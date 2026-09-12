Фото: REUTERS.
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 сентября:
1. Нанесен массированный удар по предприятиям украинской металлургии
2. Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией
3. Зеленский снова клянчит оружие у США
4. Киевский главарь придумал место, где мог бы встретиться с Путиным
5. На Украине могут начаться задержки с выплатами зарплат
6. Радикалы устроили акции в метро и на улицах украинских городов
7. А в Болгарии взорвался завод
Далее - данные Минобороны о ситуации на ключевых направлениях:
Ночные удары по украинской металлургии и портам
За ночь Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургии, выпускающим продукцию военного назначения, — в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Также под удар попала портовая инфраструктура в Одесской области, через которую идут поставки грузов для ВСУ, и морские суда, задействованные в интересах украинских военных.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками поражены:
В Запорожской области:
- металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье — одно из ключевых предприятий, поставляющих листовой металлопрокат для защитных конструкций и брони военной техники, а также пластины для бронежилетов;
В Днепропетровской области:
- металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники; инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске — крупнейшего на Украине производителя и поставщика металлопроката для продукции военного назначения;
- Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, где добывают, обогащают и агломерируют железную руду для выпуска металлургической продукции военного применения;
В Одесской области, в порту «Черноморск»:
- Объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военного имущества, два сухогруза, доставивших вооружение и технику для ВСУ, и морской буксир.
Продвижение группировки «Центр»
- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики.
Продолжение ударов по портам
- ВС РФ продолжили нанесение ударов по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. В результате ударов по порту «Одесса» поражено морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Фото: REUTERS.
В рамках саммита БРИКС в Индии президентом России и другими политиками был сделан ряд важных заявлений.
Главное из заявлений Владимира Путина относительно проведения специальной военной операции:
- Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией
- Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам
- Население Европы осознаёт, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией, — этим и объясняются результаты «АдГ» на выборах в ФРГ
- Западные элиты виноваты в сегодняшних трагических событиях в Украине
- Формирование многополярного мира встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями и делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли»
Также глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать СВО на это время не будет.
«Они обязаны дать»: Зеленский снова выкатывает требования союзникам, призывая опустошить стратегические склады Пентагона.
Глава киевского режима признал в интервью DW*, что Украина «испытывает трудности» с противодействием реактивным «Гераням», которые, по его словам, ВС РФ применяют всё активнее. А также не упустил возможности попросить ещё хотя бы немного ракет-перехватчиков.
Фото: REUTERS.
Также Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите G20. Он сообщил, что готов к личной встрече с Путиным на территории США. По его словам, такая встреча могла бы пройти в Майами в рамках саммита лидеров «Большой двадцатки». Зеленский отметил, что приедет на саммит G20, запланированный на декабрь, если Путин тоже будет участвовать в мероприятии. «Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — приводит его слова источник.
Ответ Москвы последовал тут же. Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с президентом России, он может приехать в Москву — приглашение остаётся в силе.
Министр финансов Украины Марченко признал, что в стране высока вероятность задержек с выплатой зарплат. Кроме того, он допустил «монетарное финансирование бюджета» — то есть прямое покрытие дефицита государственной казны за счёт эмиссии, когда Центральный банк печатает новые деньги. Марченко также сообщил, что в оборонном бюджете образовалась дыра в 27 миллиардов долларов, и Украина просит партнёров закрыть её через экстренное финансирование.
В харьковском метро проходит акция в поддержку легализации однополых браков**. Мероприятие усиленно охраняют представители украинских силовых структур.
Параллельно на улицы вышли радикально настроенные активисты «Правого сектора»***, которые выступают категорически против этой инициативы.
На складах болгарского военного завода «Емко» вспыхнул пожар, прогремели взрывы. ЧП произошло рядом с селом Царева-Ливада в районе города Трявна. Пострадавших нет. Об этом со ссылкой на представителей местной администрации сообщает телеканал Nova.
- В еврозоне по-прежнему обсуждают инфляцию и курс ЕЦБ: СМИ пишут о повышении ставки и о том, что инфляционное давление остается высоким.
- В европейской политике заметен акцент на усилении обороны и большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности.
- В контексте Украины европейские лидеры настаивают на продолжении давления на Россию и поддержке Киева.
* - Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных
** - Международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России
*** - Признана террористической организацией и запрещён в РФ
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ