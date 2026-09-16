Шаварш Карапетян во время интервью «Комсомольской правде», сентябрь 2016 года. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Этот человек волею судьбы оказался в нужном месте в нужное время. Многократный рекордсмен мира по подводному плаванию вместе со своим братом Камо 16 сентября 1976 года на утренней пробежке вокруг Ереванского водохранилища увидел, как троллейбус упал в воду, и бросился спасать людей.

Разбив заднее стекло машины, он стал вытаскивать с 10-метровой глубины одного за другим теряющих сознание пассажиров. Из 92 человек на берег он успел поднять 46, 20 из них удалось откачать. Последним он вытащил на берег подушку от кресла троллейбуса, которую принял за еще одно из тел, и сам отрубился…

Подвиг без медалей: как советский пловец Шаварш Карапетян вытащил из воды 46 человек История Шаварша Карапетяна поражает: чемпион, готовившийся к новым рекордам, перечеркнул свои спортивные планы ради спасения чужих жизней. Его подвиг, совершённый 16 сентября 1976 года, сегодня отмечает 50 летний юбилей. Это видео о том, как одна случайная пробежка изменила судьбы десятков людей и самого героя

- Потом эта подушка снилась мне годы, ведь я мог спасти еще одного человека, - вспоминал Карапетян.

«Комсомолка» первой написала о подвиге Карапетяна, после чего спортсмен прославился на весь СССР.

А потом было долгое восстановление после порезов и сильной простуды, тяжелое возвращение в спорт и… свалившаяся через шесть лет слава. В Советском Союзе о трагедиях вообще не сообщалось, но «Комсомолка» нашла героя, и оказалось, что за ним числился не один подвиг.

Выяснилось, что Карапетян еще в 1974 году спас полный автобус, катящийся в пропасть. А позже помогал спасателям на пожаре спортивно-концертного комплекса в Ереване. Но об этих похождениях героя не знали даже его близкие.

В упавшем в Ереванское водохранилище троллейбусе было 92 человека. 46 из них Шаварш Карапетян поднял с 10-метровой глубины.Фото: ImYerevan

- Говорят, даже жена узнала о вашем подвиге только из «Комсомолки»?

- Да, именно так.

- Неужели вы ей ничего не рассказывали?!

- Как-то не дошел до этого, не рассказывал... Она прочитала и была поражена.

Очень скромный по натуре Шаварш Карапетян, казалось, даже стеснялся своего подвига, но его имя гремело по всему Союзу. Он присутствовал на многих слетах, фестивалях, соревнованиях, работал в федерации плавания. А пять лет назад Шаварш Владимирович сам попал в критическую ситуацию - у него случился инсульт, а в больнице еще подхватил и ковид. И здесь ему снова пришлось бороться за жизнь, теперь за свою собственную. А потом и учиться говорить заново.

- Ходил к логопеду, восстанавливал речь. Когда я очнулся, то совсем не мог говорить, даже произнести свое имя.

Шаварш Карапетян - одиннадцатикратный рекордсмен мира и тринадцатикратный чемпион Европы по подводному плаванию. Фото: личный архив

Карапетян вспоминал, что заговорить смог только через несколько месяцев. Сначала стали прорываться матерные слова, а потом уже вполне приличные на армянском и русском.

Шаварш Карапетян после тяжелой болезни возвращается к активной жизни и сейчас работает советником главы Башкирии, куда и улетел в эти дни. Трубку взяла его дочь Зара и рассказала о папе.

- Шаварш Владимирович говорил, что уже почти никого не осталось из тех, кого он спас.

- Да, это правда, уже давно никого не осталось. Но есть внуки, те, с кем он общается в соцсетях. Есть такая группа - «Шаваршевцы» называется, их более 20 человек. Вот они часто устраивали встречи, когда отец приезжал в Армению. Сейчас в связи с возрастом (Карапетяну 73 года) он бывает в Ереване реже. А так в письменной форме они его всегда поздравляют и с днем рождения, и со всеми праздниками.

Шаварш Карапетян в 2014 году участвовал в эстафете олимпийского огня. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости

- А как Шаварш Владимирович отнесся к последним политическим событиям в Армении?

- Нужно понимать, что он человек советской системы и человек, рожденный в СССР. И у него нет понимания раздельного существования России и Армении. У него две родины, он всегда это говорил. Историческая родина - это Армения, где он вырос. И Советский Союз, который дал ему возможность быть тем, кем он является. Поэтому для него нет существования этих двух разных государств.

А еще дочь рассказала, как Шаварш Владимирович восстанавливается после болезни. Каждый день ходит по полтора часа утром и вечером, да еще 45 минут крутит велотренажер. Карапетян всегда говорил: что бы ни случилось с человеком, только спортивный дух и спортивная жизнь приведет его в порядок. И об этом хорошо знают его две дочери и трое внуков.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Шаварш Владимирович Карапетян. 73 года. Заслуженный мастер спорта. Родился в Кировакане (Армянская ССР), где и начал заниматься плаванием. Одиннадцатикратный рекордсмен мира и тринадцатикратный чемпион Европы по подводному плаванию. Неоднократно спасал людей на воде и в различных ЧП. Имеет множество наград, в том числе «Знак Почета» и медали «За спасение утопающих» и «За отвагу».

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