Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сбежал в Литву Фото: REUTERS.

ОН В ЛИТВУ! ПО ДЕЛУ! СРОЧНО!

Все смешалось в «доме Зеленского». Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, написавший 8-го числа после разгоревшегося коррупционного скандала с сотрудниками его Офиса заявление об отставке по собственному желанию, вдруг объявил «пидозру» (подозрение – равносильно предъявлению у нас обвинению) Руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу и подготовил обвинительное заключение в отношении близкого к главе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко человека. После чего под покровом ночи, не афишируя своих намерений, покинул границы Украины, сделав это на служебном автомобиле под предлогом якобы служебной командировки в Литву. Чрезвычайно увлекательный детектив, который, тем не менее, написан явно очень плохим автором.

Такое стало возможным по той причине, что Кравченко официально еще не уволен. Согласие на отставку должны дать депутаты Верховной рады, а до того момента он продолжает оставаться на своем посту и обладает всеми необходимыми полномочиями.

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос Фото: wikimedia.org.

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?!

Примечательно, что у Зеленского тут же сделали вид, что не имеют к происходящему никакого отношения. Сам «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский призвал депутатов немедленно снять Кравченко с должности.

- У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно, - сообщил «просрочка» в своем ТГ-канале.

- О нет! Он сошел с ума!!! Что он творит?! – дружно возопили все медиа-«помойки» Банковой. Дескать, мы тут ни причем, это просто «поехавший крышей» генпрокурор напоследок решил «оторваться по полной».

«ОГОНЬ ПО ПЛОЩАДЯМ»

Между тем, все прекрасно понимают, что выезд Кравченко за границу возможен только и исключительно с личной санкции Зеленского. Это даже не обычный, хоть и приближенный к верхам коррупционер Миндич, которому выезд обеспечил теперь уже бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Кравченко сам по себе – один из самых высших украинских чиновников, глава отдельного ответвления власти, если позволено так сказать. Украинские эксперты, сохранившие хоть какое-то подобие независимости, отмечают, что решение о «пидозрах» явно принимал не генпрокурор, одной ногой уже находившейся в отставке, а сам Зеленский, из близкого окружения которого антикоррупционные «снаряды» вырывают все новых и новых персонажей.

По всей видимости, «пидозры» главе НАБУ и человеку из окружения руководителя САП, которые стремятся по заданию из Европы, ограничить всевластие «просроченного», были платой для Кравченко за спокойный выезд из страны туда, где его не смогут достать. Кстати, не факт, что он останется в Литве. Поскольку все генпрокуроры, назначенные при Зеленском, сейчас обретаются под солнцем совсем других стран.

Владимир Зеленский призвал депутатов немедленно снять Кравченко с должности. Фото: REUTERS.

ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ

Генпрокурор Руслан Рябошапка продержался около полугода и после увольнения с этого поста в марте 2020-го уехал во Францию, где осел в Страсбурге. Генпрокурор Ирина Венедиктова, оставив должность в июле 2022-го, переехала в Швейцарию. Андрей Костин после увольнения 31 октября 2024 начал строить новую жизнь в Нидерландах. И теперь вот еще один беглец – генпрокурор Руслан Кравченко. У Булгакова, помнится, была «нехорошая квартира». А в Киеве, получается, есть очень «нехорошая должность». Впрочем, «хороших должностей» там, похоже, сейчас, вообще, нет. Или же, как у Гоголя, «проклятое место», если принять за истину, что прокляты там сейчас практически все «места».

И, что самое интересное во всей этой истории, у противной стороны в этом украинском противостоянии «антикоррупционеров» и коррупционеров персонажи тоже не «во всем белом». Детективов НАБУ не раз ловили на том, что они требовали «откупные» за прекращение дел по коррупции, а нынешняя «пидозра» главе НАБУ Семену Кривоносу связана с фиктивным усыновлением, которое он устроил, чтобы не попасть под мобилизацию. Есть за Кривоносом и другие, мягко говоря, «грешки».

КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ КЛИН

Но сам «просрочка» в нынешней ситуации дошел до предела. Ему надо было выбирать, с кем и против кого дружить. Если он идет на поводу НАБУ и САП, то превращается в подобие «английской королевы», став практически лишенным полномочий для реального управления страной. Если объявляет войну НАБУ и САП, чтобы оставить власть за собой, то у этих структур достаточно информации, чтобы пересажать все окружение Зеленского, лишив его команды. Выход для него только в том, чтобы победить и разогнать НАБУ и САП или же лишить их самих полномочий, «отрубив голову» данным структурам, и отбить желание лезть в команду Зеленского. Но за ними сейчас стоят европейские союзники, которым такой исход явно очень не понравится.

Именно по этой причине он, по всей видимости, и решил подстраховаться. Пошел на войну с антикоррупционными структурами, но оставил себе лазейку, чтобы в случае чего заявить: «А я что? Я тут ни при чем, они все сами».

Он уже использовал этот прием, когда по его инициативе депутаты Рады принимали закон об урезании полномочий и лишении независимости НАБУ и САП в прошлом году. Но после многочисленных «фи» и «фу» из Европы и организованных в украинских городах мини-майданов, «просроченный» отыграл назад и сделал виноватыми во всем депутатов.

Нет никаких сомнений, что Кривонос и Клименко хорошо помнят эту историю и ее итоги. Не стоит сомневаться и в том, что они прекрасно понимают, после «пидозры» от генпрокурора за них сейчас рьяно возьмутся следователи и оперативники из украинской контрразведки СБУ, которым найти доказательства госизмены и «работы на страну-агрессора» проще, чем обычному человеку высморкаться.

Нынешняя схватка знаменательна тем, что после нее должен остаться только один. Или сохранивший власть Зеленский и НАБУ и САП с «укороченными» полномочиями, либо реальная власть полностью перейдет к тем, кто будет олицетворять собой волю Европейских союзников. А «просрочка» останется в виде вывески над входной дверью. Чтобы не путали с местом общего пользования. Хотя, какую вывеску там ни вешай, сходства будет больше, чем различий.

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