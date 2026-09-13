ЛНР. Член экипажа танка во время тренировки на полигоне. Фото: Александр Река/ТАСС

389 беспилотников уничтожены за минувшую ночь в небе над полутора десятком российских регионов, в том числе, в далеком от фронта Поволжье, при этом два человека погибли и 12 ранены при атаке на Нижнекамск. В это же время из-за океана от одного из американских переговорщиков, зятя президента Трампа Джареда Кушнера, прозвучало заявление о том, что Киев ради мира должен отступить до линии, обозначенной Москвой.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, полковником запаса, Эдуардом Басуриным.

ЦЕЛИ УДАРОВ

- Психологическое или военное давление важнее для противника при таких массированных ударах?

- Психологическое давление важнее для них. А число залетающих на наши территории дронов, вообще-то, больше. Но те, что залетают на земли Новороссии, в эту общую сводку не попадают. И военное значение, конечно, важно, но они не выводят из строя столь важные для войны объекты, как мы у них, хотя мы видим, что и до предприятий ВПК они иногда достают. Но и геополитическое значение таких массированных ударов - это важно, например, для британцев.

- Почему психологический фактор важнее?

- Об этом говорилось не раз — это же, очевидно, должно давить на состояние людей, влиять на их умонастроения перед выборами. По их кривой логике, наши люди захотят голосовать за тех, кто говорит: давайте жить мирно, быстрее заканчивать бои.

- В эти же дни Америка вспоминала 25-летие трагедии со взрывом башен близнецов, в которые ударили самолеты-смертники, и гибелью тысяч людей.

- А у нас были свои трагедии. Когда уже беспилотные самолеты, в том числе, из американских комплектующих, и ракеты из западных компонентов прилетают по Донецку и Белгороду, Новороссийску и Нижнекамску, Волгограду и Ростову. Пытаясь достичь геополитической цели таких ударов, они стремятся принудить Россию к достижению договоренностей, которые выгодны западу.

Эдуард Басурин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ?

- Глава офиса Зеленского Буданов* заявил о готовности Киева прекратить огонь в любой момент — по нынешней линии боевого соприкосновения — и подписать мирное соглашение без признания за Россией территорий.

- Мы то его считаем террористом и экстремистом, но он же входил в переговорную группу! Мы что, сами себя обманываем с таким двойственным отношением к данной политической фигуре киевского режима? Что касается заявлений, в том числе от него, по поводу остановки по линии боевого соприкосновения — так в Киеве с 2023-го года об этом говорят. Актеры, которые это озвучивают, меняются, ЛБС сдвигается на запад, а заявления, по сути, все те же. Ну, и количество стран и политиков зарубежных, которые этот подход поддерживают — тоже меняется. В данном случае, моментально подключились турки: давайте быстрее вернем договоренности по Черному морю, по зерновой сделке. Румыны запели о том же. Традиционно за остановку огня группа стран из Британии, Франции, Канады, Германии.

НАС ПРИДЕТСЯ УСЛЫШАТЬ

- А наша реакция?

- А никто не слышит, что говорим мы! Например, Лавров сказал, что, если это и произойдет, то на наших условиях. А когда внутри страны звучат упреки, мол, почему не устраняют руководство режима, то наше руководство отвечает: ну нужно же с кем то будет вести переговоры и заключать этот самый мир на наших условиях? Впрочем, я считаю, что для этого достаточно будет, скажем, лидеров законодательного органа, Верховной рады.

- «Политическая целесообразность» не возьмет верх над реалиями военного продвижения на фронте?

- Нет, на такие грабли уже наступали в последние годы. Не только нас обманывали, мне кажется, был и некий самообман. Достигнутые после 2014-го Минские соглашения даже противная сторона позже назвала обманом. Но разве мы не сами на него пошли? В надежде, что вопросы по Донбассу можно будет решить без крови. И после 2019-го, когда Зеленский уже стал президентом, вспомните, как он вел себя на встрече лидеров стран-гарантов Минских соглашений в Париже? Ну, а потом весна 2022-го, Стамбул и то, что за ним последовало... Нет, сейчас будут доводить до конца.

*Признан террористом и экстремистом

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