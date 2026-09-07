Шейк в платье с разрезами, Малкович в накрахмаленном воротничке и красавица-дочь Милы Йовович в платье с жемчугом: Самые яркие образы на Венецианском кинофестивале

Ирина Шейк и Эвер Андерсон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: REUTERS.

На острове Лидо со 2 по 12 сентября проходит 83-й Венецианский кинофестиваль. В рамках мероприятия показывают авторское и голливудское кино. Каждый день по ковровой дорожке проходят десятки звезд и демонстрируют шикарные наряды. Мы выбрали самые яркие образы.

40-летняя Ирина Шейк вышла на дорожку в соблазнительном платье с разрезами и шнуровкой по бокам от Dolce & Gabbana. Наряд оказался архивным. В точности такое же платье 23 года назад на подиуме демонстрировала Жизель Бюндхен.

Ирина Шейк Фото: REUTERS.

Жизель Бюндхен перед показом коллекции Dolce & Gabbana, 2003 год. Фото: Davide Maestri/Penske Media via Getty Images

Образ Ирина дополнила черными гольфами и лодочками. А вот отказываться от нижнего белья в угоду наряду звезда не стала.

Ирина Шейк Фото: REUTERS.

30-летняя Кендалл Дженнер также выбрала архивное платье с пайетками из коллекции 1995 года Armani.

Кендалл Дженнер Фото: REUTERS.

В один из дней на дорожке появились Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. 27-летний Бруклин остановил выбор на классическом брючном костюме темного оттенка, а 31-летняя Никола блистала в экстравагантном фиолетовом платье с разрезами от Balenciaga Couture. За последние несколько лет Пельтц сильно похудела. Сейчас вес актрисы составляет всего 45 кг. Никола села на строгую диету ради роли балерины.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: REUTERS.

Еще один парный выход состоялся на премьере фильма «Прайм-тайм», где Роберт Паттинсон исполнил главную роль. На дорожке 40-летний Роберт появился в образе от Dior — белоснежном костюме в тонкую полоску и бордовом полосатом галстуке. Компанию актеру составила его 34-летняя супруга Сьюки Уотерхаус в кружевном пастельно-зеленом платье от Saint Laurent.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Global Look Press

На ковровой дорожке появилась 18-летняя Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. Эвер приехала на премьеру триллера «Отец Джо», где сыграла вместе с Аль Пачино. Юная актриса, ставшая амбассадором Dior в этом году, сверкала в шелковом наряде с жемчугом и стразами от французского дома моды. Многие отметили красоту и поразительное сходство Эвер со знаменитой мамой Милой Йовович.

Эвер Андерсон Фото: REUTERS.

72-летний Джон Малкович стал звездой Венецианского кинофестиваля. Актер представил фильм «Дикая лошадка номер девять». Лента сорвала 13-минутные овации. На дорожке Малкович появился в темном костюме и молочной рубашке с акцентным воротником.

Джон Малкович Фото: REUTERS.

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