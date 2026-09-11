Певица Слава Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что снова готова веселиться и употреблять алкоголь. Артистка, пережившая череду скандалов и депрессию, сообщила об этом в своем блоге.

«Привет, мои драгоценные! Не теряйте меня, у меня все хорошо. Я пропила курс антидепрессантов, поправила свою голову. Теперь я танцую, веселюсь, отдыхаю! Буду работать дальше и буду бухать, тусить, жить полной грудью! И никто мне ничего не скажет!» — заявила Сланевская.

Напомним, несколько месяцев назад выступление Славы в Пензе обернулось провалом. Зрители обвинили певицу в нетрезвом состоянии — якобы она не могла попасть даже в фонограмму. Артистка покинула сцену в слезах.

По словам самой Славы, на тот момент она чувствовала себя плохо: у нее не слышало одно ухо и болело плечо. Однако из-за высокой неустойки за отмену концерта (около 3 млн рублей) она была вынуждена выйти на сцену. После этого инцидента Сланевская столкнулась с депрессией, публиковала мрачные посты и в итоге решила отказаться от алкоголя и пройти лечение. Однако, судя по последним заявлениям, этот период остался позади.

Певица Слава Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В своем обращении Слава также заранее ответила возможным критикам: «Никто мне ничего не скажет и не предъявит — «как ты можешь, ты же взрослая женщина, ты же артистка». Не завидуйте».

Ранее в СМИ также публиковался райдер артистки, в котором значилось большое количество алкогольных напитков. После заявления Славы о возвращении к прежнему образу жизни этот факт вновь привлек внимание. Отметим, что алкоголь вреден в любых количествах, поэтому мы не рекомендуем повторять за певицей.

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