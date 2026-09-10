Военнослужащие мобильной огневой группы батальона военной комендатуры ДНР во время работы. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 11 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Зарубинка и Гоптовка

2. Зеленский доболтался до подозрений

3. ВСУ ранили почти три десятка людей в Сочи

4. Националистов бросают на защиту Дружковки

5. ФСБ спасло британского посла от украинского агента

6. Два шальных сухогруза не дошли до Одессы

7. Норвежский премьер солгал об атаке на самолет Зеленского

8. Генпрокурором Украины никто быть не хочет

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 11 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 боевиков. Поражены две бронемашины и 18 автомобилей.

От действий группировки «Запад» противник потерял свыше 215 бойцов. Подбиты американские бронеавтомобиль HMMWV и РЛС контрбатарейной борьбы «AN/TPQ-50».

«Южная» группировка войск вывела из строя более 160 человек. Утилизированы два бронетранспортера «Буцефал», и 19 автомобилей.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ до 415 военнослужащих. Сожжены пять бронемашин и девять автомобилей.

Бойцы «Востока» уничтожили до 360 националистов. А также бронемашину и шесть автомобилей.

«Днепр» упокоил свыше 50 боевиков. Сжег 14 автомобилей.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, семь снарядов HIMARS, ракету «Нептун» и 1030 дронов.

Моряки-черноморцы потопили три безэкипажных катера ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 11 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский доболтался до подозрений

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель полагает: Старый Свет может срезать финансовую поддержку Киева после скандальных заявлений ее прежнего шефа. Реакция на недопустимое требование Владимира Зеленского срочно найти 27 миллиардов евро для Киева ради продолжения войны может быть жесткой, по мнению Мендель: «Европа теперь рассмотрит, как она финансирует Украину. Не следует ожидать ничего щедрого». Она полагает, что единственный выход из конфликта — скорейшее начало настоящих мирных переговоров. Но это невкусная морковка для криворожского гурмана Вовки.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

ВСУ ранили почти три десятка людей в Сочи

Оперштаб Краснодарского края вечером в четверг доложил: число пострадавших при атаке безэкипажных катеров ВСУ на набережную в Сочи увеличилось до 28. В сообщении говорилось: «При ночной атаке БЭК на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей». В больнице находятся четверо пострадавших, в том числе ребёнок. После атаки украинских БЭКов на набережной возник пожар. Паники не было. Ненависть к бандеровцам возросла.

Националистов бросают на защиту Дружковки

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинское командование бросило неонацистов в направлении горящей Дружковки. Подполковник в отставке сообщил: «Северо-западнее Дружковки отмечается прибытие националистических подразделений. Они будут выполнять роль заградподразделений на данном участке». Отчаянный шаг командования ВСУ связан с тем, что ВС РФ выдавливает украинские формирования из этого населенного пункта как заветренный чирей.

ФСБ спасло британского посла от украинского агента

В Федеральной Службе Безопасности сообщили, что был задержан агент СБУ, который работал в охране посольства Британии в Москве и передавал в Киев данные о передвижениях посольских — для устройства на них покушения. О планах украинских спецслужб атаковать английских дипломатов в российской столице в ФСБ сказали так: киевское руководство захотело превзойти своих британских «учителей» в практике политических убийств. В российской спецслужбе сообщили: «Мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации... В противном случае дело принимает крайне серьёзный оборот». А если разведка в курсе все-таки была — то куда этот оборот приведет?

Два шальных сухогруза не дотянули до Одессы

В Минобороны России сообщили: нанесены прицельные удары по двум шедшим в Одессу сухогрузам с грузами для ВСУ, а также по сопровождавшему их буксиру. Эти суда-самоубийцы украинскую армию уже ничем не порадуют. А в соседнем порту Николаев столь же прицельным ударом был сожжен склад беспилотников, которые ждали убийцы в ВСУ. Не дождались.

Норвежский премьер солгал об атаке на самолет Зеленского

Накануне премьер Норвегии Гар Стере закатывал глаза и нагонял ужас, рассказывая, что в Кишиневе самолет Владимира Зеленского с его женой Еленой «чуть не был сбит» каким-то дроном при вылете из Молдавии в Осло на церемонию прощания с почившим королем Норвегии Харальдом V. Стере, правда, не сказал, откуда узнал об инциденте с БПЛА и насколько близко тот оказался к самолету украинского лидера. По данным американского телеканала CNN, лайнер Зеленского никакой угрозе поражения дроном не подвергался. Авиационные власти Молдавии заявили, что в тот день объявлялся режим беспилотной опасности из-за некоего объекта, летевшего со стороны Украины, но самолету Зеленского не угрожало ничего. А украинские СМИ просто сообщили, что никакого беспилотника рядом с бортом номер один никто не наблюдал. А как дышал, как дышал...

Генпрокурором Украины никто быть не хочет

«РБК-Украина» сообщает: у Владимира Зеленского, который, похоронив норвежского короля, полетел дальше в Канаду просить денег и ракет, до сих пор не нашлось кандидата на пост генерального прокурора. До того, как лидер вновь покинул родину, генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку. Источник сообщил изданию: «На данный момент нет даже лонг-листа кандидатов, которые могли бы заменить Кравченко на посту генпрокурора, после того, как его на следующей неделе должна уволить Рада». Кравченко покинул пост, громко отрицая хоть какую-то причастность к коррупционным схемам с «крышеванием» мошеннических колл-центров. А в этом оказалось замазано его ближайшее окружение. Коротка скамейка запасных у Зеленского, ну да земля казачья не без добрых людей.

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