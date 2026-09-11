На фоне новых коррупционных скандалов, связанных с ближайшим окружением Зеленского, сомнения в том, на что так срочно Киеву понадобилась огромная сумма, вполне обоснованы Фото: REUTERS.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис разочаровал Киев своей осторожностью. В интервью Euronews он заявил, что срочный запрос Зеленского на дополнительные 23 миллиарда евро, чтобы закрыть дыру в бюджете украинского Минобороны, не удовлетворят «автоматом». Евросоюзу необходимо сперва «определить точный объем растущих бюджетных потребностей Украины. Это подтверждает общую ситуацию в стане союзников Киева: деньги для него иссякают.

ИЗ КИЕВА УТЕКАЮТ ОГРОМНЫЕ СУММЫ

«Нам нужно провести тщательную, детальную оценку, но мы понимаем, что война продолжается с высокой интенсивностью», - сказал еврокомиссар. Дополнительные 23 миллиарда необходимы Украине, как объясняют ее власти, на зарплаты, соцподдержку и закупку оружия. В том числе около 6 миллиардов евро — в качестве авансовых платежей за поставки, которые должны быть осуществлены в начале 2027 года.

Однако Брюссель пока не уверен в обоснованности запроса и хочет провести тщательный анализ, чтобы понять, насколько велик дефицит, откуда он берется и как его можно восполнить. Международный валютный фонд также участвует в технических переговорах.

На фоне новых коррупционных скандалов, связанных с ближайшим окружением Зеленского, сомнения в том, на что так срочно Киеву понадобилась огромная сумма (почти десятая часть ВВП страны), вполне обоснованы. Всего несколько дней назад газета The New York Times со ссылкой на данные аудита сообщила: только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на коррупции в закупках вооружений.

Еврокомиссар Домбровскис объявил об отказе срочно выделить Киеву 23 млрд евро Фото: EAST NEWS.

ТРИШКИН КАФТАН

Трудности уже возникли с выплатой первой части «репарационного кредита» ЕС Украине на 90 миллиардов евро. В этом году Киеву обещают 45 миллиардов. И столько же в 2027-м.

Из причитающейся на этот год суммы выплачено 3,2 миллиарда евро бюджетной помощи и 8,35 миллиарда евро военной. А тут требуют целых 23 миллиарда! Если удовлетворить этот запрос, откуда брать деньги в следующем году?

И вот эта последняя проблема опять подтолкнула самых сердобольных союзников Украины к теме, которую, казалось бы, окончательно закрыли еще в прошлом декабре. Тогда на саммите Евросоюза не удалось договориться об изъятии в пользу Украины, то есть воровстве, замороженных российских активов на 210 миллиардов евро (большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear). Бельгия категорически отказалась «единолично» нести возможную юридическую ответственность за такой шаг, предложив другим странам разделить ее.

Но украинский финансовый кризис сподвиг Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, к которым примкнули страны Балтии, вновь искать способы конфискации наших активов.

ВОРОВАТЬ НЕСТАНДАРТНО

Киев активно подключился к новой попытке евроворишек отобрать российские деньги. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Europe Today призвал ЕС «мыслить нестандартно» и предложил решение, при котором Бельгия передаст активы Москвы под управление Евросоюза.

«Мы бы хотели, чтобы более широкая коалиция стран обсудила этот вопрос в ближайшие месяцы, - развил он мысль уже в беседе с Euronews. - Справедливо предположить, что война продлится еще год и что Украине потребуются дополнительные источники финансирования». Ряд евродепутатов уже откликнулись на призыв мыслить нестандартно, когда воруешь чужое, и направили в Брюссель письмо с предложением передать замороженные российские активы «новому инструменту ЕС», который будет выступать их депозитарием и возьмет на себя все юридические обязательства перед Центробанком России. Так, дескать, можно будет распределить риски для стран Европы.

В условиях, когда основные европейские доноры Украины сами в долгах как в шелках, вопрос «Где деньги, Зин?» стоит для правящих элит ребром. От отчаяния можно пойти и на безумный шаг – придумать способ, как «честно» украсть российские активы.

Поднимать вопрос о дополнительных средствах для вороватой Банковой — при том, что избирателям все меньше нравится идея поддерживать незалежную, сколько ей понадобится - немецкому канцлеру Мерцу и французскому президенту Макрону будет совсем непросто. У ведущих европейских стран в обозримой перспективе очень значимые выборы. И сокращать социалку для собственных граждан ради борьбы с дефицитом оборонного бюджета Украины было бы просто самоубийственно.

ЛУЧШИЙ СТИМУЛ — СТРАХ

В Киеве прекрасно понимают, что вряд ли Европа просто так в очередной раз выпишет ему карт-бланш. Для этого, кроме нестандартного мышления, к которому призвал министр финансов Украины, требуется еще и сильная мотивация. И тут слово берет глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*.

Он заявил, что Европа наконец-то осознала угрозу гибридной войны со стороны России не только в странах Балтии. И предлагает использовать украинский военный опыт для противодействия Москве. «Если не хотите иметь дело с Россией — имейте дело с нами», - прокомментировал он очередное заявление премьера Эстонии о том, что «поджог оборонного предприятия может быть связан с Россией, хотя инцидент все еще расследуется». Элементарный вопрос: кто заинтересован в страхах Европы перед «гибридной войной», которую якобы ведут против нее русские? Ответ тоже простой: прежде всего Киев, который и может стоять за всеми инцидентами, ответственность за которые без доказательств приписывают Москве. Клиента, чтобы он раскошелился на неожиданные 23 миллиарда евро, надо запугать. И пообещать, что эти деньги помогут Украине спасти Европу.

*Признан в России экстремистом и террористом.

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