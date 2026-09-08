Вопрос дня: Как делить спутник Земли будем? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Президент США Дональд Трамп объявил Луну собственностью своей страны. Вот как на это смелое заявление американского лидера отреагировали читатели "Комсомолки":

Владимир Джанибеков, летчик-космонавт:

- Да пополам поделим! А если серьезно, нам надо думать, чтобы тоже базу там поставить, вслед за китайцами. И вообще, космическое пространство - оно общечеловеческое.

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

- Не будем делить. Естественные небесные тела не могут принадлежать ни одному конкретному государству и рассматриваются как собственность всего человечества. Если Трамп попытается использовать Луну в одиночку, он может создать Америке очень серьезные проблемы во взаимоотношениях со многими государствами. С Китаем, с Индией, с нами. Пекин постарается ускорить создание своей базы. А Нью-Дели может договориться с Москвой о совместных лунных проектах.

Игорь Трунов, адвокат:

- Вопрос Луны - архисерьезный. Как только мы приведем в цивилизованное русло вопросы принадлежности Арктики и Антарктики, доберемся и до Луны. Там много редкоземельных материалов, которые пока доставлять на Землю очень дорого. Но когда перейдем к многоразовым ракетам и доставка со спутника станет дешевле, то встанет вопрос: на чьих лунных территориях рудники? В законодательстве США американским субъектом признается космическое тело, где начали добывать и использовать природные ресурсы. По тому же пути и Япония пошла...

Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН:

- Есть договор по космосу от 1967 года. Там написано, что никакие космические тела не подлежат присвоению каким-либо государством. Сначала это было согласованное предложение от СССР и США и, кажется, британцев. Трампу, видимо не рассказали про это...

Михаил Грушевский, шоумен:

- Или Трамп уже провозгласил Луну американской, или президент США захочет сделки по Луне - и будет договариваться с теми, кто способен ее достичь и освоить. То есть с китайцами и с нами.

Юрий Лоза, музыкант:

- Никак не будем делить. Что Трамп написал? The Moon is ours? Так Луна - она и вправду наша. То есть общая. Он же не сказал - что Луна американская.

Геннадий Борисов, астроном из Крыма:

- Пусть сначала попробуют забрать Антарктиду, а потом уже и Луну. А еще лучше - попробуют Солнце фанеркой перекрыть.

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