Вместо Logan: какие машины скупают таксопарки

Российские таксопарки раскрыли данные о закупках подержанных автомобилей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Российские таксопарки всё активнее приобретают подержанные машины китайских брендов, зарекомендовавшие себя в отрасли. Об этом Autonews.ru сообщили члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).

Глава компании «Таксимания» Георгий Балашов отметил, что участники рынка покупают автомобили с пробегом и проявляют к этому сегменту заметный интерес. В первую очередь речь идет о технике, изъятой лизинговыми компаниями. Как правило, ее реализуют после того, как другие таксопарки не справились с операционной деятельностью или решили покинуть рынок.

По словам Балашова, при выборе машины в первую очередь оценивают ее состояние, год выпуска и остаточную стоимость. Если цена выгодна или при оптовой закупке оказывается ниже рынка, такие варианты могут заинтересовать таксопарки.

Эксперт добавил, что сегодня таксопаркам интересны модели Geely, Belgee, Tenet и Haval. Эти автомобили уже активно эксплуатируются в отрасли и успели хорошо себя показать, а по ним сформирован запас запчастей.

Руководитель таксопарка Avenue Group Омар Багамаев рассказал, что его компания тоже покупает изъятые автомобили китайского происхождения. Он пояснил, что машины ушедших западных и корейских брендов уже достаточно старые, поэтому брать их для такси нет смысла. Эти марки покинули страну в 2022 году, соответственно, речь идет об автомобилях 2021 года выпуска и старше.

В пресс-службе сервиса заказа такси «Максим» сообщили, что партнерские таксопарки давно закупают подержанные автомобили. Там пояснили, что экономика региональных таксопарков не позволяет приобретать новые дорогие машины и окупать их при текущих ценах на поездки.

В «Максим» также отметили, что за последний год среди таксопарков усилилась тенденция перекупать автомобили у коллег, уходящих с рынка. Многие игроки стараются поддерживать на ходу ранее купленные иномарки. Для этого на вторичном рынке приобретают доноров запчастей. Основу парка составляли Renault Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio — спрос на них сохраняется, но уже в качестве доноров.

Председатель общественного совета по развитию такси (объединяет руководителей профильных ассоциаций, некоммерческих партнерств и таксомоторных компаний из 74 регионов России) Ирина Зарипова также заявила, что подержанные автомобили остаются интересны таксопаркам.

По ее словам, для таксопарка подержанная машина — далеко не всегда автомобиль с большим пробегом. Интересный сегмент вторичного рынка формируют относительно свежие машины с небольшим пробегом, которые, например, были изъяты лизинговыми компаниями после прекращения договоров.

Зарипова добавила, что на вторичном рынке таксопарки часто рассматривают модели Haval, Tenet, а также Chery Arrizo 8, Chery Tiggo, Lada Vesta и Granta. Сохраняется спрос на Hyundai Solaris и Kia Rio, хорошо знакомые бизнесу с точки зрения обслуживания, ресурса и стоимости эксплуатации.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.