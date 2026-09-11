Ведро воды на голову Григорию Лепсу: игроки футбольной команды артистов «Старко» в редакции «КП» вспомнили былое и представили клип «Живем дальше»

Сейчас «Старко» 35 лет, и к юбилею был снят клип «Живем дальше» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Команда «Старко» возникла в 1991 году. Певец Михаил Муромов, исполнитель суперхита «Яблоки на снегу», съездил в Италию - и был, помимо прочего, потрясен тем, что там существует футбольная команда музыкантов. Мячик пинают Пупо, Риккардо Фольи, Джанни Моранди, мало известный тогда в СССР Эрос Рамаццотти... Вернувшись, Муромов рассказал об этом основателю группы «Зодчие» Юрию Давыдову - так и родилась идея собраться и провести футбольный матч.

Михаил Муромов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас «Старко» 35 лет, и к юбилею был снят клип «Живем дальше» на песню Юрия Давыдова. В записи приняли участие десятки музыкантов и сочувствующих, в разное время имевших отношение к команде. Это братья Кристовские из группы «Uma2rman», Михаил Боярский, Сергей Беликов, Михаил Гребенщиков, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Юрий Лоза, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Алексей Глызин, Дмитрий Харатьян, Андрей Державин, Виктор Зинчук, Игорь Бутман и многие, многие другие. Участвуют в клипе и те, кто пришел на презентацию проекта в редакцию «Комсомольской правды»: Юрий Давыдов, Михаил Муромов, композитор Григорий Гладков, певец Сергей Крылов, юморист и шоумен Гия Гагуа, певец Ромарио (Роман Луговых), продюсер и музыкант Игорь Сандлер, музыкант и композитор Андрей Лефлер. Как сказал в самом начале встречи Юрий Давыдов, «За 35 лет существования команды практически все артисты мужского пола играли в «Старко». И у всех, видимо, остался в душе какой-то позитив». Поэтому так легко и удалось всех собрать.

Презентация клипа «Живем дальше» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ну, а дальше ударились в воспоминания. Гладков (автор бессмертной музыки из «Пластилиновой вороны» и миллиона других замечательных композиций) рассказал:

- «Старко» выступала и выступает на самых лучших стадионах страны, играет и за рубежом. А я все детство играл в футбол, хотел даже ради него бросить музыкальную школу, просто бредил этим футболом! И мечтать не мог, что я когда-нибудь буду играть на этих полях... Кроме артистов, в команде «Старко» ветераны спорта, чемпионы мира, олимпийские чемпионы... Мы играем со спортсменами в регионах, а после каждого матча обязательно устраиваем мощнейший концерт.

Сергей Крылов рассказал:

-Уже 35 лет я счастлив от того, что команда «Старко» меня приняла. Однажды меня на второй тайм спустили на вертолете. Это было в Кемерово, 29 августа, в день рождения Майкла Джексона. Мне ребята из Шахтерского союза тогда это предложили. Я позвонил Юре Давыдову, сказал: «Юрочка, в первом тайме меня не будет, а в перерыве...» И прилетел!.. Вообще, столько людей связано с нашей командой! Нас Михаил Жванецкий в Одессе встречал, у нас бегал по полю Юрий Михайлович Антонов, про Юрия Лужкова я вообще не говорю. И я всегда готов быть с Юрой Давыдовым, потому что команда у нас бешеная.

Сергей Крылов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Муромов добавил:

- У нас матчи порой проходили на громадных стадионах. Однажды мы выиграли 5:2, пошли переодеваться, и мне администратор сказал: «82 тысячи человек сидит на стадионе! У нас такого не бывало, когда лучшие футбольные клубы играли». Но так было у «Старко». Всегда. И так будет.

Давыдов рассказал, как в клипе «Живем дальше» появился Михаил Боярский:

- Мы позвонили Михаилу Сергеевичу, и он сказал, что с удовольствием снимется, но ему трудно приехать в Москву. Мы поехали к нему. Договорились, что в Петербурге все запишем и снимем. Подъезжаем к дому Боярского в назначенное время, он выходит такой немножко вяленький, в какой-то пилоточке, в полудомашнем одеянии, спокойный. Мы садимся в машину, едем. Он говорит: «Так, я понял, что сейчас будет запись. А съемки когда будут?» - «А мы одновременно записываем и снимаем». - «Как?! Быстро назад!» Развернул машину, доехал до дома, зашел в подъезд, через пять минут вышел - и это уже был не Миша, не Михаил Сергеевич, это уже был Боярский. Подтянутый, в шляпе, с огнем в глазах, с искрой. Великий!

Клип снят «Живем дальше» на песню Юрия Давыдова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А Игорь Сандлер вспомнил:

- Именно я стоял у истоков футбола музыкантов в СССР! Еще в группе «Интеграл» мы начинали играть, в 1978 году. И по утрам с Юрой Лозой мы были самые активные. Толкали всех в номерах ногами, лили водичку на голову, чтобы пробуждение было более активным, - и гоняли в футбол... Потом я сделал группу «Индекс-398», где у меня выступали Альберт Асадуллин, Гриша Лепс, которого я мальчиком в наш коллектив забрал. И их я тоже их поливал водой! В 10 утра у меня все должны быть на футбольном поле. Где бы мы ни жили, в любом городе, в любой гостинице, что бы ты ни делал ночью, как бы ты ни злоупотреблял - плевать, в 10 утра чтобы был на поле! Ведро воды на голову - и погнали... Все музыканты почему-то любят играть в футбол, это музыкантская спортивная игра. Она сильно заряжает, дает энергию и не дает утром долго спать. Скоро в Центре Игоря Сандлера пройдет вечеринка-презентация клипа. Будет называться «40 дней… Живем дальше». Потому что после выхода клипа в интернете пройдет ровно 40 дней!

В редакции «КП» презентовали клип «Живем дальше» к юбилею команды «Старко» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если без шуток, то печальная нота в клипе тоже присутствует: в кадре появляются ушедшие из жизни участники команды. Крис Кельми, Женя Белоусов, Александр Градский, Пьер Нарцисс, Батырхан Шукенов, Андрей Сапунов, Александр Барыкин, Виктор Резников (композитор и поэт-песенник, автор множества хитов, стоявший у истоков «Старко» и погибший в автокатастрофе в 1992 году в возрасте 39 лет)...

Старко в эфире радио «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Но, тем не менее, интонация клипа - безусловно оптимистическая. По словам Крылова, «Словосочетание «Живем дальше» - это как пионерская фраза «Будь готов! Всегда готов!» И 7 ноября в Кремле пройдет грандиозный концерт, где соберутся все звезды команды «Старко».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Старко» исполняется 35 лет: звёзды эстрады готовят грандиозный концерт в Кремле

Трехметровый прыжок звезды «Интернов» и как отжигал Крис Кельми: Истории от футбольной команды «Артист»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной