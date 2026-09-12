Хуситы провели стремительное наступление на западном побережье Йемена и установили контроль над всем регионом, включая остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Фото: REUTERS.

Ближний Восток вновь резко изменил расстановку сил. Поддерживаемое Ираном движение «Ансар Алла» провело стремительное наступление на западном побережье Йемена и установило контроль над всем регионом, включая остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Когда именно хуситы заняли остров, неизвестно. Однако еще накануне они выбили правительственные силы из прибрежного города Моха и захватили расположенный там глубоководный порт. А затем перебросили войска к островам в районе пролива. По данным йеменских источников, под их контроль также перешел остров Зукар.

Моха имел для наступления особое значение. Город находится всего примерно в 70-80 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива и фактически стал для хуситов сухопутным и морским плацдармом. Всего за несколько дней они смогли сделать то, на что поддерживаемым Саудовской Аравией силам потребовались годы.

По оценке аналитика International Crisis Group Ахмеда Наги, захват Перима стал переломным моментом. Раньше хуситы могли угрожать проходящим через пролив кораблям и атаковать их, но теперь они получили контроль над сушей и островами вокруг ключевого морского маршрута.

Для правительства Йемена ситуация выглядит крайне тяжелой. Глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими уже обратился к международному сообществу за помощью, предупредив: хуситы могут попытаться повторить сценарий Ормузского пролива и перекрыть еще одну важнейшую артерию ближневосточной торговли.

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ

Почему именно Перим оказался настолько важен? Остров крошечный – его площадь составляет всего около 13 квадратных километров. Но расположен он буквально посреди Баб-эль-Мандебского пролива и разделяет его на два судоходных прохода.

Более широкий участок, Дакт-эль-Маюн, имеет ширину около 20 километров и выходит к побережью Джибути. Второй проход, Баб-Искандер, гораздо уже – примерно три километра между Перимом и йеменским берегом.

Иными словами, тот, кто закрепляется на острове, получает возможность влиять на движение судов через пролив. Для этого потенциально достаточно разместить там средства наблюдения и огневые позиции. Угроза может исходить от беспилотников, ракетных комплексов, артиллерии, а в худшем сценарии – от мин и безэкипажных катеров.

Именно поэтому нынешнее продвижение хуситов выглядит гораздо серьезнее очередной атаки на танкер. Речь уже идет не просто о возможности ударить по конкретному судну. Вопрос теперь заключается в том, кто физически контролирует территорию вокруг одной из главных морских «горловин» региона.

Правда, сами хуситы заявляют, что международному судоходству ничего не угрожает. Представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа указал: проход через Красное море остается безопасным для судов, за исключением связанных с Саудовской Аравией. В движении объясняют это принципом «осада в ответ на осаду» и требуют от Эр-Рияда прекратить враждебные действия.

Остров Перим расположен буквально посреди Баб-эль-Мандебского пролива и разделяет его на два судоходных прохода. Фото: REUTERS.

НЕФТЯНОЙ УДАР

Для Саудовской Аравии проблема особенно болезненна. После того как иранцы ограничили судоходство через Ормуз, Эр-Рияд начал активно использовать альтернативный маршрут через Красное море. Значительная часть экспортных потоков была перенаправлена к порту Янбу.

Теперь под угрозой оказался и этот вариант. Если Баб-эль-Мандеб действительно будет заблокирован или движение через него станет слишком рискованным, саудовским танкерам придется искать другие маршруты. Уже после сообщений о падении обороны в Йемене часть судов из Красного моря начали направлять на север, в сторону Египта.

Саудовская Аравия и без того находится под серьезным давлением. Согласно к августу экспорт ее нефти снизился до 3,6 миллиона баррелей в сутки – минимального показателя почти за 13 лет.

Дополнительная проблема – нефтепровод «Восток-Запад», который позволяет доставлять нефть и нефтепродукты к Янбу в обход Персидского залива. Если сообщения о его повреждении подтвердятся, а хуситы одновременно закрепятся у Баб-эль-Мандеба, возможности Эр-Рияда по экспорту сырья еще сильнее сузятся.

Судоходство через Ормузский пролив до сих пор ограничено Фото: REUTERS.

ИРАНСКАЯ РУКА

Самостоятельной историей происходящее в Йемене выглядит далеко не для всех. Источники The National в Иране утверждают: именно Тегеран подтолкнул хуситов к нынешнему наступлению, рассчитывая через них оказать дополнительное давление на Эр-Рияд.

В обмен на участие в кампании хуситам могли пообещать поставки оружия, финансовую поддержку и помощь иранских военных советников. Утверждается также, что представители Корпуса стражей Исламской революции уже находятся на подконтрольных движению территориях.

Контекст здесь важен. Хуситы – шиитское движение, которое еще с начала 2000-х годов воюет с преимущественно суннитскими силами в Йемене. Постепенно конфликт превратился в часть более масштабного противостояния Ирана с его региональными противниками.

В 2014-2015 годах «Ансар Алла» захватило значительную часть страны и установило контроль над столицей Саной. После этого в Йемен вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. С тех пор хуситы неоднократно атаковали саудовские объекты, нефтяную инфраструктуру и суда.

Особенно заметно проблема проявилась после начала противостояния Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года. Хуситы объявили о поддержке палестинского движения и вновь начали атаковать суда в Красном море. В декабре 2023-го крупнейшие перевозчики стали отказываться от маршрута через Баб-эль-Мандеб и отправлять корабли в обход Африки. В результате Суэцкий канал столкнулся с резким падением трафика.

Накануне хуситы выбили правительственные силы из прибрежного города Моха и захватили расположенный там глубоководный порт. Фото: REUTERS.

ДОРОГА ВОКРУГ АФРИКИ

Значение Баб-эль-Мандеба выходит далеко за пределы Йемена и Саудовской Аравии. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и фактически считается южными воротами Суэцкого канала.

Через этот маршрут идет значительная часть мировой торговли: речь идет примерно о 12% мирового товарного потока и до 30% контейнерных перевозок. На морской нефти приходится около 9% перевозок через этот маршрут.

Если движение через пролив становится невозможным, кораблям приходится делать огромный крюк вокруг Африки. Это не просто несколько дополнительных дней в пути. Растут расходы на топливо, страховку, экипажи и саму логистику. А значит, дорожают и товары, которые везут по этому маршруту.

Показательный пример уже был в 2023-2024 годах. После атак хуситов крупные судоходные компании начали уходить из Красного моря. В апреле 2024-го сообщалось, что из-за атак движение через Суэцкий канал сократилось на 66%.

Теперь же ситуация может оказаться еще серьезнее. 10 сентября через Баб-эль-Мандеб прошли всего шесть торговых судов против 30 днем ранее. То есть рынок отреагировал практически мгновенно – перевозчики не стали ждать, пока угроза превратится в полноценную блокаду.

И это уже отражается на нефти. 10 сентября Brent поднималась выше 109 долларов за баррель, а 11 сентября держалась около 104 долларов. Американская WTI торговалась примерно по 103 доллара, а российский Urals также поднялся выше 90 долларов за баррель. Для России это особенно интересно на фоне того, что в бюджет заложена цена Urals на уровне 59 долларов.

Хуситы празднуют победу после захвата города Моха Фото: REUTERS.

США НЕ СПЕШАТ

Главный вопрос теперь заключается в том, как на действия хуситов ответят Саудовская Аравия и США. Поговаривают, что наследный принц и фактический правитель королевства Мухаммед бин Салман дважды звонил Дональду Трампу в четверг и просил о помощи.

Кроме того, не отвергают и идею, что Эр-Рияд хотел бы американской военной операции против хуситов. Однако Вашингтон не поддержал эту инициативу. Причина вполне прагматичная: американцы сейчас сосредоточены на обеспечении безопасности Ормузского пролива, где ВМС США сопровождают торговые суда.

При этом полностью оставлять саудитов без поддержки Белый дом, судя по всему, не собирается. Американцы усилили обмен развединформацией с Эр-Риядом и помогают определять цели для ударов.

У администрации Трампа уже есть опыт прямого противостояния с хуситами – и назвать его безоговорочным успехом сложно. В марте 2025 года США начали масштабную операцию против «Ансар Алла», рассчитывая серьезно ослабить военный потенциал движения.

Несмотря на несколько недель интенсивных ударов, хуситы сохранили боеспособность и производственные возможности. В мае того же года при посредничестве Омана стороны договорились о прекращении огня, которое позволило движению восстановить свои арсеналы.

Теперь ситуация возвращается на новый уровень. Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг предупредил: четырехлетнее перемирие, установленное в 2022 году, фактически закончилось. По его оценке, речь идет уже не просто о возвращении гражданской войны, а о начале более опасного этапа конфликта, последствия которого способны выйти далеко за пределы Йемена.

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