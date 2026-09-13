Уже почти 1,7 миллиарда долларов: «Одиссея» стала самой кассовой картиной Universal

Кадр из фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана

Уже на стадии задумки Нолана оживить практически мертвый эпос «Одиссея» Гомера стало понятно, что без рекордов тут не обойдется. Режиссер, который не боится разбирать тему пространства/времени и внедрять в большое коммерческое голливудское кино научпоп («Интерстеллар»), эксперименты со сном («Начало»), визионерство («Довод») и прочие, далекие от примитивных кассовых приманок, вещи, решил «пройти кино» и добрался до древнегреческих мифов, основанных на идее человеческого богоподобия. Получился очередной шедевр и один из самых кассовых фильмов современности.

Зрителя не отпугнули аналоговые спецэффекты, чересчур осовремененные персонажи и витиеватый нарратив с Нолан на деле доказал, что качественная литература все еще обыгрывает любой нейрослоп, особенно если экранизацией занят настоящий художник, а не помешанный на ИИ халтурщик.

Кадр из фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана

Сначала «Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом R (restricted, то есть «ограниченный» — младше 18 лет можно только с родителями), собрав 1,35 млрд дол. Уже в августе. А в середине сентября стало известно, что сборы картины приблизились к очередной рекордной отметке — 1,7 млрд дол. И это еще не финал.

Однако уже сейчас можно говорить о том, что «Одиссея» стала самым кассовым проектом студии Universal в истории.

— То, что создали Крис [Нолан — режиссер] и Эмма [Томас — продюсер], войдет в историю как один из самых амбициозных и блестяще реализованных фильмов в истории кинематографа, — сообщила Донна Лэнгли, председатель совета директоров NBCUniversal Entertainment. — Событие, которое вдохновит целое поколение киноманов.

Картина, которую все еще можно посмотреть в кино, по сборам обогнала «Мир юрского периода» (2015) — 1,67 млрд дол., «Форсаж 7» (2015) — 1,51 млрд дол. и другие популярнейшие картины Universal.

Одновременно «Одиссея» стала и новой высотой для самого Нолана, потому что до этого самым кассовым в карьере был его «Темный рыцарь», собравший «всего» 1 млрд дол.

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