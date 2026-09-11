Овощи резко подешевели, а отдых в Таиланде подорожал: как изменились цены в России за август

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В конце лета все растет, поднимается и колосится… Кроме цен. Они-то как раз в это время нередко идут вниз. Так случилось и в нынешнем году. Согласно свежему отчету Росстата, цены в России в августе снизились на 0,08%. Да, цифра небольшая. Но приятная.
Ведь это первая в нынешнем году дефляция (именно так называют снижение цен). А вот какой инфляция была в предыдущие месяцы:
Январь: 1,62%
Февраль: 0,73%
Март: 0,6%
Апрель: 0,14%
Май: 0,17%
Июнь: 0,87%
Июль: 0,54%
Но если цены в стране снизились, это не значит, что подешевело всё. Кое-что вполне себе подорожало. И наоборот. Давайте же разберемся, что происходило с ценами в стране в последний месяц лета.
Самый подешевевший товар
Капуста: -18,8%
Самое большое спасибо за августовскую дефляцию мы должны сказать овощам. Конец лета для них - разгар сезона: урожай собирается, цены снижаются.
Чемпионом в августе стала капуста. Но и картошка с морковкой недалеко ушли (см. «Только цифры»).
Самый подорожавший товар
Апельсины: +8,1%
У цитрусовых сейчас, наоборот, «низкий сезон». К тому же летом они у нас только заграничные. А рубль в августе, как и инфляция, опустился (только, к сожалению, не на 0,08%, а сильнее). Поэтому импорт дорожает.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Снижения цен на апельсины с мандаринами будем ждать ближе к зиме. Именно тогда основной урожай собирает Турция – главный поставщик цитрусов на наш рынок.
Самая подешевевшая услуга
Отдых на Черноморском побережье России: -19,7%
Не надо быть экспертом туристического рынка, чтобы понимать: осенью отдых на нашем юге заметно дешевеет. А в августе россияне как раз бронируют отдых на черноморских курортах на сентябрь-октябрь. Вот «средний чек» и снижается.
Самая подорожавшая услуга
Отдых в Юго-Восточной Азии +8,8%
Таиланд, Вьетнам, Индонезия – во все эти страны россияне привыкли летать с осени по весну. И не только россияне, но и все остальные жители северного полушария – ну нравится нам резко менять снег на жару. Бронировать билеты и отели для этих поездок мы традиционно начинаем с конца лета. А когда растет спрос - повышаются и цены.
Дальше будет только дороже. Так что если хотите нырнуть из зимы в лето, не откладывайте покупку тура!
Что сильнее всего подешевело в августе…
Отдых на Черноморском побережье России -19,7%
Капуста -18,8%
Картофель -17,9%
Билет на поезд -16,7%
Морковь -14,6%
Свекла -13,2%
Виноград -10,5%
Помидоры -10,4%
Лимоны -9,6%
Речные круизы по России -7%
…и что подорожало
Отдых в Юго-Восточной Азии +8,8%
Апельсины: +8,1%
Отдых в Египте +7,2%
Фотоаппараты +6,2%
Отдых в Турции +5,8%
Сахар +5,7%
Поездка в Среднюю Азию +5,4%
Флешки USB +5,3%
Гречневая крупа +5,1%
Аренда автомобилей +4,3%
По данным Росстата
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