Не только прививки: С какими жалобами ребенок может прийти к школьному медику

В стране уже год действует новый - усовершенствованный - порядок оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

В стране уже год действует новый - усовершенствованный - порядок оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Что полезно знать родителям школьников?

- Школьные медики — ключевое звено системы школьной медицины. Родители должны заранее объяснить ребенку, с какими жалобами можно обратиться в медпункт, - рассказала главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Минздрава России Жанетта Горелова, выступая на недавнем заседании Оперативного штаба Минздрава России.

По ее словам, обратиться к школьному медику стоит с такими запросами:

* у ребенка во время уроков ухудшилось самочувствие;

* получил травму или появились жалобы в течение учебного дня;

* вакцинация (медик делает прививки как в рамках национального календаря, так и по эпидемиологическим показаниям);

* оформление пропуска по болезни (подготовит справку для допуска к занятиям после болезни, разъяснит особенности установленной группы здоровья и возможные ограничения по занятиям физкультурой);

* рекомендации по режиму дня, здоровому образу жизни, питанию и профилактике ожирения и травматизма, коррекции осанки или зрения и пр. - индивидуальные или в виде лекций, бесед, тематических занятий с детьми, родителями, педагогами;

Помощь в адаптации к школьной среде (особенно актуально для первоклассников).

Также школьный медработник организовывает профилактические осмотры в рамках диспансерного наблюдения, при необходимости привлекает профильных специалистов (офтальмолога, невролога, оториноларинголога и др.), уточнили в пресс-службе Минздрава. Ведет учет детей, находящихся на диспансерном наблюдении, информирует родителей о порядке, периодичности и результатах осмотров, а также помогает адаптировать условия обучения к потребностям и возможностями здоровья детей. А еще выявляет факторы риска для здоровья учащихся (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление и пр.). Участвует в формировании групп повышенного риска: выделяет детей с нарушениями здоровья для последующей профилактической работы и предлагает администрации школы мероприятия по созданию оптимальных условий для охраны здоровья детей.

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