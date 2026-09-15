Попадание в распределительный центр отнимает то, что противник сам заботливо собрал в одну точку Фото: REUTERS.

Под Одессой выгорел логистический центр в Великой Балке — это 15 километров от города, складской пояс у выездов, куда импорт из-за границы сходится до того, как разойтись по частям. В Черноморске поражены сухогруз и судно типа «ро-ро», оба уже с грузом для ВСУ. И снова западная колея — та, по которой европейское имущество въезжает на Украину.

Про «ро-ро» стоит сказать отдельно, потому что выбор цели тут не случайный. Такому парому не нужны краны и перегружатели: аппарель на причал, и колёсная техника, тягачи, платформы сходят своим ходом. Когда портовое крановое хозяйство уже прорежено предыдущими заходами, именно «ро-ро» остаётся рабочей дверью. Её и прикрыли.

Великая Балка — история не про порт, а про то, что с грузом происходит после порта. Приём, хранение, развоз по направлениям. Попадание в эшелон отнимает у противника одну партию. Попадание в распределительный центр отнимает то, что он сам заботливо собрал в одну точку.

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