Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели. Речь главы государства была посвящена развитию объединения и его будущему.

Владимир Путин выступил на заседании саммита БРИКС Владимир Путин выступил на заседании саммита БРИКС. Президент России отметил, что партнёрство в объединении неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учёта интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга, а авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают.

ГОЛОС РАВЕНСТВА

Президент начал с констатации силы: БРИКС — крупнейшее мировое объединение. По территории — треть планеты. По экономике — 40% мирового валового продукта. По населению — почти половина Земли. Но и это не главное преимущество. В современном мире самое важное, что страны объединения имеют колоссальный технологический и интеллектуальный потенциал.

— Не менее важно, что партнёрство в БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учёта интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, — констатировал глава государства.

Так союз стал одним из центров глобального управления мировыми процессами. В экономике, политике и, конечно, безопасности. И именно расширение работы, включение новых государств в управление этими процессами является и ключом к успеху БРИКС, и ко всеобщему процветанию и благополучию, уверен президент.

Во второй части выступления Путин обрисовал реалии сегодняшнего дня. Фото: REUTERS.

ЦВЕТУЩИЙ САД ПРОТИВ ДИКИХ ДЖУНГЛЕЙ

Во второй части выступления Путин обрисовал реалии сегодняшнего дня. Мир вступил в период глобальных изменений. И речь не только о политике.

— Меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека, уровень медицины, качество окружающей среды, трансформируется структура общества и демографическая карта мира, — перечислил тенденции российский лидер.

Именно на фоне этих кардинальных изменений свое право на голос, самовыражение, влияние, ищет все больше государств. Появляются новые глобальные игроки.

— Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. Всё больше государств громко и отчётливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы. Однако формирование многополярного мира идёт не без сложностей. Мы видим, что это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Жить за чужой счёт. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов, — констатировал Владимир Путин.

Это разжигает тарифные войны, становится первопричиной введения нелегальных санкций. Поднимающие головы страны пытаются шантажировать, вмешиваются в их внутренние дела. Диктуют условия грубой силой — Иран тому яркий пример.

— В результате даёт сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. С учётом этого Россия придаёт исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединённых Наций в мировых делах. Её устав является ключевым источником международного права, вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких, непонятно кем составленных правилах, — сказал президент.

НАЗРЕВШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Россия призывает все страны задуматься о внесении изменений в ключевые сферы мирового управления. Фото: REUTERS.

Именно поэтому Россия призывает все страны задуматься о внесении изменений в ключевые сферы мирового управления. В ООН давно пора вводить государства Азии и Африки — они давно обрели достаточный вес, чтобы представлять интересы своих стран в организации и Совете Безопасности.

— Давно назрел и вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность всё больше смещается в сторону развивающихся рынков. Тем не менее, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира, поэтому важно усиливать координацию наших стран в этих структурах. Напомню, что в ходе председательства России в БРИКС в 2024 году был, в частности, запущен механизм консультаций по вопросам ВТО.

Кроме того, нужно создавать новые структуры управления, которые будут контролировать современные технологии. Маркетплейсы, которые давно стали международными торговыми площадками. Искусственный интеллект.

— Они требуют собственных, отдельных институтов и правил регулирования, и в их создании БРИКС вполне могло бы играть одну из ведущих ролей. Работа в этом направлении уже ведётся. Так, КНР, Россия и другие государства БРИКС выступили сооснователями учреждённой в июле в Шанхае Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, — сказал Путин.

Президент напомнил — Россия выступает с инициативой создания на платформе БРИКС новой платежной системы (речь о BRICS Pay, которая будет работать вне SWIFT, — ред.). В работу над улучшением экономической кооперации стран объединения включился и бизнес — с сотнями предложений, как облегчить предпринимателям работу и взаимодействие.

— Завершая, хотел бы ещё раз подчеркнуть, что нынешний саммит БРИКС в Нью-Дели подтверждает: у нашего объединения имеются широкие перспективы для совместной работы по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, по повышению эффективности системы глобального управления в целях обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах, — резюмировал Путин.

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