Россия, США и Украина готовятся начать трехсторонние переговоры. Фото: Mijansk786/Shutterstock/Fotodom

В переговорах по Украине начался неожиданный взрыв активности. После визита американских переговорщиков в Москву и Киев, новости сыплются одна за другой. Считайте сами:

1. Владимир Путин в ближайшее время поговорит по телефону с Дональдом Трампом (вслед за слухами, информацию, что контакт возможен, подтвердил даже официальный Кремль).

2. Прямые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в ближайшее время возобновятся (Дмитрий Песков заметил, что подробностей и дат пока нет - но обсуждения реально ведутся).

3. В сеть утек «План Трампа», который могли привезти в Москву и Киев американские переговорщики. И он очень близок к предложению, которое Россия могла бы принять.

Такой позитив после визита американских эмиссаров стал для многих неожиданностью. Неужели и правда мирные переговоры могут дать результат? Приблизить окончание СВО? И что за мирный план слили в сеть?

Разбирается KP.RU.

Владимир Путин в ближайшее время поговорит по телефону с Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

НОВЫЙ МИРНЫЙ ПЛАН

США к новому этапу переговоров тщательно подготовились и приехали уже с готовыми предложениями - об этом, после разговора с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, переговорщики «сформулировали целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования».

Глубже в подробности Кремль, естественно, не вдавался - серьезная дипломатия должна быть закрыта от публики. А вот Киев, в мире не заинтересованный, уже не раз «сливал» подробности предложений США. И в этот раз, буквально через полтора часа после переговоров, в украинских СМИ появились подробности.

Вот что, по их данным, предлагают американцы:

1. Отвод ВСУ с Донбасса, после - прекращение огня. Но есть и новая подробность - украинские войска требуется отвести и из части Запорожской области.

2. После заключения перемирия на этих территориях могут быть размещены миротворцы ООН.

3. Киев должен отказаться от идеи возвращения этих территорий силой. А также закрепить внеблоковый статус и запрет на вступление в любые военные союзы.

4. Численность ВСУ должна быть ограничена

5. Вопросы русского языка на Украине - решены.

6. Окончательное соглашение о мире будет подписано только после проведения президентских выборов на Украине с закреплением этой процедуры в ООН.

Насколько документ реален, ответа нет. Но Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам утверждает - предложения США, по сути, это переработанные документы из «Плана Трампа», предложенного в ноябре 2025 года. И озвученные украинскими СМИ пункты полностью подходят под это описание.

Что же касается сути предложений - такой план практически приемлем для России. Единственный вопрос - что делать с откровенно нацистской идеологией и перезахоронением бандеровцев.

США к новому этапу переговоров тщательно подготовились и приехали уже с готовыми предложениями Фото: REUTERS.

ПРОБЛЕМЫ ПО-КИЕВСКИ

Следующим этапом переговоров, очевидно, станут встречи делегаций России, Украины и США. Это подтвердили все стороны: Уиткофф на пресс-конференции в Киеве, Зеленский - в понедельник в соцсетях и Кремль - в заявлениях Дмитрия Пескова.

Трехсторонний формат уже был опробован в Стамбуле и Женеве. Результат - обмены пленными и гуманитарные процедуры. В беседе о мире не было не то, чтобы прорывов - даже сближения переговорных позиций Киева и Москвы.

Возможно ли это сейчас?

Лучше всего ответил сам Зеленский. Сразу после заявлений о планах «трехсторонки», он заявил:

- Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами, и рассчитываем на поддержку европейских партнеров, если война продолжится зимой, а пока все выглядит именно так.

Иначе говоря, Киев в очередной раз демонстрирует готовность к переговорам только ради того, чтобы получить от США новую партию противоракет для Patriot. О них Зеленский говорил на пресс-конференции после встречи с Уиткоффом чуть ли не больше, чем о мире.

- Киев, и европейские столицы научились обходиться с нестандартным американским начальником. И, если не добиваться своего, то как минимум уворачиваться от его нажима, - оценивает ситуацию политолог, ведущий передачи «Международное обозрение» Федор Лукьянов.

О поставках оружия Зеленский говорил на пресс-конференции после встречи с Уиткоффом чуть ли не больше, чем о мире. Фото: REUTERS.

АМЕРИКАНСКОЕ ДЕЖА ВЮ

Таким образом, структура будущих переговоров представляется туманной, результат - близким к стамбульским и женевским встречам. А вопрос «когда закончится СВО» снова остается без ответа…

- Переговорщики США, по данным американских СМИ, надеются добиться значимых результатов к ноябрю - к выборам в Конгресс США, на которых республиканцы Трампа пока безнадежно проигрывают.

- Киев, Лондон и Брюссель явно надеются продолжать затягивать противостояние, рассчитывая, в лучшем случае, в ходе переговоров выторговать у США военную помощь для продолжения конфликта.

- Москва готова к миру и «слитые» условия ее могут почти устроить, однако речи об уступках быть не может - преимущество и на фронте, и в обмене дальнобойными ударами за нами, никакого смысла идти на уступки на этом фоне нет.

Иначе говоря, несмотря на полугодичный перерыв, переговоры так и не вышли из тупика. Многие предполагают, что Трамп может попытаться надавить на Киев с помощью антикоррупционных дел НАБУ. Однако даже после задержания Ермака эта ситуация никак не повлияла на Зеленского.

- «Ломом», против которого нет приёма, стало бы прекращение любой военной поддержки, но этого Трамп не сделает никогда, даже если захочет, - считает Федор Лукьянов. - Какое-либо содействие успеху России в его планы не входит (хотя ему до определённой степени всё равно, чем закончится вооружённое противостояние, лишь бы не полный разгром Украины). И уж точно такие действия на найдут понимания практически ни в какой части американского политического спектра.

В ОЖИДАНИИ ЛАВРОВ

Поэтому реальная стратегия США на этих переговорах, по сути - полная самоустраненность от влияния на обе стороны конфликта. Рычаг давления на Москву - почти принятый закон об адских санкциях Грэма* - внезапно пропал из публичного поля. Разговоры о поставках ракет для Patriot ни к чему не приводят, сколько бы не просил Зеленский. Белый дом просто ждет момента, когда конфликт сам исчерпается - чтобы вовремя овеять себя лаврами миротворца.

Но до ноября, как не обидно Трампу и республиканцам, сорвать созревший плод не удасться. Разговоре об окончании СВО дипломатическим путем бесплотны, пока Лондон и Брюссель сохраняют надежду, что Украина сможет «перетерпеть» зиму.

- Ситуация такова, что чисто дипломатическими методами и решениями противоречия не разрешить и процесс с мертвой точки не сдвинуть, - резюмирует доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков. - Но можно навести суету, поспекулировать новыми предложениями, например, о перемириях в разных сферах. Это американская дипломатия любит. И, судя по всему, этим и будет заниматься в ближайшее время.

*Линдси Грэм - внесен в список террористов и экстремистов

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