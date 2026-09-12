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Иран через посредников передал США семь условий, выполнение которых считает необходимым для открытия Ормузского пролива. При этом требования уже одобрены высшим руководством Исламской Республики, хотя официально пока и не разглашаются. Пока Вашингтон на них не согласится, морская артерия останется закрытой.

Таким образом, Тегеран фактически поставил судьбу одного из важнейших мировых маршрутов в зависимость от действий американской стороны. Причем договоренность, которую Иран и Оман намерены обнародовать в понедельник, сама по себе не означает возвращения свободного судоходства.

Речь идет о встрече в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива. Как ранее сообщили в иранском МИД, стороны обсудят безопасные маршруты для торговых судов. Однако представители других стран будут присутствовать главным образом для того, чтобы узнать подробности достигнутых договоренностей.

Соглашение заключено именно между Ираном и Оманом. Оно определяет возможные маршруты движения судов, но не открывает Ормуз автоматически. Если пролив в итоге будет открыт, Иран намерен представить это как меру, подтверждающую его суверенитет над этим водным путем.

МАРШРУТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Согласно достигнутым договоренностям, маршрут входа в Персидский залив полностью пройдет через территориальные воды Ирана. Путь выхода из залива лишь частично будет пролегать по иранской акватории.

При этом южный коридор Ормуза, на открытии которого настаивали США, останется закрытым. Получается довольно необычная ситуация: стороны вроде бы договариваются о безопасном судоходстве, но одновременно спорят о том, кто именно вправе определять правила движения в одном из важнейших морских проходов планеты.

Иранская сторона подчеркивает, что дальнейшая судьба пролива теперь зависит от Белого дома. Тегеран готов пойти на уступки и открыть маршрут только после выполнения всех семи условий, переданных американцам через посредников.

В свою очередь, Дональд Трамп ранее указывал: Вашингтон и без того контролирует Ормузский пролив. Американский лидер даже предлагал переименовать его в «пролив Трампа», объясняя это тем, что США должны получить что-то за контроль над важнейшим морским путем.

НЕФТЬ НА КОНУ

До нынешнего обострения Ормуз был одним из главных маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Поэтому любые проблемы с судоходством там моментально превращаются из регионального конфликта в историю с глобальными последствиями. Танкерный маршрут, который на карте выглядит сравнительно узкой полосой воды, имеет огромное значение для энергетического рынка.

Сейчас ситуация остается крайне напряженной. Количество танкеров и газовозов, проходящих через пролив, сократилось до единичных показателей. Иран при этом утверждает, что именно действия США определят, когда нормальное движение судов сможет возобновиться.

Еще месяц назад Трамп заявлял, что Ормуз открыт для судоходства, одновременно говоря о морской блокаде Ирана. Тегеран придерживается противоположной позиции и настаивает на том, что именно он определяет условия безопасного прохода через прилегающую акваторию.

НОВОЕ ПОЛЕ БОЯ

На этой неделе спор вокруг судоходства получил новое развитие. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива.

Иранские власти предупредили: суда, которые попытаются пройти через ограниченную зону, столкнутся с последствиями. Им могут перестать оказывать морские, страховые и вспомогательные услуги. Фактически Тегеран пытается установить собственные правила доступа к этому району.

В среду иранские военные также заявили об ударах по восьми американским танкерам у Ормузского пролива. В КСИР назвали это ответом на действия военных США, которые ранее атаковали пять иранских танкеров.

Вашингтон и Тегеран тем самым продолжают демонстрировать прямо противоположные представления о ситуации. США заявляют о контроле над стратегическим морским путем, тогда как Иран настаивает на своем праве устанавливать правила судоходства и связывает открытие пролива с выполнением собственных требований.

ТРАМП НЕ ОТСТУПАЕТ

При этом американский президент пока не демонстрирует готовности быстро идти на компромисс. Трамп ранее говорил, что не сожалеет о начале операции против Ирана и что Вашингтон в данный момент не стремится к переговорам и заключению сделки с Тегераном.

Более того, американский лидер в середине августа заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном. На этом фоне идея назвать стратегический маршрут «проливом Трампа» выглядит уже не просто очередной резкой фразой, а частью более широкой риторики Вашингтона о контроле над акваторией.

В Иране, разумеется, смотрят на ситуацию совершенно иначе. Зампред парламента Али Никзад указал: США рискуют столкнуться с еще большим поражением, если продолжат войну. Мол, Тегеран пока задействовал лишь часть своего потенциала при атаках на американские базы и корабли.

Теперь многое будет зависеть от того, как Вашингтон отреагирует на переданные через посредников семь условий. В понедельник, 14 сентября, представители Ирана, Омана, Ирака и стран Персидского залива должны обсудить организацию безопасного судоходства. Но ждать автоматического открытия Ормуза после этой встречи точно не стоит.

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