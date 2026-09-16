Вопрос дня: А вас какие словечки бесят? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссер:

- Когда на репетиции у молодежи срывается с языка «хайп», «хейт», прошу говорить по-русски. И тогда у них наступает столбняк: артисты начинают вспоминать русские аналоги. И не сразу у них получается!

Анна Шатилова, диктор, народная артистка РСФСР:

- Люблю смотреть программу «Модный приговор». И раздражаюсь, когда героиня подходит к зеркалу после преображений и выражает эмоции одним словом: «Вау!» Это так грубо!

Лариса Рубальская, народная артистка России:

- Раздражает выражение «от слова совсем». Школьники часто говорят: «Я хочу сказать то, что...» вместо: «Я хочу сказать, что...» Не люблю выражения: «отвал башки», «цирк с конями»... Если человек сам изобретет какое-то слово - это хорошо, а когда тиражируют избитые выражения, меня раздражает.

Евгений Демченко, московский ресторатор:

- «Кринж», «рофл» и «имба» меня вообще не раздражают - язык живой, пусть меняется. Потом все вернется в норму. А вот фраза «еще раз повторяю» бесит невероятно.

Александр Чучаев, заслуженный деятель науки РФ, профессор:

- До 14 лет я не говорил по-русски - я мокша, жил в глухой деревне. Сегодня понимаю финский, македонский, сербский, венгерский. Но такого богатого, как русский, в мире нет! Сегодня часто употребляют «брутальный», характеризуя человека как мужественного. Абсолютно не к месту! Ведь с латыни это переводится как «зверский».

Дмитрий Вихров, врач-эпидемиолог:

- Бывает, болезненно реагирую на слова «это научно доказано», когда затем никто не приводит доводов - не объясняет, как именно доказано, кем и когда.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

- Меня коробит от слова «кейс». Вот кейс про это, кейс про то… Можно же сказать: случай, пример. А кейсом в прежние времена называли небольшой чемодан.

Антон Богданов, актер и режиссер, звезда «Реальных пацанов»:

- Меня бесят слова «сорян», «пул» и «кейс». Абсолютно бессмысленные!

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