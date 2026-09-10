История с возможным концертом Канье Уэста в России получила новый поворот. Фото: imageSPACE via www.imago-images./Global Look Press

История с возможным концертом Канье Уэста в России получила новый поворот. Изначально американского рэпера ждали в Санкт-Петербурге: шоу планировали провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Продажа билетов стартовала 14 августа, однако вскоре между организаторами и площадкой возникли разногласия, из-за которых судьба выступлений оказалась неопределенной. Рассказываем последние новости на 10 сентября 2026 года.

В Say Agency, выступающем организатором концерта, утверждали, что подготовка мероприятия продолжается и необходимые вопросы постепенно решаются. При этом «Газпром Арена» неоднократно заявляла об отсутствии договоренностей на проведение шоу. Теперь к петербургскому сценарию добавился московский. Команда Канье Уэста всерьез рассматривает возможность перенести мероприятие из Санкт-Петербурга в столицу, если договориться с местной площадкой не удастся.

Что происходит с концертом Канье Уэста в Петербурге: отменен или нет

Первые сомнения в том, состоится ли выступление, появились после заявления «Газпром Арены». В августе площадка сообщила, что не заключала договор на проведение концерта Канье Уэста. Организаторы при этом настаивали, что получили от стадиона официальные документы, необходимые для подготовки мероприятия.

Позднее позиция «Газпром Арены» несколько изменилась. Там подтвердили, что ведут переговоры с Say Agency, однако допустили перенос первоначальных дат. После этого окончательной ясности относительно петербургского шоу все равно не появилось.

Затем ситуация снова обострилась. «Газпром Арена» заявила, что в календаре событий на октябрь 2026 года вообще нет концертов зарубежных исполнителей.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — заявили в компании.

На площадке также призвали поклонников ориентироваться только на официальные сообщения и предупредили о возможном мошенничестве.

Команда Канье Уэста рассматривает Москву как возможную площадку для выступления. Фото: Rahav Segev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что отвечают организаторы концерта Канье Уэста

В Say Agency с такой позицией не согласились. Организаторы опубликовали документы, связанные с подготовкой мероприятия, и заявили, что устали от обвинений в мошенничестве. «Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов», — написали представители агентства.

Там утверждают, что на данный момент «почти все необходимые вопросы» для проведения концертов урегулированы. Поведение петербургской площадки в агентстве назвали «намеренной провокацией». Гендиректор Say Agency Анна Субчева также не считала сообщения «Газпром Арены» окончательным подтверждением отмены шоу. По ее словам, крупная организация может столкнуться с несогласованностью между отдельными подразделениями.

«То, что пишут в канале, я не считаю официальной информацией. Вы же понимаете, что «Газпром» – это огромная организация? Как вы думаете – может быть такое, что отделы друг друга не поняли?» — сказала Субчева.

При этом позже с официальных ресурсов Say Agency исчезли публикации, в которых представители агентства спорили с площадкой и утверждали, что концерт состоится в назначенном месте и датах. Пропали и видеообращения Анны Субчевой, где она говорила, что переноса мероприятия не будет.

Канье Уэст может выступить в Москве

Фанаты будут рады видеть Канье Уэста в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне затянувшейся неопределенности вокруг «Газпром Арены» появился новый вариант. Команда Канье Уэста рассматривает Москву как возможную альтернативу Санкт-Петербургу. Если договориться о проведении шоу в северной столице не получится, концерт могут перенести в столицу.

Таким образом, вопрос сейчас заключается не только в том, состоится ли выступление Канье Уэста в России, но и в том, какой город примет американского рэпера. Первоначально концерты были заявлены на 10 и 11 октября в Петербурге, однако окончательное решение по месту проведения пока не объявлено.

При этом появлялась и информация о том, что «Газпром Арена» начала искать персонал на 10–11 октября — в частности, хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов. Однако эти сообщения официально не подтвердили проведение концерта Канье Уэста. Сама площадка продолжает заявлять, что зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет.

Что будет с билетами на концерт Канье Уэста

Отдельный вопрос — деньги зрителей, которые уже приобрели билеты. Их продажа началась 14 августа. Ранее покупатели переживали, что билеты, приобретенные по акции до 24 августа, являются невозвратными. Ситуацию уже оценил Роспотребнадзор. Ведомство вынесло Say Agency предостережение, усмотрев возможные нарушения законодательства о защите прав потребителей. В частности, речь шла о недостаточной информации об условиях приобретения и возврата билетов, а также о пункте, согласно которому деньги за билеты, купленные по акции, вернуть было нельзя.

В агентстве заявили, что передали претензии ведомства юристам и считают свои действия соответствующими российскому законодательству. При этом организаторы также сообщали о готовности вернуть деньги покупателям в случае необходимости.

Таким образом, окончательная судьба концерта Канье Уэста в России пока остается неизвестной. Если петербургский вариант не удастся реализовать, новым городом для проведения шоу может стать Москва. Организаторы также заявляли, что вопрос с возвратом средств покупателям будет решаться в зависимости от дальнейшего развития ситуации, например, в случае отмены или переноса.

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