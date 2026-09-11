«Последствия самые трагичные»: эксперт объяснил, что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие

Литва - это территория, на которой будет размещено ядерное оружие. Использование его и, соответственно, принятие решений на размещение будут проводить совершенно другие структуры Фото: EAST NEWS.

После прозвучавших из Литвы заявлений о возможном снятии ограничений на размещение ядерных боеголовок на своей земле, в Кремле прямо сказали, что, в таком случае, данная территория окажется под прицелом российского ядерного оружия.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, членом Изборского клуба, автором Telegram-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным.

США ИЛИ ФРАНЦИЯ?

- Где прибалты собрались размещать ядерное оружие - и откуда они его возьмут?

- Взять они его могут только из двух стран - или из Франции, или из США. Если США или Франция захотят размещать его в Литве.

- У других стран его для литовцев нет?

- Есть еще у британцев. Но там только военно-морская компонента. Они его вряд ли смогут довезти до Вильнюса.

«ЗАТКНУТЬ ПРОБКУ»?

- Ситуация странная?

- Она понятная. Конечно, европейцы озабочены тем, что им нужно заткнуть пробку перед Калининградом. В будущей войне они считают главным этапом изоляцию Калининграда и захват его. Для этого надо обеспечить прикрытие Сувалкского коридора. Они исходят из того, что при такой войне все средства хороши.

- Сама Литва не будет иметь доступа к ядерному оружию?

- Нет. И при размещении на ее территории, безусловно, надо будет не столько ее искать на карте, сколько потом стирать ее с карты. Очевидно, что последствия будут самые трагичные для литовской государственности, истории и великой литовской цивилизации.

ПОСЛЕ СВО

- Не связано ли это с ситуацией на поле боя в зоне СВО?

- Скорее, речь идет о том, что за окончанием украинской истории Европа не собирается останавливаться и вполне серьезно рассматривает большую европейскую войну. Сначала они обещали к 2027 году, потом на 2029-й, сейчас на 2030 год у них готовность вести большую европейскую войну с Россией.

- Но вести большую европейскую войну с Россией, которая является ядерной державой, слишком опасно?

- Не имея собственной ядерной составляющей, это просто невозможно. НАТО в этом случае отрабатывает планы. И тут проблема не только Литвы. Литва - это территория, на которой будет размещено ядерное оружие. Использование его и, соответственно, принятие решений на размещение будут проводить совершенно другие структуры. Это штабы НАТО. В этом случае это и есть подготовка к большой войне с нами.

В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ – ЗА СУТКИ?

- Тогда у нас, вроде, и вариантов для маневра не остается?

- Вообще-то, чтобы разместить в Литве ядерное оружие, его туда сначала нужно доставить. И вопрос в этом случае заключается в нашей реакции. Мы же и без ядерного оружия можем в течение суток поставить всю Прибалтику в ситуацию глубокого средневековья. И мы проводили недавно такую военную игру, где рассчитывали последствия различных ударов.

- И что?

- Энергетика трех прибалтийских стран зависит от двух НПЗ, которые находятся на их территории. И от месторождения сланцевой нефти в Эстонии, которое находится в 40 километрах от границы. Одновременный удар по трем этим объектам лишает всю Прибалтику энергетики как таковой. Если добавить еще и электрогенерацию, то в принципе можно иметь ядерное оружие на своей территории, можно не иметь, но быстро оказаться в каменном веке. Не только для Прибалтики - для всей Европы война является фатальной.

МАЛ – НЕ УДАЛ

- Они малы - и потому уязвимы?

- Россия - громадная страна. Мы говорим о тактическом ядерном оружии. Но если, допустим, Россия перейдет к большой ядерной дубинке, то от Европы вообще ничего не останется.

- Масштабы несравнимы?

- Плотность населения несравнима, возможности уничтожения в этом случае тоже несравнимы.

- Чтобы осадить Прибалтику, надо сделать недопустимой стратегическую угрозу?

- Мы позволили запустить лестницу эскалации. Напомню, что, если в 2022 году был скромный разговор о том, что поставляем каски, может, будем поставлять что-то еще, но сегодня вся номенклатура западного вооружения, самая современная, идет на Украину. ВПК работает на войну против нас. Западное оружие воюет на нашей территории.

- А мы все пытались сдерживаться?

- И все время отделяем Украину от Европы. И в итоге пришли к тому, к чему пришли. Вопрос заключается в том, что в этой лестнице эскалации осталось только две ступеньки. Первая - прямое противостояние с НАТО на территории, скорее всего, в этом случае, Прибалтики. Потому что очевидно, что НАТО следующим, чем будет заниматься - полной изоляцией Калининграда. Они не заинтересованы в большой войне с нами, но если они смогут изолировать Калининград и удушить его, а Россия в ответ будет пытаться вести себя более-менее мирно, то это будет победа над Россией. Как они считают. И нам надо понимать: эти две оставшиеся ступеньки - столкновение вокруг Калининграда, а следующая - применение ядерного оружия, тут нужно ставить Европу перед дилеммой. Либо мы начинаем сейчас - и мы начинаем первыми, либо давайте договаривайтесь. В какой-то степени это калька Карибского кризиса. Карибский кризис поставил всю планету на грань ядерной войны. Но прочистил всем мозги.

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