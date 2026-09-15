Токаев в Сеуле: Казахстан будет производить Tucson

В Казахстане идет подготовка к производству нового Hyundai Tucson. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сеул Astana Motors и Hyundai Motor Company заключили соглашение. Выпуск Hyundai Tucson пятого поколения стартует в Казахстане уже в декабре 2027 года.

Документ подписали основатель Astana Motors Нурлан Смагулов и исполнительный вице-президент Hyundai Motor Company О Ик Кюн. Производство разместят на заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы по методу мелкоузловой сборки (CKD), включая сварку и окраску кузова, сообщает Forbes.kz.

Проект охватывает все ключевые технологические этапы CKD-производства: от сварки и окраски кузова до сборки машины и контроля качества готовой продукции — в полном соответствии с высокими стандартами Hyundai Motor Company.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы работает с 2020 года. На предприятии установлено 11 промышленных роботов для автоматизации сварки и окраски.

Здесь выпускают популярные модели Hyundai Tucson, Mufasa, Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria, а также автомобили премиального бренда Genesis.

К моменту запуска производства модель получит полный комплект сертификационных документов для ОТТС в ЕАЭС, что позволяет предположить: в будущем автомобиль может добраться и до России.

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