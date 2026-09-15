«Буханка» за 1,94 млн: чем примечательная топовая версия легендарного авто

Журналисты испытали топовую версию "Буханки". Al.geba / Shutterstock.com / Fotodom.

Портал Autonews.ru вновь протестировал легендарный бескапотный УАЗ, получивший в народе прозвище «Буханка». На этот раз испытание прошла специальная версия «Экспедиция», выпущенная в 2023 году к 65-летию модели.

Надпись на боковине отсылает к старту выпуска первых УАЗ-450 в 1958 году. Привычный облик «Буханки» сложился лишь через семь лет после этого.

«Буханка» продолжает выживать, балансируя между запросами армии и гражданских покупателей. Актуальная гамма включает фургон, автобус, комби и грузовики с ценами от 1 640 000 до 1 940 000 рублей.

Комби в топовой версии «Экспедиция» оснащен 2,7-литровым 16-клапанным двигателем ЗМЗ-409055 мощностью 112 л. с. и пятиступенчатой механикой BAIC. Также предусмотрены силовые бамперы, кенгурин, защита рулевых тяг, лебедка и оригинальные сиденья.

Несмотря на все обновления, «Буханка» остается главным олдтаймером. Сравнивать ее с современными машинами некорректно — это совершенно иной класс.

Во время теста журналисты столкнулись с непривычкой открывать двери. У «Буханки» замки приходится отпирать по отдельности, что стало неожиданностью. Комби, как наиболее подходящий для путешествий вариант, имеет семь мест и отделенный багажник, готовый вместить туристическое снаряжение.

Правда, чтобы достать что-то из багажника, нужно преодолеть несколько препятствий — процесс получается довольно занятным. В целом «Буханка» продолжает радовать своих поклонников.

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