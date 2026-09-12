Нанесен массированный удар по предприятиям украинской металлургии Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 сентября:

1. Нанесен массированный удар по предприятиям украинской металлургии

2. Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

3. Зеленский снова клянчит оружие у США

4. Киевский главарь придумал место, где мог бы встретиться с Путиным

5. На Украине могут начаться задержки с выплатами зарплат

6. Радикалы устроили акции в метро и на улицах украинских городов

7. А в Болгарии взорвался завод

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на ключевых направлениях:

Ночные удары по украинской металлургии и портам

За ночь Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургии, выпускающим продукцию военного назначения, — в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Также под удар попала портовая инфраструктура в Одесской области, через которую идут поставки грузов для ВСУ, и морские суда, задействованные в интересах украинских военных.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками поражены:

В Запорожской области:

- металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье — одно из ключевых предприятий, поставляющих листовой металлопрокат для защитных конструкций и брони военной техники, а также пластины для бронежилетов;

В Днепропетровской области:

- металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники; инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске — крупнейшего на Украине производителя и поставщика металлопроката для продукции военного назначения;

- Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге, где добывают, обогащают и агломерируют железную руду для выпуска металлургической продукции военного применения;

В Одесской области, в порту «Черноморск»:

- Объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военного имущества, два сухогруза, доставивших вооружение и технику для ВСУ, и морской буксир.

Продвижение группировки «Центр»

- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики.

Продолжение ударов по портам

- ВС РФ продолжили нанесение ударов по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. В результате ударов по порту «Одесса» поражено морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Европейские войска на Украине - это война с Россией

Сегодня в рамках саммита БРИКС в Индии президентом России и другими политиками был сделан ряд важных заявлений. Фото: REUTERS.

В рамках саммита БРИКС в Индии президентом России и другими политиками был сделан ряд важных заявлений.

Главное из заявлений Владимира Путина относительно проведения специальной военной операции:

- Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

- Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам

- Население Европы осознаёт, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией, — этим и объясняются результаты «АдГ» на выборах в ФРГ

- Западные элиты виноваты в сегодняшних трагических событиях в Украине

- Формирование многополярного мира встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями и делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли»

Также глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать СВО на это время не будет.

Зеленский требует ракеты и признаёт трудности

«Они обязаны дать»: Зеленский снова выкатывает требования союзникам, призывая опустошить стратегические склады Пентагона.

Глава киевского режима признал в интервью DW*, что Украина «испытывает трудности» с противодействием реактивным «Гераням», которые, по его словам, ВС РФ применяют всё активнее. А также не упустил возможности попросить ещё хотя бы немного ракет-перехватчиков.

Зеленский снова выкатывает требования союзникам, призывая опустошить стратегические склады Пентагона. Фото: REUTERS.

Зеленский готов встретиться с Путиным в Майами

Также Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите G20. Он сообщил, что готов к личной встрече с Путиным на территории США. По его словам, такая встреча могла бы пройти в Майами в рамках саммита лидеров «Большой двадцатки». Зеленский отметил, что приедет на саммит G20, запланированный на декабрь, если Путин тоже будет участвовать в мероприятии. «Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — приводит его слова источник.

Ответ Москвы последовал тут же. Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Зеленский действительно хочет встретиться с президентом России, он может приехать в Москву — приглашение остаётся в силе.

Финансовый кризис на Украине

Министр финансов Украины Марченко признал, что в стране высока вероятность задержек с выплатой зарплат. Кроме того, он допустил «монетарное финансирование бюджета» — то есть прямое покрытие дефицита государственной казны за счёт эмиссии, когда Центральный банк печатает новые деньги. Марченко также сообщил, что в оборонном бюджете образовалась дыра в 27 миллиардов долларов, и Украина просит партнёров закрыть её через экстренное финансирование.

Акция в харьковском метро

В харьковском метро проходит акция в поддержку легализации однополых браков**. Мероприятие усиленно охраняют представители украинских силовых структур.

Параллельно на улицы вышли радикально настроенные активисты «Правого сектора»***, которые выступают категорически против этой инициативы.

Пожар на болгарском военном заводе

На складах болгарского военного завода «Емко» вспыхнул пожар, прогремели взрывы. ЧП произошло рядом с селом Царева-Ливада в районе города Трявна. Пострадавших нет. Об этом со ссылкой на представителей местной администрации сообщает телеканал Nova.

Одной строкой:

- В еврозоне по-прежнему обсуждают инфляцию и курс ЕЦБ: СМИ пишут о повышении ставки и о том, что инфляционное давление остается высоким.

- В европейской политике заметен акцент на усилении обороны и большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности.

- В контексте Украины европейские лидеры настаивают на продолжении давления на Россию и поддержке Киева.

* - Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных

** - Международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России

*** - Признана террористической организацией и запрещён в РФ

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