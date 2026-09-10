Утомленные рюкзаками: Как уменьшить школьникам “груз знаний” и поберечь детские спины

Главное, чтобы рюкзак не нанес вред здоровью школяра Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

НОРМЫ ЕСТЬ

Жальче всех, конечно, учеников началки. Иногда идет ребенок, а ранец вдвое больше него - того и гляди перевесит школяра. Но малышам главное дотянуть до класса (где-то и родители помогут), и там уже все занятия в одном кабинете. А вот в средней и старшей школе все сложнее, потому что уроки в разных кабинетах, на разных этажах и «багаж знаний» приходится все время носить с собой.

А санитарные нормы для рюкзаков есть? Есть. Вот что рекомендует Роспотребнадзор:

* вес пустого рюкзака для учащихся начальных классов не должен превышать 700 г, для средних и старших – 1 кг;

* вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей: для 1 - 2-х классов - до 1,5 кг, 3 - 4-х классов - до 2 кг; для 5 - 6-х - до 2,5 кг, 7 - 8-х - до 3,5 кг, 9 - 11-х - до 4 кг.

Есть также ограничения по весу отдельных учебников: для 1-4-х классов – не более 300 г, для 5-6-х классов – 400 г, для 7-9-х классов – 500 г, для 10-11-х классов – 600 г. Отклонение в сторону увеличения разрешены в пределах 10%.

И вот еще цифра - вес рюкзака не должен превышать 10-15% веса ребенка.

РЕАЛЬНОСТЬ - ДРУГАЯ

Я включила “маму-зануду” и села считать. Не сходится математика! Возьмем 5-классника среднего телосложения весом 35 кг. Каждый день у него шесть уроков. Шесть учебников по 400 г потянут на 2,4 кг. На тетрадки и пенал остаются жалкие 100 г, а дальше уже перевес. В старших классах одни только книжки на семь уроков дадут превышение нормы на 200 г.

10% от веса нашего пятиклашки - это 3,5 кг, 15% - 5,25 кг. В последнюю цифру реальнее всего вписать и книжки с тетрадками, и рюкзак. Но по силам ли ребенку пятикилограммовый баул?

Важно правильно выбрать рюкзак для школьника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

СМЕНКУ ЗАБЫЛИ!

Мы в редакции взвесили реальные рюкзаки детей-школьников. И ни разу не попали в нормы.

Восьмиклассница Лиза. Сумка “на 7 уроков” со всеми учебниками, тетрадями и пеналом потянула на 4 кг 800 г. Старается брать в школу неполный комплект + папа провожает утром и помогает донести сумку.

Богдан, 6 класс - 4 кг 350 гр (полный комплект на 6 уроков + вода 1 л).

Александра, 5 класс - 3 кг 800 г (6 уроков + вода 0,5 л).

А ведь это мы еще не все учли. Ведь в школу дети еще носят:

* сменку - 500* г;

* принадлежности для ИЗО, труда и пр. (альбом для рисования, карандаши, краски-кисточки) - 300 г;

* ланчбокс или перекус (яблоко, печенье, конфеты и пр.) - 200-300 г;

* телефон и личные вещи (салфетки, ключи, безделушки…) - 300 г.

(*все цифры усредненные)

Итого - около 2 кг дополнительного веса.

Пересчитаем нагрузку нашего подопытного пятиклашки по-честному: рюкзак 1 кг + 2,4 кг книжки-тетрадки-пенал + 0,5 кг вода + 2 кг “допов” = 5,9 кг.

Получается, нормы есть, а соблюсти их практически нереально. Напоминает ситуацию со временем выполнения домашних заданий: нормативы прописали для каждого возраста, а как в них уложиться разным детям, не объяснили. А значит, это наша с вами, родительская забота - придумать, как облегчить ребенку рюкзак и школьную жизнь.

ЛАЙФХАКИ

Спасите наши спины

Десять идей по уменьшению нагрузки

Ревизия рюкзака. Учите детей собирать портфель строго по расписанию на завтра, убирая все лишнее. Часто дети таскают какие-то вещи на всякий случай. Забывают выложить учебники-тетрадки “за вчера” или выбросить исписанный черновик, недоеденное яблоко.

Один учебник на двоих. Договариваешься с соседом по парте, кто приносит физику, кто - литературу. Однако многие учителя не разрешают, считая, что это плохо для зрения, осанки и дисциплины.

Груз знаний у восьмиклассницы Лизы тянет почти на 5 кг Фото: Владимир МАЗЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Хранить в школе атласы или сборники задач. Учителя обычно соглашаются, если родители действуют организованно.

Одна тетрадь на два предмета. Выбираешь пары предметов, которые стоят в один день и где нужна общая тетрадь. С одной стороны пишешь русский, с другой - литературу. Не подходит для начальной и средней школы, где тетради сдают на проверку.

Два комплекта учебников - для школы и для дома. Такая рекомендация даже есть в санитарных нормах для младших классов. Удобно, конечно, ходить в школу налегке. Но второй комплект родителям придется самим покупать - в школах не выдают. А он может незначительно отличаться от школьного - нумерация упражнений, к примеру, другая - а это осложнит выполнение домашней работы.

Электронные учебники. Можно закачать все учебники на планшет и с ним ходить на уроки - если, конечно, в школе разрешат. Мобильные телефоны, как мы знаем, под запретом. Еще вариант - учебники оставлять в школе (в личном ящике), а домашку дома делать по электронным. Но тут могут воспротивиться родители - вдруг учебники кто-то украдет или испортит, пока учитель не видит, придется возмещать. Да и нужен личный ящик - а это не во всех школах возможно.

Распечатка нужных страниц. По 1-2 параграфа из 5-6 учебников - это небольшая стопка листов. Для рюкзака серьезное облегчение. Однако распечатка - дело затратное, даже если дома есть принтер.

Кулер в классе или фильтр на кран. В началке родители обычно сами организовывают в классе питьевой режим, чтобы дети бутылки с собой не носили. Однако в средних и старших классах отказываются от затеи, потому что в кабинете будут заниматься не только свой, но и другие классы, а всех поить накладно.

Рюкзак на колесиках. Таких полно на маркетплейсах - можно и в школу, и в самолет. Покупают обычно младшеклассникам. Катить рюкзак, конечно, легче, чем нести. Но есть минусы - тележки сами по себе тяжелые, около 2 кг, и лестницы станут серьезным препятствием.

Есть способы сделать рюкзак легче Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ЗВОНОК ОРТОПЕДУ

Делайте "рыбку", меняйте плечи

- То, что дети ходят в школу с очень тяжелыми рюкзаками, которые превышают допустимую нагрузку, негативно сказывается на их здоровье: портит осанку, провоцирует сутулость, боли в спине, быструю утомляемость, - рассказал KP.RU Ардан Афанасьев, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, хирург, доцент кафедры травматологии и ортопедии имени профессора Ульриха СПбГУ. - У меня дочка во втором классе, я ее до школы провожаю и хорошо знаю, какие сейчас рюкзаки. Много предметов, учебники тяжелые, сменка, физкультура… Мне кажется, в советское время, когда я был школьником, портфели и ранцы были полегче.

Доктор советует покупать школьнику правильный рюкзак - формоустойчивый, с широкими лямками, поддерживающий осанку и равномерно распределяющий нагрузку. А как быть с подростками? Они предпочитают мягкие рюкзаки, висящие мешком, еще и носят на одном плече. Прямой путь к сколиозу? По словам Ардана Афанасьева, утверждать, что ношение рюкзака на одном плече однозначно приведет к сколиозу, нельзя, но беседовать с подростком, объяснять, как делать правильно, нужно. Например, носить рюкзак то на правом, то на левом плече. Поднимать с пола не из положения наклона, напрягая пояснично-крестцовый отдел, а как штангисты - присесть, взять рюкзак, подняться. А для укрепления спины всем стоит заниматься лечебной физкультурой или хотя бы регулярно делать некоторые упражнения ЛФК. Например, "рыбку" - лежа на животе, отрывать от пола голову, руки, ноги. Будет полезным и плавание. Также не забывайте проходить раз в год осмотр ортопеда-травматолога, чтобы не пропустить болезни спины, которые часто появляются в подростковом возрасте, в период скачков роста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только прививки: С какими жалобами ребенок может прийти к школьному медику

История с допуском к ОГЭ: Стали известны подробности о новом устном экзамене для девятиклассников

Мальчишки поголовно завивают кудри, как Тимоти Шаламе: новая мода на биозавивку добралась до школ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой