Нежно обнимают за талию: Брошенная Галкиным* Пугачева гуляет с молодыми мужчинами

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Недавно Максим Галкин* отдохнул в Бразилии без жены Аллы Пугачевой. Комик отрывался на знаменитых пляжах Рио-де-Жанейро и целыми днями разгуливал вдоль океана в одних плавках. На отдых в Южной Америке артист потратил около 3 миллионов рублей.

Во время бразильского загула иноагента пользователи Сети вовсю обсуждали: каково 77-летней Пугачевой смотреть, как ее молодой муж трясет на пляже кокосом и вызывает восторг у подписчиц своим накачанным прессом. И вот теперь, похоже, певица решила отыграться и тоже подкинула 50-летнему избраннику сюрприз в соцсетях.

Вместе с двойняшками Гарри и Лизой супруги сейчас отдыхают в Стамбуле. Максим* в основном проводит время с детьми на пляже. Алле же врачи давно запретили находиться на солнце, поэтому она коротает дни без мужа. Впрочем, певица, похоже, не скучает в одиночестве. Гуляя по стамбульским улицам, артистка наткнулась на компанию россиян, попросивших сделать совместное фото.

Аллу Пугачеву сняли на улицах Стамбула в компании молодых мужчин. Фото: соцсети.

Судя по всему, внимание молодых мужчин польстило Алле, и она согласилась попозировать для группового снимка. Артистка даже позволила парням обнять себя за талию. Один из них опубликовал кадр в своем блоге. В подписи к посту он восхитился тем, что вот так запросто встретил на улице известную персону.

В комментариях пользователи сети не скрывают своих эмоций:

«Ошалеть! Это же как должно повезти, нарваться на эмигрантку, которая в Турцию впервые в жизни попала!», «Молодые мальчики - это ее тема», «А в России за километр бы к себе не подпустила! Эх, чужбинушка, не сладок твой хлеб даже таким звездам!», «А где ее муж?» - пишут фолловеры.

Из-за проблем с сердцем Пугачева плохо переносит жару. Поэтому артистка на лето уезжает с Кипра, где супруги обосновались после эмиграции из России, в Латвию. Два месяца Алла провела в Юрмале. А теперь Галкин* решил привезти ее в Стамбул, где сейчас температура днем доходит до 28 градусов.

Неудивительно, что в Турции певица первое время чувствовала себя неважно. Когда иноагент снял жену в номере отеля, окна которого выходят на Босфор, внимательные подписчики разглядели рядом с ней тонометр. Видимо, у Пугачевой скакнуло давление, и ей стало плохо.

*Признан в РФ иностранным агентом.

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