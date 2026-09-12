Максим Галкин* с дочерью Лизой купается в море. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри уехали из Юрмалы. По дороге в Лимасол звездная семья решила отдохнуть в Стамбуле.

Максим Галкин* показал новые фотографии с дочерью Лизой. Иноагент и его наследница плавали в море. Лиза была в купальнике, а ее отец - в плавках. Поклонники в очередной раз отметили красоту девочки.

Иноагент отдыхает с семьей в Стамбуле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Как куколка Лиза", "Дети хорошие, умненькие", "Что не говорит. и как бы мы не относились, а дети хорошенькие. В данном случае, девочка - очень хорошая", "Красавица Лиза", "Дети у них прекрасные. Нигде они их не пихают. Дают образование и хорошее воспитание", "Лиза очень красивая девочка", - пишут люди.

Пока отец и дочь купаются, Гарри проводит время с 77-летней мамой. Алла Пугачева призналась, что никогда не была в Турции.

Алла Пугачева измучена дорогой. Фото: Кадр видео.

Алле Борисовне запрещены перелеты. Как семья добиралась до Турции, не известно.

Приехав в Стамбул, иноагент снял на видео жену в номере отеля, окна которого выходят на Босфор. Измученная дорогой Пугачева не скрывала, что неважно себя чувствует. Рядом с ее сумкой лежал тонометр для измерения давления.

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