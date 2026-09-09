Фото: REUTERS.
Тяжелая ситуация, которая складывается в украинских мегаполисах из-за ударов ВС РФ, отражается и настроениях в украинских элитах.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук Константином Сивковым.
— Перед грядущей зимой ситуация для киевского режима складывается печальная?
— Для киевской партии войны, вообще для украинцев зима ожидается крайне сложная.
— Почему?
— Удары наносятся по системе энергообеспечения. По системе обеспечения топливом. По другим объектам, которые обеспечивают функционирование ВПК Украины, но, вместе с тем, и задействованы в сети гражданского обеспечения.
— Задача нашими войсками решается успешно?
— Да — и потому зима для украинцев ожидается очень сложная.
— Но не только для украинцев?
— И для европейцев тоже. У них газохранилища заполнены меньше обычного. А зимы в Европе все более холодные и все более снежные.
— Европейцам впервые окажется так несладко?
— Они даже не понимают, насколько несладко может быть…
— Как видите динамику в целом — при разрушении ПВО на Украине, при закрытых портах, при проблемах как с логистикой, так и с хранением агропродукции и топлива?
— Все это снижает возможности киевского режима держаться. Повышается риск роста беспорядков. И с каждым разом — все сильнее. А что касается ситуации на фронте — это действует опосредованно, через снижение возможностей снабжения войск. Но, при том, и плохо снабженная армия — все-равно остается армией.
— Что нужно сделать, чтобы эта армия прекратила свое существование?
— Разгромить ее наголову. А разгром любой армии осуществляется в ходе стратегических наступательных операций. Ну, или операций более низкого масштаба, если армия «мелкая».
— Российские Вооруженные силы бьются сегодня не только с ВСУ?
— С объединенным Западом бьются. И результаты этой борьбы все более заметны. Мы это видим на событиях, которые происходят в Германии, когда на выборах побеждает АдГ. Мы это видим в конфликте Европы и США. У США даже с Англией конфликты. И это все результаты, в том числе, и наших действий. Борьба против реальной силы нашей страной ведется — не без успеха. Реальная сила — это объединенный Запад. При том он уже перестал быть объединенным — не без нашего участия.
— Эти фрагменты могут сложиться предстоящей зимой в единую мозаику? Можно ли полагать, что у Киева последние действенные фортификации — это Славянск, Краматорск, Орехов?
— Киевский режим удерживается только за счет репрессий в отношении украинского населения. Посмотрите, что творится с ТЦК. Посмотрите, что творится с политической оппозицией. В тюрьмах физическое истребление идет. Режим держится лишь на страхе. Но долго это просуществовать не сможет. Режим рухнет. А события, которые мы сегодня видим — это вопрос, который касается событий вокруг окружения Зеленского. Когда вдруг НАБУ и САП начали заниматься коррупцией в ближайшем окружении лидера страны. Включая и его жену. Поднимает голос запрещенный у нас террорист Буданов*.
Фото: REUTERS.
— Глава офиса Зеленского Буданов* выступает, по сути, опровергая своего шефа?
— Да. Буданов* открыто выступает, требуя выборов президента. Как и экс-министр обороны, Федоров. Все это говорит о том, что потенциал сил противодействия Зеленскому из состава украинской элиты серьезен. И за их спинами стоят немалые силы.
— Сколько там группировок?
— Две. И обе, увы, нацистские. Такие группировки, которые сейчас уже думают, как от «наследия» Зеленского избавляться.
— Кто в этих группировках?
— Первая — это Федоров и Буданов*. За их спиной стоят США. Вторая группировка — это Хмара, Драпатый и Залужный.
— Кто за их спиной?
— Британия. И эти две группировки дерутся между собой.
— Ожесточенно?
— Да. И то, что недавно к нам приезжал директор ЦРУ — тоже об этом. Там речь о том, что даже в битве Англии и США, американцы, в первую очередь, нуждаются в нашей поддержке. Для того, чтобы разгромить на поле Украины британскую группировку. Так что события ожидаются серьезные. Важная битва идет там. И все это — наша заслуга. Борьба на фронте, несмотря ни на что, идет специфическими формами и методами ведения борьбы — и это все подчинено решению задачи разгрома Запада, а не Украины.
* Признан в России террористом и экстремистом
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