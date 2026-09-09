Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Рубио сообщил, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта на Украине. Понятно, что это пока не мирный договор, только путь к нему. Какие пункты, по вашему мнению, обязательно должны быть в этой карте?

- Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в среду, 9 сентября, на вопросы журналистов. - Тем более, что каких-либо, скажем так, оформленных, встроенных программ или дорожных карт в настоящий момент нет.

Песков заявил, что стройных дорожных карт по урегулированию на Украине пока нет Трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров.

Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Президенты во время телефонного разговора обсуждали возможность организации трехстороннего саммита Россия – Китай – США в Шэньчжэне? И известно ли вам, как американская сторона относится к такой идее? Обсуждалась ли эта инициатива во время телефонного разговора Путина и Трампа?

Песков:

- Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась. И такая возможность будет.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, когда вчера ваш коллега Ушаков рассказывал про звонок между Путиным и Трампом, он сказал, что стороны условились продолжить контакты по обмену задержанными и осужденными. Он имел в виду обмен между Россией и США, между Россией и Украиной, или и то, и другое?

Песков:

- Продолжается работа по обмену пленными с Украиной. Это одно направление работы. И одновременно - тема обменами задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США тоже продолжается.

Эта тема постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне.

Вы знаете, что по обращению Трампа как раз американский гражданин, который отбывал наказание, был освобожден по решению Президента России. Эта работа продолжается.

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