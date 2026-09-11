Овощи резко подешевели, а отдых в Таиланде подорожал: как изменились цены в России за август

Самое большое спасибо за августовскую дефляцию мы должны сказать овощам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце лета все растет, поднимается и колосится… Кроме цен. Они-то как раз в это время нередко идут вниз. Так случилось и в нынешнем году. Согласно свежему отчету Росстата, цены в России в августе снизились на 0,08%. Да, цифра небольшая. Но приятная.

Ведь это первая в нынешнем году дефляция (именно так называют снижение цен). А вот какой инфляция была в предыдущие месяцы:

Январь: 1,62%

Февраль: 0,73%

Март: 0,6%

Апрель: 0,14%

Май: 0,17%

Июнь: 0,87%

Июль: 0,54%

Но если цены в стране снизились, это не значит, что подешевело всё. Кое-что вполне себе подорожало. И наоборот. Давайте же разберемся, что происходило с ценами в стране в последний месяц лета.

Самый подешевевший товар

Капуста: -18,8%

Самое большое спасибо за августовскую дефляцию мы должны сказать овощам. Конец лета для них - разгар сезона: урожай собирается, цены снижаются.

Чемпионом в августе стала капуста. Но и картошка с морковкой недалеко ушли (см. «Только цифры»).

Самый подорожавший товар

Апельсины: +8,1%

У цитрусовых сейчас, наоборот, «низкий сезон». К тому же летом они у нас только заграничные. А рубль в августе, как и инфляция, опустился (только, к сожалению, не на 0,08%, а сильнее). Поэтому импорт дорожает.

Самый подорожавший товар - апельсины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Снижения цен на апельсины с мандаринами будем ждать ближе к зиме. Именно тогда основной урожай собирает Турция – главный поставщик цитрусов на наш рынок.

Самая подешевевшая услуга

Отдых на Черноморском побережье России: -19,7%

Не надо быть экспертом туристического рынка, чтобы понимать: осенью отдых на нашем юге заметно дешевеет. А в августе россияне как раз бронируют отдых на черноморских курортах на сентябрь-октябрь. Вот «средний чек» и снижается.

Самая подорожавшая услуга

Отдых в Юго-Восточной Азии +8,8%

Таиланд, Вьетнам, Индонезия – во все эти страны россияне привыкли летать с осени по весну. И не только россияне, но и все остальные жители северного полушария – ну нравится нам резко менять снег на жару. Бронировать билеты и отели для этих поездок мы традиционно начинаем с конца лета. А когда растет спрос - повышаются и цены.

Дальше будет только дороже. Так что если хотите нырнуть из зимы в лето, не откладывайте покупку тура!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего подешевело в августе…

Отдых на Черноморском побережье России -19,7%

Капуста -18,8%

Картофель -17,9%

Билет на поезд -16,7%

Морковь -14,6%

Свекла -13,2%

Виноград -10,5%

Помидоры -10,4%

Лимоны -9,6%

Речные круизы по России -7%

…и что подорожало

Отдых в Юго-Восточной Азии +8,8%

Апельсины: +8,1%

Отдых в Египте +7,2%

Фотоаппараты +6,2%

Отдых в Турции +5,8%

Сахар +5,7%

Поездка в Среднюю Азию +5,4%

Флешки USB +5,3%

Гречневая крупа +5,1%

Аренда автомобилей +4,3%

По данным Росстата

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