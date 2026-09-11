Британцы могли не знать о провокации Киева: кто и зачем хотел организовать покушение на посла в Москве

Спецслужбы России задержали шпиона и предотвратили теракт против сотрудников посольства Великобритании. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Накануне ФСБ сообщила о задержании бывшего охранника британского посольства в Москве, который собирал и передавал за рубеж данные о графике работы и перемещениях дипработников - и был на связи с украинским блогером, известным своими связями с спецслужбами незалежной. Цель – организация покушения на главу дипломатического представительства.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором факультета политологии МГУ, доктором политических наук Андреем Манойло.

- Когда задержали работавшего в охране английского посольства в Москве, готовившего покушение на посла, возник вопрос: как британцы могли это упустить, или, напротив, это делалось с их тихого согласия?

- Федеральная служба безопасности ведь заявила о том, что она надеется, что британцы не были в курсе. В принципе, такое возможно, - цитирует Манойло KP.RU. - Задержали охранника. Не знаю, в какой структуре он работал, но, скорее всего, это частное охранное предприятие, которое охраняло часть посольства, возможно, внешний периметр. Англичане могли об этом и не знать, информацию об этом не получать – ну кто этих российских охранников контролирует из работников диппредставительства? Если же британцы все-таки были в курсе, то совершенно справедливо это названо провокацией.

- Участие в подготовке покушения СБУ не гарантирует, что данная операция не организовывалась и не контролировалась какой-то другой спецслужбой - не британской и не украинской?

- Всякое может быть. Мы же не ознакомлены с материалами дела. Задержанного, может быть, арестовали по совершению иной деятельности. Например, оказанию иной помощи иностранным спецслужбам либо связанным с ними лицам. То есть, не по подготовке конкретного теракта.

- Но этот гражданин завербован был украинской спецслужбой?

- Мог быть завербован украинской, мог - какой-нибудь другой спецслужбой. Его могли использовать втемную, без вербовки. Разные варианты есть. Удивляет характер вероятной провокации.

- Что тут удивительного?

- Смысл покушаться на британского посла в Москве? Если бы, допустим, высокопоставленного британского дипломата, или сотрудника разведки, или представителя ОПК, в ведение которого входят заводы, производящие Storm Shadow, подорвали где-нибудь на территории Британии - тут же появились бы очередные «Петров и Боширов», сразу перекинули бы стрелки на Российскую Федерацию, подняли большой шум. А если делать это на территории самой России – то как потом клеить ярлык на Москву?

- Ну, скажем, не обеспечили безопасность неприкосновенного лица, посла...

- Это не очень логично выглядит. Хотя, наверное, и в подобном случае такого рода провокацию можно было бы вывернуть таким образом, чтобы обвинить во всем российскую сторону.

- Но об украинском следе прямо заявляют...

- Он ведет не напрямую к спецслужбам, а к самодеятельным группировкам под крылом этих спецслужб. Не случайно же говорится о том, что информацию о британском после и его перемещениях этот охранник собирал и передавал известному украинскому блогеру.

- Не обязательно данная операция СБУ могла быть санкционирована первым лицом киевского режима - это могут быть и другие силы?

- Может быть и так. Но вообще-то спецслужбы обычно так не работают. Это похоже на какую-то самодеятельность. Причем самодеятельность людей, у которых сложно с пониманием профессиональных вещей. Которые, возможно, и не имели какой-то спецподготовки. На Украине сейчас террористических группировок большое количество. Если кто-то из окружения Зеленского таким образом решил заработать себе очки, используя блогеров, экстремистов, то такое вполне могло склеиться и организоваться.

- Какова реакция высоких должностных лиц в Британии?

- Первая реакция со стороны Британии довольно сухая, что они в курсе. Они констатировали очевидный факт - что посольского охранника русские задержали, и все. Если готовилась масштабная провокация, то под нее готовилась и последующая информационная кампания со всеми обвинениями, которая должна была наклеить ярлык на Российскую Федерацию. Если же эта провокация проваливается, ее организаторы начинают нервничать и выстреливают «запасную» информационную кампанию. Хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание или замаскировать.

- А если пойдет информационная кампания со стороны Киева и тех, кто его поддерживает, о том, что это, якобы, провокация России?

- В такой информационной кампании будут явно домашние заготовки, и тогда можно будет говорить о том, что провокация готовилась именно в этом ключе, о котором уже было сказано. И сорвалась она благодаря грамотным и профессиональным действиям наших спецслужб.

- А если начнется суета, неразбериха?

- Это может указывать на то, что какие-то самодеятельные группировки из окружения какого-нибудь украинского рейхсфюрера попытались это организовать, чтобы показать, что они могут работать гораздо эффективнее СБУ...

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