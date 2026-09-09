Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины Фото: REUTERS.

Тяжелая ситуация, которая складывается в украинских мегаполисах из-за ударов ВС РФ, отражается и настроениях в украинских элитах.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук Константином Сивковым.

СТРАХ ЗИМЫ

— Перед грядущей зимой ситуация для киевского режима складывается печальная?

— Для киевской партии войны, вообще для украинцев зима ожидается крайне сложная.

— Почему?

— Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины, но, вместе с тем, и задействованы в сети гражданского обеспечения.

— Задача нашими войсками решается успешно?

— Да — и потому зима для украинцев ожидается очень сложная.

— Но не только для украинцев?

— И для европейцев тоже. У них газохранилища заполнены меньше обычного. А зимы в Европе все более холодные и все более снежные.

— Европейцам впервые окажется так несладко?

— Они даже не понимают, насколько несладко может быть…

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

— Как видите динамику в целом — при разрушении ПВО на Украине, при закрытых портах, при проблемах как с логистикой, так и с хранением агропродукции и топлива?

— Все это снижает возможности киевского режима держаться. Повышается риск роста беспорядков. И с каждым разом — все сильнее. А что касается ситуации на фронте — это действует опосредованно, через снижение возможностей снабжения войск. Но, при том, и плохо снабженная армия — все-равно остается армией.

— Что нужно сделать, чтобы эта армия прекратила свое существование?

— Разгромить ее наголову. А разгром любой армии осуществляется в ходе стратегических наступательных операций. Ну, или операций более низкого масштаба, если армия «мелкая».

ПОСЛЕДНЯЯ ФОРТЕЦИЯ

— Российские Вооруженные силы бьются сегодня не только с ВСУ?

— С объединенным Западом бьются. И результаты этой борьбы все более заметны. Мы это видим на событиях, которые происходят в Германии, когда на выборах побеждает АдГ. Мы это видим в конфликте Европы и США. У США даже с Англией конфликты. И это все результаты, в том числе, и наших действий. Борьба против реальной силы нашей страной ведется — не без успеха. Реальная сила — это объединенный Запад. При том он уже перестал быть объединенным — не без нашего участия.

— Эти фрагменты могут сложиться предстоящей зимой в единую мозаику? Можно ли полагать, что у Киева последние действенные фортификации — это Славянск, Краматорск, Орехов?

— Киевский режим удерживается только за счет репрессий в отношении украинского населения. Посмотрите, что творится с ТЦК. Посмотрите, что творится с политической оппозицией. В тюрьмах физическое истребление идет. Режим держится лишь на страхе. Но долго это просуществовать не сможет. Режим рухнет. А события, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского. Когда вдруг НАБУ и САП начали заниматься коррупцией в ближайшем окружении лидера страны. Включая и его жену. Поднимает голос запрещенный у нас террорист Буданов*.

Cобытия, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского Фото: REUTERS.

БУНТ ОКРУЖЕНИЯ

— Глава офиса Зеленского Буданов* выступает, по сути, опровергая своего шефа?

— Да. Буданов* открыто выступает, требуя выборов президента. Как и экс-министр обороны, Федоров. Все это говорит о том, что потенциал сил противодействия Зеленскому из состава украинской элиты серьезен. И за их спинами стоят немалые силы.

— Сколько там группировок?

— Две. И обе, увы, нацистские. Такие группировки, которые сейчас уже думают, как от «наследия» Зеленского избавляться.

— Кто в этих группировках?

— Первая — это Федоров и Буданов*. За их спиной стоят США. Вторая группировка — это Хмара, Драпатый и Залужный.

— Кто за их спиной?

— Британия. И эти две группировки дерутся между собой.

— Ожесточенно?

— Да. И то, что недавно к нам приезжал директор ЦРУ — тоже об этом. Там речь о том, что даже в битве Англии и США, американцы, в первую очередь, нуждаются в нашей поддержке. Для того, чтобы разгромить на поле Украины британскую группировку. Так что события ожидаются серьезные. Важная битва идет там. И все это — наша заслуга. Борьба на фронте, несмотря ни на что, идет специфическими формами и методами ведения борьбы — и это все подчинено решению задачи разгрома Запада, а не Украины.

* Признан в России террористом и экстремистом

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