Toyota идет на упрощение ради экономии: как это скажется на машинах автогиганта

Тойота идет на упрощения. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

В условиях непростой экономической обстановки Toyota предпринимает меры для оптимизации выпуска. Новый генеральный директор компании Кента Кон заявил о намерении упростить модельный ряд, что должно помочь сократить расходы и увеличить прибыль.

Компания планирует уменьшить число модификаций и унифицировать детали, чтобы снизить вариативность автомобилей по дизайну и оснащению. В частности, Toyota откажется от сложной отделки сидений и боковых частей салона, заменив ее более простыми и экономичными материалами.

Кроме того, предполагается упростить элементы интерьера, например дверные ручки, что сократит количество деталей и затраты на их выпуск. При этом компания сохранит применение высококачественных материалов, но уменьшит их ассортимент и объем.

В беседе с Automotive News Кента Кон подчеркнул, что цель заключается не только в достижении минимальной точки безубыточности, но и в обеспечении устойчивости поставщиков даже в сложные периоды. Toyota будет использовать новые материалы для отдельных элементов, сокращать число компонентов и ускорять разработку, не снижая требований к надежности.

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