - одним словом разбивает все мои фантастические теории научрук. – После начала Великой Отечественной войны все советские граждане были эвакуированы со Шпицбергена. Почти две тысячи шахтеров и их семей вывезли кораблями в Архангельск. А на этом мысе расположились норвежцы и стали отбиваться от фашистов. Немцы послали сюда суперлинкор «Тирпиц». По всей видимости, эти воронки – следы от ударов его артиллерии, и, похоже, что главного калибра. Надо будет эти данные обязательно добавить на нашу карту.

В общем, Хеер нам, а не инопланетяне.

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

СЮРПРИЗ ОТ ПЕСЦА

В состав экспедиции под кодовым названием «Русский Шпицберген» входит всего три человека. Руководитель – Павел Филин, археолог – Егор Шевяков и картограф – Алевтина Парамонова. Парамонова – старший научный сотрудник в институте культурного и природного наследия имени Лихачева. На вопрос, что входит в ее обязанности, Алевтина лаконично отвечает:

- Я визуализирую культурное и природное наследие.

Павел Филин слышит скромный ответ коллеги и тут же подключается:

- Большинство картографов не вытащишь в поле. Они просто сядут в кабинете и формально начертят карту, нанесут значки. Но чтобы понимать, что ты там наносишь, как это всё в жизни выглядит, важно пройти по земле и увидеть всё своими глазами. Это и есть настоящий профессионализм. Поэтому Алевтина – картограф высшего уровня!

Кстати, именно Алевтина Парамонова в свое время создала карту историко-культурного наследия Бородинского поля для музея Бородинской битвы. Ну, а на Шпицбергене совсем другая баталия. Здесь надо умудриться зафиксировать следы присутствия русских людей на архипелаге за последние четыре с лишним века, при этом не проводя никаких раскопок и не собирая образцов (привет, Норвегия).

Мы работаем на мысе Финисет. Рядом с берегом здесь обнаружен древний корабль, точнее то, что от него осталось.

- Это было русское судно? – допытываюсь я у товарищей ученых.

Павел Филин осматривает фрагменты старинного судна. К сожалению, мы не имеем права забрать эту находку на исследования Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Павел Филин мешкает с ответом.

- Чтобы понять, какому народу принадлежит борт, надо брать материалы на исследование, - в сердцах говорит он. - А мы не имеем на это права. Поэтому остается только гадать.

Филин и археолог Егор Шевяков начинают измерять судно и делать записи. Собственно, это всё, что им здесь позволено. А мы с Алевтиной идем в глубь острова, изучая минималистичный ландшафт под ногами в поисках важных объектов.

- У меня методика везде одна и та же – что Бородинское поле, что Шпицберген, что Соловки, - уверяет Парамонова. - Натурные обследования и большие хождения.

- А как вам работается в суровой мужской компании?

Сзади раздается крик археолога Шевякова:

- Я линейку в фекалии песца положил!

- Тоже своего рода археологический материал, - смеемся мы с Алевтиной.

- К вопросу о суровых мужиках, - говорит Парамонова. - На Шпицбергене есть заброшенный шахтерский поселок Грумант. Туда уже давно никто не ездит. Всё заброшено. Но нам надо было там собрать данные. В итоге мужики ёжились, ворчали, как там мрачно и неприятно. А мне понравилось! Очень атмосферное место.

Этому морскому маяку 60 лет. Участники экспедиции разрешили мне на него залезть Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вас тут трое. А с кем из известных киношных или книжных троиц вы себя ассоциируете?

- Может быть, с тремя мушкетерами? – улыбается Алевтина и возвращается к коллегам. Мужики спорят, с какого ракурса лучше фотографировать древний корабль и как лучше положить линейку (уже очищенную от сюрприза песца). Парамонова быстро мирит товарищей, и они втроем завершают работу.

И тут я понимаю, какую троицу они мне напоминают. Алевтина – Гермиона. Павел Филин – Гарри Поттер. А Егор Шевяков – конечно же, Рон Уизли.

Алевтина Парамонова – Гермиона. Павел Филин – Гарри Поттер. А Егор Шевяков – конечно же, Рон Уизли Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПУЛЯ ДОЛЖНА ПРОЛЕТЕТЬ В ДВУХ СМ ОТ УХА МЕДВЕДЯ

На карте РГО будут отражены все вехи освоения Шпицбергена русскими. Внушительное место займет советский период. Тогда наши предки развернулись на архипелаге по максимуму. Пять вертолетов с геологами на борту курсировали по всей территории в поисках новых залежей угля. У вертолетной команды было целое общежитие - рядом со взлетной площадкой. Сейчас это здание почти не используется. Но для нашей экспедиции оно тоже представляет научный интерес. Здесь были русские? Были! Значит, самое место общежитию – на карте.

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Люди здесь бывают крайне редко. Только когда вертолет прилетает. А вот белые медведи появляются гораздо чаще, - археолог Егор Шевяков ёжится. Правда, не понятно, от чего больше, – то ли от сильного ветра, то ли от своих же слов про медведей.

- Здание стоит рядом с тропой сезонной миграции белых медведей. И вот однажды мимо шла мама-медведица с медвежатами. Семейство учуяло еду внутри. Медвежата остались ждать маму снаружи, а та через окно залезла в общагу. Там в это время находился один механик. Пришлось ему несколько часов прятаться от непрошенной гостьи, пока не приехали его коллеги по лётному составу и не отпугнули рычащую даму.

Рядом с этим общежитием проходит тропа сезонной миграции белых медведей Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Егор заворачивает за угол общежития. Рядом с ним идет егерь Роман с ружьем и прикрывает его. Вокруг свищет ветер. Над пустой пятиэтажкой нависают черные тучи. В общем, картина, как в постапокалиптическом фильме ужасов.

- Каждый раз думаю, что за углом ждет медвежье семейство, - признается сотрудник Института археологии РАН Шевяков. Он – и сам охотник с лицензией на ношение оружия. Но здесь он охотится на исторические объекты. Впрочем, про то, как действовать при встрече с белым хищником, Егор знает не меньше местных:

- Норвежские правила гласят, что при встрече с медведем нужно выстрелить так, чтобы пуля пролетела в двух сантиметрах от его уха. Мол, это и безопасное расстояние от головы зверя, и в то же самое время ему будет достаточно громко, чтобы испугаться. Прикинь, на тебя прет здоровенная мохнатая махина, а ты должен с линеечкой рассчитать 2 сантиметра от его башки. Смешно, но не смешно.

- Охотник, хватит байки травить! – командует Павел Филин. – Я там избушку интересную нашел. Пошли изучать.

- А что самое сложное в нашей экспедиции? – спрашиваю я у всей научной троицы. – Ну помимо того, что норвежские власти арестовали корабль.

Пока продолжается арест нашего судна «Профессор Молчанов», в горах уже выпал снег Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Всё самое сложное еще впереди! – не сговариваясь, отвечают они хором. А картограф Алевтина добавляет:

- Все эти массивы данных надо будет обработать, обобщить и отсортировать. Карта ведь не безразмерная. А еще информацию нужно подать просто и лаконично, чтобы даже школьнику было понятно и интересно.

В один из вечеров состоялась встреча участников экспедиции РГО с жителями Баренцбурга. На фото – Павел Филин рассказывает о полевых работах Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филин кивает:

- Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что экспедиция себя оправдала. У нас получается матрица русского Шпицбергена длинной в несколько веков. С ней смогут работать даже следующие поколения ученых…

Главное, чтобы к тому времени русский Баренцбург стоял на месте и процветал – на радость белым мишкам и песцам.

Продолжение следует...

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