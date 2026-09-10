Волга стремительно мелеет? Что происходит с великой русской рекой

Казань, 2019 год. Корабль в Дальнем устье Волги, обмелевшей после после снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Фото: Рустам Сахабутдинов/ТАСС

Волга мелеет: об этом сообщают в социальных сетях местные жители, об этом же свидетельствуют и данные официальных мониторингов. Парадоксально, но количество воды, которое переносит главная российская река, даже выросло, говорится в исследовании Института географии РАН (опубликовано в издании «Geography. Environment. Sustainability»). Как объяснить этот парадокс?

КОГДА-ТО МЕЛКОЙ И БЫЛА

Некогда Волга не была экстремально полноводной рекой. Посмотрите на старые гравюры: в среднем течении и в особенности в низовьях - многочисленные острова, изрезанные берега. Капитаны (а судоходство по реке было в XIX веке очень оживленным) постоянно боялись сесть на мель. Опытные лоцманы были на вес золота, по всей реке стояла система сигнальных буев, и все равно редко какая навигация обходилась без инцидентов.

Как это было, можно воочию увидеть в фильме «Волга-Волга», например. Как стало, знают все, кто плавал (простите, ходил) в туристических рейсах. После Казани начинается настоящее море, местами не видно берегов, и штормы - как на море.

Все изменил каскад ГЭС. Когда их строили, как раз и рассчитывали на поддержание судоходства. И ставка сработала. Волга, еще и соединенная каналами с Доном и северными реками, в советские годы лишь усилила свое транспортное значение.

Но потом началось глобальное потепление. Хотя его влияние разное на Волге, и, допустим, на Днепре, условным началом потепления принято считать 1981 год, сказано в материалах Института географии.

И как это отразилось на реке?

Самарская область, Ширяево. Вид со смотровой площадки на Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОДЫ МАЛОВАТО

Прямо сейчас, когда пишутся эти строки, уровень Волги в районе Твери существенно ниже среднего значения. Он составляет 349 сантиметров «над нулем поста» (это такая местная точка отсчета). При том, что в норме хотелось бы видеть 366 см. А минимально (в другие дни) уровень опускался и до 283 см.

Аномальным выдался прошлый, 2025, год. Зима была крайне малоснежной. Из-за этого Волга в верховьях сильно обмелела. На время приостанавливала работу Угличская ГЭС, сократила деятельность Рыбинская ГЭС. В этом году такой проблемы вроде бы нет, снега было экстремально много. Однако очевидцы говорили, что ожидаемого притока воды в реку нет. СМИ публиковали жутковатые снимки, на которых едва освободившаяся от льда вода, например, в районе Рыбинска, отступила от берегов, обнажив бывшее дно.

Конечно, это картина в моменте, и, например, в районе Казани фиксировалось улучшение гидрологической обстановки относительно прошлого, 2025, года. Но все-таки, в чем же дело?

ИЗМЕНИЛАСЬ ПОЧВА

Глобальное потепление крайне своеобразно влияет на деятельность рек, выяснили ученые.

Мысленно вернемся в минувшую весну. Снега было столько, что жители Центра России не успевали его убирать даже около домов. Пройти по полю на «узких» лыжах не получалось, проваливался глубже, чем по пояс. Казалось, такое количество снега должно дать мощное половодье. Но этого не случилось.

Татарстан. Вид на реку Волгу в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике. Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Дело в том, что из-за аномального тепла почва, тем более под толстым снегом, не успевает промерзнуть и жадно впитывает тающую влагу. Вместо того, чтобы бежать веселыми ручьями в местные речушки, а оттуда в Волгу, вода остается там, где и была. Именно поэтому приток воды в реки «в моменте» может оказаться не столь значительным, говорят ученые.

Вода потом все равно попадет в большие реки и в моря. Извилистыми подземными путями, через испарение и дожди. Но получается, что динамика поступления воды в реку «размазана», весеннего пика нет. Да и нет никаких гарантий, что вода, испарившаяся из почвы где-нибудь под Ярославлем, выпадет из тучки именно в бассейне Волги. Может, за сотни километров.

Иногда указывают и на другое негативное явление. Обширные водохранилища, которые должны были спасти от отмелей, обладают колоссальными по площади водными гладями, с которых, в эпоху глобального потепления, идет активное испарение воды. Дескать, вот еще одна причина обмеления, парадоксальная - водохранилища виноваты. Сложно сказать, насколько это правда.

ЧТО ЗАВТРА

Пока что Волга (и другие крупные русские реки) переносят столько же воды, что и до эпохи глобального потепления (в работе ученых Института географии РАН за эталонный период взяты 1930-1980 годы), или даже больше. Но сезонное распределение этого объема, как мы видели, радикально изменилось.

Что будет дальше, должны сказать расчетные модели. Но модель - это не пророчество с абсолютной точностью. Многое (на самом деле все) зависит как от методики подсчета, так и от загруженных в модель данных. Исследователи ищут оптимальный алгоритм. И все-таки, хотя полная картина не ясна, кажется, что тотальное обмеление нашим рекам не грозит. В конце концов, природа найдет новый баланс, реагируя на реалии глобального потепления.

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