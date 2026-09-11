Грибники в дофаминовой ловушке: «тихую охоту» приравняли к интернет-зависимости и игромании

Пусть «тихая охота» - это самая что ни на есть дофаминовая ловушка и есть, но она не глубокая, и мы к ней приохочены самой эволюцией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Охота» за грибами - отнюдь не невинное удовольствие? Оказывается, как грибы попадают в наше лукошко, так и наш мозг сам оказывается в ловушке - дофаминовой. Это сродни скроллингу ленты в социальных сетях или игре в казино: и надо бы остановиться, да не можешь. Так ли это и вдруг собирать грибы опасно для нашего мозга? KP.RU поговорила с когнитивным нейроученым, научным работником Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, автором просветительского ТГ-канала “Нейроны и стрелки” Элианой Монаховой.

ТЯЖЕЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ СЕРЫХ БУДНЕЙ

Дофамин - это, говоря простым языком, «гормон удовольствия». Когда вы на седьмом небе от счастья - это действие дофамина. Чистая химия, никакой магии.

Поскольку удовольствие хочется повторить снова и снова, возникает зависимость. Та самая дофаминовая ловушка. И это довольно противная штука. Выглядит это как бесконечная погоня за все более быстрыми и яркими наслаждениями. Если попасться в ловушку «с концами», обычные дела покажутся серой рутиной, и заставить себя ими заниматься уже очень сложно.

Вот вы крутите ленту социальных сетей. Смотрите короткие ролики. Вы не знаете, что вас ждет «за поворотом». Каждый новый ролик - это маленькая неожиданность. А поскольку ролики сделаны, как правило, ярко, на громком звуке, часто с юмором или шок-контентом, выброс дофамина колоссален.

Точно такой же эффект дает визит в ресторан фаст-фуда: здесь добавляются еще и бескомпромиссно-яркие вкусы, выкручивающие работу вкусовых рецепторов на полную. «Что бы мне сегодня выбрать», знакомо? Хотя меню известно и вы уже все успели попробовать, мозг пытается создать коллизию неожиданного выбора на ровном месте. А рестораторы, объявляя о «новинке сезона» (часто это так себе новинка, просто в новой упаковке) добавляют мнимой внезапности. «Как, я еще не ел таитянский бургер, надо непременно попробовать, а то предложение ограничено» (иллюзия «эксклюзивности», как говорят маркетологи).

Обратной стороной эйфории оказывается дофаминовая яма. Как в анекдоте из 90-х. Новый русский возвращает в салон автомобиль. «Что такое, в чем поломка?» - «Поломки нет. Просто не радует». То, что в норме должно приносить удовольствие, кажется слишком пресным. Домашняя еда, медленный качественный фильм, где минутами «ничего не происходит». Ну давай, давай, что там дальше - рука сама тянется к кнопке перемотки. В результате - плохая учеба (что, дескать, веселого в учебе), ненавидимая работа, и вообще «серый быт», который надо непременно взорвать дозой адреналина. Да, зависимости, в том числе игровые, алкогольные - их корень тут.

ПРИЧЕМ ТУТ ГРИБЫ

Все это известные вещи, но полной неожиданностью стала идея, о которой пишут сейчас в Сети: дескать, сбор грибов в лесу - та самая дофаминовая ловушка.

А в самом деле, логика есть, вроде. Ты бредешь, что за следующим кустом, не знаешь. Мозг предвкушает. Когнитивные ученые давно доказали: ожидание награды острее самой награды. Неудача (за кустом пусто, или гриб червивый) лишь подстегивает: сейчас, еще немного, должно повезти. Так люди и оказываются в чаще, откуда не выбраться. Так и притаскивают тонны грибов, всех подряд, червивых, мало съедобных. А их же надо обрабатывать, готовить. А это «рутина». Выбрасывают или дарят.

Если разобраться, рыбалка из той же серии. Никогда не знаешь, когда клюнет и что вытащишь. Рыбу все равно, скорее всего, кошке отдашь, однако азарт - как будто твое пропитание только от улова и зависит.

Может, в том-то и дело? Дофаминовая ловушка когда-то и сложилась, чтобы побудить нашего предка в охоте и собирательству?

Но не все любят собирать грибы или рыбачить. Почему одни люди попадаются в дофаминовую ловушку, другие нет?

Заядлого грибника из леса не выманишь Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧТИ КАК ЛОТЕРЕЯ

В истории с дофаминовыми ловушками есть момент, который часто упускают, говорит Элиана Монахова. Да, как уже говорилось, удовольствие от ожидания острее, чем от самого приза. Еще ярче оно выражено, если результат непредсказуем. И уж совсем сносит крышу, когда «приз» оказывается выше ожиданий:

- Дофаминовые нейроны сильнее всего активируются не когда мы получаем ожидаемую награду, о которой и так знали заранее, а когда результат оказывается лучше прогноза - это называют “ошибкой предсказания”. Поэтому занятия, где исход неизвестен (получится ли поймать рыбу, попадётся ли белый гриб под следующей ёлкой, выпадет ли выигрыш в лотерее) держат нас крепче, чем занятия с гарантированным и ровным результатом, - говорит Элиана Монахова.

Собственно, на этом построены лотереи, говорит ученый, только там непредсказуемость сгенерирована искусственно.

- В поведенческой психологии это известно как “схема с переменным подкреплением”: если награда выдаётся через случайные, а не фиксированные промежутки, поведение становится максимально устойчивым и с трудом угасает. Игровой автомат - это, по сути, лаборатория такого подкрепления. Частые мелкие “почти-выигрыши”, яркая обратная связь, отсутствие естественной точки, где хочется остановиться, - поясняет ученый.

Так вот почему заядлого грибника из леса не выманишь. О, сыроежка! О, подберезовик, смотри-ка, крепкий. Это и есть «почти-выигрыш», потому что на самом-то деле за белыми пошли. Рассказы о том, что «Марь Иванна в пятницу три корзины принесла» обещают, что повезет и нам. Но доподлинно мы не знаем, и в глубине души готовы к неудаче. Точно так же, как никто, отправляясь в казино, отнюдь не уверен, что выиграет. И вдруг вот он, белый! Дофамин зашкаливает.

Человек не становится асоциален, если собирает грибы Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЛЕС СПАСЕТ ОТ РЕАЛЬНО ОПАСНЫХ

Так это вредно или нет? Слово «ловушка» намекает на что-то зловещее.

- Почему это вообще называется “ловушкой”? Когда мы ожидаем чего-то приятного, наш мозг не “терпит” - дофамин выделяется уже на этапе предвкушения, а не только в момент находки. Для собирательства это вообще не патология, а древний адаптивный механизм: он миллионы лет заставлял нас продолжать искать пищу, когда она встречается редко и непредсказуемо. Ловушкой этот механизм становится тогда, когда среда специально спроектирована так, чтобы его эксплуатировать без пользы для человека - как в казино или в лентах приложений с бесконечной прокруткой, - поясняет Элиана Монахова.

И вот что интересно. Практика показывает, что на бесконечную прокрутку лент в социальных сетях подсесть легко. Те, кто уверяет, что «от этой дряни не зависит», просто по какой-то причине с «дрянью» не сталкиваются. Но, стоит условиям сложиться, как и бабушка старенькая, и ее юный внук сядут по углам со смартфонами. Искусственная среда, в которой ловушка спроектирована человеком, не щадит никого.

Иное дело то самое собирательство, к которому когда-то приохотила нас эволюция. Здесь «заражение» не тотальное, многие грибы собирать не любят, и не будут этого делать.

- Попадаемся мы в эти “ловушки” или нет, это индивидуальная история. Во-первых, все сильно зависит от чувствительности дофаминовой системы и склонности к поиску новизны - эти характеристики заметно различаются у людей, отчасти из-за генетических особенностей, а отчасти это вопрос того, есть ли у человека другие источники удовольствия и насколько развита саморегуляция. Во-вторых, огромную роль играет структура самого занятия. У сбора грибов и рыбалки есть встроенные “стопы”: устаёшь, наполняется корзина, заканчивается сезон. Азартные игры и бесконечные ленты специально лишены таких естественных ограничителей - и именно отсутствие точки насыщения, а не сам дофамин, превращает увлечение в проблему, - резюмирует Элиана Монахова.

Вот мы и добрались до сути. Пусть «тихая охота» - это самая что ни на есть дофаминовая ловушка и есть, но она не глубокая, и мы к ней приохочены самой эволюцией. Человек не становится асоциален, если собирает грибы или рыбачит. Так что от страсти грибного поиска лечиться не нужно, и отдаваться такой страсти можно без внутреннего стыда.

А вот как отучить себя от дофаминовых ловушек и ям, расставленных человеком, это особый разговор. Рецептов в Сети полно, да только плохо они работают. Оглянитесь вокруг: все же повально в смартфонах. И, возможно, излечить могли бы как раз такие досуги, как грибное собирательство или рыбалка.

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