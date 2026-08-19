По Алле Пугачевой нанесли удар: 77-летнюю певицу не пощадили

Алла Пугачева может лишиться многомиллионной недвижимости. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алла Пугачева стремительно теряет недвижимость в России. Примадонна осталась без пирса. Звезду лишили права на владение землей в Солнечногорске. В ближайшее время 77-летняя пенсионерка может лишиться и шикарной усадьбы .

По Алле Пугачевой нанесли удар. Трехэтажная дача певицы площадью 760 квадратных метров находится на первой линии Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки Солнечногорского района. Пугачева приобрела участок площадью 1700 квадратов в конце 90-х.

Тот самый дом Пугачевой, который у нее могут отобрать вслед за пирсом. Фото: ЦИАН

Шикарная усадьба расположена в 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. В доме шесть спален, бассейн, лифт, бильярд, кинотеатр, винный погреб. На участке есть зона барбекю, детская площадка, отдельный летний домик для персонала и охраны. Изюминкой дачи являлся собственный пирс.

Однако вокруг прибрежной территории было много споров. Недавно выяснилось, что земля присвоена незаконно. Общественники смогли доказать, что водный объект и береговая полоса составляют единый природный комплекс и являются объектом общего пользования.

Алла Борисовна любила дачу на Истре. Фото: ЦИАН

По закону Пугачева не имела права застраивать берег. Потому пирс у нее отобрали.

Возможно, скоро Алла Борисовна получит еще один удар. Она может лишиться и дома. Говорят, часть сооружений стоит на земле, принадлежащей государству, передает "СтарХит".