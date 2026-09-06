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6 сентября 2026 22:25

Экспедиция на Шпицберген: как противостоять мягкой силе Норвегии, и кто оставил загадочные круги на поляхфото

Главред радио «КП» вместе с РГО отправился на край света, чтобы рассказать о русском следе на архипелаге Шпицберген (дневник экспедиции, часть 5)
Андрей ГОРБУНОВ
Руководитель экспедиции Павел Филин и главред радио «КП» Андрей Горбунов во время полевых исследований

Руководитель экспедиции Павел Филин и главред радио «КП» Андрей Горбунов во время полевых исследований

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На норвежском Шпицбергене уже более четырех веков живут русские люди, Русское Географическое Общество решило запустить уникальный проект – впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты нашего наследия, которые находятся в разных точках острова.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

МЫ ВЫДВИГАЕМСЯ НА ХЕЕР!

Наша экспедиция сидит в штабе и обсуждает план действий. Не поверите, но «штаб» – это общая кухня в хостеле «Помор» в русской столице Шпицбергена Баренцбурге. Нет, у РГО, разумеется, здесь есть своя официальная площадка, где проходят все большие встречи. Но всё-таки уютная кухня отлично подходит под задачи мозгового центра. Тут просторно – есть, где поставить ноутбуки и разложить карты. Ну, и холодильник с чайником, разумеется, лишними тоже не стали. Главное, в пылу научных баталий в качестве аргумента не врезать коллеге чайником по голове.

Штаб-квартира экспедиции располагается на кухне хостела «Помор»

Штаб-квартира экспедиции располагается на кухне хостела «Помор»

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель экспедиции – крутой ученый, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Павел Филин. Мотивирует людей он не хуже этого самого Петра Первого. Перед выездом на мыс с родным для русского уха названием Хеер Павел объясняет:

- У нашей экспедиции есть очень важный не только исторический, но и политический аспект. Сейчас идет достаточно активный процесс выдавливания России с территории Шпицбергена. Разными способами. И мягкая сила здесь используется в полный рост. Теперь практически весь Шпицберген покрыт особо охраняемыми природными территориями. Что это значит? А всё – здесь больше нельзя вести раскопки, нельзя забирать на изучение никакие найденные образцы.

Рабочие будни экспедиции РГО

Рабочие будни экспедиции РГО

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я негодующе швыркаю чаем и гневно хрущу печеньем. А наш научный полководец продолжает:

- В Норвегии есть внутреннее постановление: все постройки и предметы старше 1946 года автоматически становятся объектами культурного наследия Шпицбергена. То есть норвежцы приезжают в наши же поселки и ставят на свой государственный учет русское наследие. А мы с этим ничего и сделать не можем, потому что это территория Норвегии.

- И что же делать? – мотивирующая речь уже близка к тому, чтобы стать демотивирующей.

«Мы оказались очень похожи по темпераменту», - говорят Алевтина, Павел и Егор

«Мы оказались очень похожи по темпераменту», - говорят Алевтина, Павел и Егор

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Есть договор о Шпицбергене 1920 года, по которому Россия имеет право осуществлять хозяйственную и научную деятельность на архипелаге. Ну так давайте осуществлять эту самую научную деятельность! Сделаем карту всего русского наследия на архипелаге. России и самой будет не лишне вспомнить о масштабах своего присутствия на Шпицбергене. Представь, как визуально мощно это будет смотреться на одной конкретной карте.

В общем, мы выдвигаемся на Хеер!

ЗАГАДОЧНЫЕ КРУГИ НА ПОЛЯХ

На мысе Хеер у нас загадочная миссия. Еще по дороге на Шпицберген Павел Филин изучал снимки архипелага со спутников. И обнаружил в районе этой косы круги непонятного происхождения. Мы на электрокаре мчим на мыс, чтобы, во-первых, понять причину появления этих фигур, а во-вторых, тщательно всё измерить и запротоколировать.

Последние полкилометра до цели электрокар преодолевать отказывается. Поэтому наш отряд идет пешком. Филин шагает первым. Я, как верный оруженосец, бегу рядом. Только вместо шпаги или копья я тащу под мышкой огромную линейку (она же геодезическая рейка) – главное оружие ученого в этих краях.

Такие вот у нас тут рабочие условия. Андрей Горбунов обследуют арктическую территорию

Такие вот у нас тут рабочие условия. Андрей Горбунов обследуют арктическую территорию

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А могут эти круги быть внеземного происхождения? Вдруг это первые в истории свидетельства присутствия инопланетян на земле? – допытываюсь я.

Павел скептически поправляет очки.

- Коллега, давай оставаться в рамках научного дискурса, - тактично возвращает меня с небес на грешную норвежскую землю научрук. – Вопрос к этим кругам только один: что за ЛЮДИ их оставили? Долгие годы в отечественной и западной истории ведется спор, кто первым прибыл на Шпицберген – викинги, русские поморы или голландские мореплаватели. Выдающийся советский и российский археолог Вадим Федорович Старков доказал, что поморы стали осваивать архипелаг еще с середины 16 века. Он обнаружил деревянные фрагменты домов и судов того времени. А западные ученые сейчас доказывают, что викинги (да и голландцы с англичанами) оказались на Шпицбергене раньше нас. Но, что показательно, никаких следов присутствия скандинавов здесь обнаружено не было. Может, Норвегия и запретила раскопки на Шпицбергене, чтобы мы не предоставили еще больше доказательств раннего присутствия России на архипелаге…

На Шпицбергене портится погода. Скоро наступит полярная ночь

На Шпицбергене портится погода. Скоро наступит полярная ночь

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вдруг всегда серьезный Павел Анатольевич расплывается в улыбке и показывает куда-то в сторону.

- Да это же старинная ловушка для песцов, - радостно говорит научный руководитель и спешит к странному деревянному приспособлению.

- Ну-ка, ну-ка, как она устроена, - Филин с энтузиазмом осматривает находку со всех сторон. – Андрей, подними крышку ловушки. Я сфоткаю.

Признаюсь честно, выполняю приказ научрука без энтузиазма. Мне очень нравятся песцы. Каждый раз радуюсь их появлению, как Новому Году в детстве. А тут позировать с гильотиной для этих пушистиков.

- Андрей, ну ты чего. Говорю же, крышку подними! Вот тааак – прекрасно! – Филин счастлив. А мой внутренний песец негодует. Но, как говорится, всё ради науки.

И вот, наконец, мы на месте. Круги впечатляют. В глубину – метра полтора, и еще больше в ширину.

- Ну точно инопланетяне! – тут же делает вывод неисторик Горбунов, прыгая в воронку и с умным видом делая замеры гигантской линейкой.

Павел Филин с интересом разглядывает старую ловушку для песцов

Павел Филин с интересом разглядывает старую ловушку для песцов

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Отнюдь, - одним словом разбивает все мои фантастические теории научрук. – После начала Великой Отечественной войны все советские граждане были эвакуированы со Шпицбергена. Почти две тысячи шахтеров и их семей вывезли кораблями в Архангельск. А на этом мысе расположились норвежцы и стали отбиваться от фашистов. Немцы послали сюда суперлинкор «Тирпиц». По всей видимости, эти воронки – следы от ударов его артиллерии, и, похоже, что главного калибра. Надо будет эти данные обязательно добавить на нашу карту.

В общем, Хеер нам, а не инопланетяне.

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

СЮРПРИЗ ОТ ПЕСЦА

В состав экспедиции под кодовым названием «Русский Шпицберген» входит всего три человека. Руководитель – Павел Филин, археолог – Егор Шевяков и картограф – Алевтина Парамонова. Парамонова – старший научный сотрудник в институте культурного и природного наследия имени Лихачева. На вопрос, что входит в ее обязанности, Алевтина лаконично отвечает:

- Я визуализирую культурное и природное наследие.

Павел Филин слышит скромный ответ коллеги и тут же подключается:

- Большинство картографов не вытащишь в поле. Они просто сядут в кабинете и формально начертят карту, нанесут значки. Но чтобы понимать, что ты там наносишь, как это всё в жизни выглядит, важно пройти по земле и увидеть всё своими глазами. Это и есть настоящий профессионализм. Поэтому Алевтина – картограф высшего уровня!

Кстати, именно Алевтина Парамонова в свое время создала карту историко-культурного наследия Бородинского поля для музея Бородинской битвы. Ну, а на Шпицбергене совсем другая баталия. Здесь надо умудриться зафиксировать следы присутствия русских людей на архипелаге за последние четыре с лишним века, при этом не проводя никаких раскопок и не собирая образцов (привет, Норвегия).

Мы работаем на мысе Финисет. Рядом с берегом здесь обнаружен древний корабль, точнее то, что от него осталось.

- Это было русское судно? – допытываюсь я у товарищей ученых.

Павел Филин осматривает фрагменты старинного судна. К сожалению, мы не имеем права забрать эту находку на исследования

Павел Филин осматривает фрагменты старинного судна. К сожалению, мы не имеем права забрать эту находку на исследования

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Павел Филин мешкает с ответом.

- Чтобы понять, какому народу принадлежит борт, надо брать материалы на исследование, - в сердцах говорит он. - А мы не имеем на это права. Поэтому остается только гадать.

Филин и археолог Егор Шевяков начинают измерять судно и делать записи. Собственно, это всё, что им здесь позволено. А мы с Алевтиной идем в глубь острова, изучая минималистичный ландшафт под ногами в поисках важных объектов.

- У меня методика везде одна и та же – что Бородинское поле, что Шпицберген, что Соловки, - уверяет Парамонова. - Натурные обследования и большие хождения.

- А как вам работается в суровой мужской компании?

Сзади раздается крик археолога Шевякова:

- Я линейку в фекалии песца положил!

- Тоже своего рода археологический материал, - смеемся мы с Алевтиной.

- К вопросу о суровых мужиках, - говорит Парамонова. - На Шпицбергене есть заброшенный шахтерский поселок Грумант. Туда уже давно никто не ездит. Всё заброшено. Но нам надо было там собрать данные. В итоге мужики ёжились, ворчали, как там мрачно и неприятно. А мне понравилось! Очень атмосферное место.

Этому морскому маяку 60 лет. Участники экспедиции разрешили мне на него залезть

Этому морскому маяку 60 лет. Участники экспедиции разрешили мне на него залезть

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вас тут трое. А с кем из известных киношных или книжных троиц вы себя ассоциируете?

- Может быть, с тремя мушкетерами? – улыбается Алевтина и возвращается к коллегам. Мужики спорят, с какого ракурса лучше фотографировать древний корабль и как лучше положить линейку (уже очищенную от сюрприза песца). Парамонова быстро мирит товарищей, и они втроем завершают работу.

И тут я понимаю, какую троицу они мне напоминают. Алевтина – Гермиона. Павел Филин – Гарри Поттер. А Егор Шевяков – конечно же, Рон Уизли.

Алевтина Парамонова – Гермиона. Павел Филин – Гарри Поттер. А Егор Шевяков – конечно же, Рон Уизли

Алевтина Парамонова – Гермиона. Павел Филин – Гарри Поттер. А Егор Шевяков – конечно же, Рон Уизли

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПУЛЯ ДОЛЖНА ПРОЛЕТЕТЬ В ДВУХ СМ ОТ УХА МЕДВЕДЯ

На карте РГО будут отражены все вехи освоения Шпицбергена русскими. Внушительное место займет советский период. Тогда наши предки развернулись на архипелаге по максимуму. Пять вертолетов с геологами на борту курсировали по всей территории в поисках новых залежей угля. У вертолетной команды было целое общежитие - рядом со взлетной площадкой. Сейчас это здание почти не используется. Но для нашей экспедиции оно тоже представляет научный интерес. Здесь были русские? Были! Значит, самое место общежитию – на карте.

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая

Природа в Арктике минималистичная, но очень яркая

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Люди здесь бывают крайне редко. Только когда вертолет прилетает. А вот белые медведи появляются гораздо чаще, - археолог Егор Шевяков ёжится. Правда, не понятно, от чего больше, – то ли от сильного ветра, то ли от своих же слов про медведей.

- Здание стоит рядом с тропой сезонной миграции белых медведей. И вот однажды мимо шла мама-медведица с медвежатами. Семейство учуяло еду внутри. Медвежата остались ждать маму снаружи, а та через окно залезла в общагу. Там в это время находился один механик. Пришлось ему несколько часов прятаться от непрошенной гостьи, пока не приехали его коллеги по лётному составу и не отпугнули рычащую даму.

Рядом с этим общежитием проходит тропа сезонной миграции белых медведей

Рядом с этим общежитием проходит тропа сезонной миграции белых медведей

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Егор заворачивает за угол общежития. Рядом с ним идет егерь Роман с ружьем и прикрывает его. Вокруг свищет ветер. Над пустой пятиэтажкой нависают черные тучи. В общем, картина, как в постапокалиптическом фильме ужасов.

- Каждый раз думаю, что за углом ждет медвежье семейство, - признается сотрудник Института археологии РАН Шевяков. Он – и сам охотник с лицензией на ношение оружия. Но здесь он охотится на исторические объекты. Впрочем, про то, как действовать при встрече с белым хищником, Егор знает не меньше местных:

- Норвежские правила гласят, что при встрече с медведем нужно выстрелить так, чтобы пуля пролетела в двух сантиметрах от его уха. Мол, это и безопасное расстояние от головы зверя, и в то же самое время ему будет достаточно громко, чтобы испугаться. Прикинь, на тебя прет здоровенная мохнатая махина, а ты должен с линеечкой рассчитать 2 сантиметра от его башки. Смешно, но не смешно.

- Охотник, хватит байки травить! – командует Павел Филин. – Я там избушку интересную нашел. Пошли изучать.

- А что самое сложное в нашей экспедиции? – спрашиваю я у всей научной троицы. – Ну помимо того, что норвежские власти арестовали корабль.

Пока продолжается арест нашего судна «Профессор Молчанов», в горах уже выпал снег

Пока продолжается арест нашего судна «Профессор Молчанов», в горах уже выпал снег

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Всё самое сложное еще впереди! – не сговариваясь, отвечают они хором. А картограф Алевтина добавляет:

- Все эти массивы данных надо будет обработать, обобщить и отсортировать. Карта ведь не безразмерная. А еще информацию нужно подать просто и лаконично, чтобы даже школьнику было понятно и интересно.

В один из вечеров состоялась встреча участников экспедиции РГО с жителями Баренцбурга. На фото – Павел Филин рассказывает о полевых работах

В один из вечеров состоялась встреча участников экспедиции РГО с жителями Баренцбурга. На фото – Павел Филин рассказывает о полевых работах

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филин кивает:

- Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что экспедиция себя оправдала. У нас получается матрица русского Шпицбергена длинной в несколько веков. С ней смогут работать даже следующие поколения ученых…

Главное, чтобы к тому времени русский Баренцбург стоял на месте и процветал – на радость белым мишкам и песцам.

Продолжение следует...

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