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Политика9 сентября 2026 12:20

США и Британия ведут на Украине битву друг с другом: Запад перестал быть единым и в этом заслуга России

Сивков: Две группировки ведут битву на Украине, за их спинами - США и Британия
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Игорь ИЗМАЙЛОВ
Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины

Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины

Фото: REUTERS.

Тяжелая ситуация, которая складывается в украинских мегаполисах из-за ударов ВС РФ, отражается и настроениях в украинских элитах.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук Константином Сивковым.

СТРАХ ЗИМЫ

— Перед грядущей зимой ситуация для киевского режима складывается печальная?

— Для киевской партии войны, вообще для украинцев зима ожидается крайне сложная.

— Почему?

— Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины, но, вместе с тем, и задействованы в сети гражданского обеспечения.

— Задача нашими войсками решается успешно?

— Да — и потому зима для украинцев ожидается очень сложная.

— Но не только для украинцев?

— И для европейцев тоже. У них газохранилища заполнены меньше обычного. А зимы в Европе все более холодные и все более снежные.

— Европейцам впервые окажется так несладко?

— Они даже не понимают, насколько несладко может быть…

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

— Как видите динамику в целом — при разрушении ПВО на Украине, при закрытых портах, при проблемах как с логистикой, так и с хранением агропродукции и топлива?

— Все это снижает возможности киевского режима держаться. Повышается риск роста беспорядков. И с каждым разом — все сильнее. А что касается ситуации на фронте — это действует опосредованно, через снижение возможностей снабжения войск. Но, при том, и плохо снабженная армия — все-равно остается армией.

— Что нужно сделать, чтобы эта армия прекратила свое существование?

— Разгромить ее наголову. А разгром любой армии осуществляется в ходе стратегических наступательных операций. Ну, или операций более низкого масштаба, если армия «мелкая».

ПОСЛЕДНЯЯ ФОРТЕЦИЯ

— Российские Вооруженные силы бьются сегодня не только с ВСУ?

— С объединенным Западом бьются. И результаты этой борьбы все более заметны. Мы это видим на событиях, которые происходят в Германии, когда на выборах побеждает АдГ. Мы это видим в конфликте Европы и США. У США даже с Англией конфликты. И это все результаты, в том числе, и наших действий. Борьба против реальной силы нашей страной ведется — не без успеха. Реальная сила — это объединенный Запад. При том он уже перестал быть объединенным — не без нашего участия.

— Эти фрагменты могут сложиться предстоящей зимой в единую мозаику? Можно ли полагать, что у Киева последние действенные фортификации — это Славянск, Краматорск, Орехов?

— Киевский режим удерживается только за счет репрессий в отношении украинского населения. Посмотрите, что творится с ТЦК. Посмотрите, что творится с политической оппозицией. В тюрьмах физическое истребление идет. Режим держится лишь на страхе. Но долго это просуществовать не сможет. Режим рухнет. А события, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского. Когда вдруг НАБУ и САП начали заниматься коррупцией в ближайшем окружении лидера страны. Включая и его жену. Поднимает голос запрещенный у нас террорист Буданов*.

Cобытия, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского

Cобытия, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского

Фото: REUTERS.

БУНТ ОКРУЖЕНИЯ

— Глава офиса Зеленского Буданов* выступает, по сути, опровергая своего шефа?

— Да. Буданов* открыто выступает, требуя выборов президента. Как и экс-министр обороны, Федоров. Все это говорит о том, что потенциал сил противодействия Зеленскому из состава украинской элиты серьезен. И за их спинами стоят немалые силы.

— Сколько там группировок?

— Две. И обе, увы, нацистские. Такие группировки, которые сейчас уже думают, как от «наследия» Зеленского избавляться.

— Кто в этих группировках?

— Первая — это Федоров и Буданов*. За их спиной стоят США. Вторая группировка — это Хмара, Драпатый и Залужный.

— Кто за их спиной?

— Британия. И эти две группировки дерутся между собой.

— Ожесточенно?

— Да. И то, что недавно к нам приезжал директор ЦРУ — тоже об этом. Там речь о том, что даже в битве Англии и США, американцы, в первую очередь, нуждаются в нашей поддержке. Для того, чтобы разгромить на поле Украины британскую группировку. Так что события ожидаются серьезные. Важная битва идет там. И все это — наша заслуга. Борьба на фронте, несмотря ни на что, идет специфическими формами и методами ведения борьбы — и это все подчинено решению задачи разгрома Запада, а не Украины.

* Признан в России террористом и экстремистом

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