Писатель Захар Прилепин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Двадцать лет назад, в 2006 году, вышел роман Захара Прилепина «Санькя», посвященный бурной жизни и непростой судьбе Сани Тишина из «Союза Созидающих»: роман-бунт, пощечина общественному вкусу (точнее, литературной безвкусице того времени), дерзкое и хлесткое высказывание, от которого всколыхнулись все полюса и слои русской литературы. Это был не глоток, но целый баллон свежего воздуха, который разом выпустили в лицо публике. Автора после десятков восторженных рецензий записали в «свои» примерно все: либералы начали тащить Прилепина на обложки (приезжали к нему в деревню посмотреть на «писателя из народа») и в лучшие московские гостиные, ультрапатриоты — в свои правые политические организации, Эдуард Лимонов собрался наследовать ему партию, а критики раз в три дня писателя «новым Горьким» (даром, что земляки). Регулярно приглашали Захара европейские книжные фестивали.

Стартовали съемки экранизации романа «Санькя» Захара Прилепина. Фото: Егор АРЕФЬЕВ

«Санькя», произведение с уникальным неповторимым языком, ярчайшей системой художественных образов (сцены любви и похорон отца до сих пор смотрятся образцовыми и невоспроизводимыми) и пронизывающей исповедальной откровенностью, было переведено на десяток языков, вошло в школьную программу по современной литературе, получило премию «Ясная поляна», а в МХТ им. Чехова даже поставили спектакль по инсценировке, которую написал Прилепин — постановка снискала «Золотую маску». И, разумеется, сразу после выхода романа пошли разговоры об экранизации — слишком уж сочная, выпуклая и образная проза, хоть сразу переноси в кадр безо всяких там необязательных сценариев.

«Санькя», произведение с уникальным неповторимым языком, ярчайшей системой художественных образов. Фото: Егор АРЕФЬЕВ

Первым к снаряду подошел Петр Буслов — режиссер «Бумера», специализирующийся на криминальных сагах (свежее творение: сериал «ОПГ»), пел дифирамбы автору, ходил на спектакли по другим его произведениям, но так ничего и не поставил.

— Права на экранизацию купил Петр Буслов, но у него ничего не происходит, поэтому идут переговоры с одним — двумя режиссерами, которые хотели бы этим заняться, — говорил Захар в 2009 году.

Затем поставить роман мечтал Алексей Учитель — опять не срослось. Тогда он в 2012 году начал снимать экранизацию повести «Восьмерка» Прилепина.

Фото: Егор АРЕФЬЕВ

Потом намерения экранизировать «Санькю» заявил еще один маститый мастер — Александр Велединский («Географ глобус пропил»).

— Это любимая книга, книга-мечта, — признавался постановщик в 2014 году. — Но, конечно, у этого проекта могут возникнуть проблемы с поисками финансирования. «Санькя» — очень жесткий, социальный роман о жизни оппозиции, однако, вопреки расхожему мнению, никаких призывов к революции или кровопролитию он не содержит. Это классический роман воспитания, в лучших традициях русской литературы поднимающий все те же гуманные идеи — что такое честность, преданность, любовь. Но сегодня, несмотря на то что роман написан сравнительно недавно, в 2005 году, ситуация кардинально изменилась и герои романа стали иначе относиться друг к другу и к миру в том числе. Если осовременивать роман, то пришлось бы делать продолжение, «Санькя-2». После начала событий на Украине, совершенно очевидно, что герой сейчас находился бы отнюдь не в России.

Одно из мест съемок фильма «Санькя». Фото: Егор АРЕФЬЕВ

Фото: Егор АРЕФЬЕВ

Вышло и так, и нет — прототипы главного героя Григорий Тишин и Евгений «Гайдук» Николаев оказались на Донбассе еще задолго до того, как он стал официально территорией России: первый до сих пор служит вместе с сыном писателя Игнатом, второй в марте 2026 года героически погиб, вытаскивая раненого товарища с поля боя, будучи командиром отряда «Родня».

В итоге съемки «Саньки» стартовали все же в середине сентября 2026 года — в Москве картину снимает Андрей Богатырев («Легенда о самбо», «Красный призрак»).

— Думал, не доживу. А вот случилось, — иронично прокомментировал событие Прилепин. — Фильм хотели в минувшие 20 лет (книга вышла в 2006 году) снять такие мастодонты, как Петр Буслов, Алексей Учитель, Андрей Кравчук, Федор Бондарчук. А снимает — Андрей Богатырев. Ему — флаг в руки и братская поддержка. Фильм — про непримиримую любовь к Отечеству. Сама книга переведена на все основные мировые языки и переиздавалась в России более двадцати раз. Совокупный печатный, электронный и аудиотираж исчисляется сотнями тысяч экземпляров, а прочтений, соответственно, — миллионы. В течение 10 лет книга входила в школьную и университетскую программы, и только в прошлом году ее заменили на книгу «Собаки и другие люди». Снимаются в основном молодые артисты, но и суперзвезды тоже.

На первых кадрах со съемочной площадки видно, что в процессе заняты Федор Лавров, Никита Кологривый («Слово пацана»), Егор Кенжаметов («Лихие»), Василий Копейкин («Марик»).

Актер Антон Шаврин сыграет роль Александра Тишина по прозвищу «Санькя» в грядущей экранизации культового романа Захара Прилепина. Фото: Егор АРЕФЬЕВ

— Мне кажется, сегодня назрел запрос на разговор о внутренних демонах, — считает продюсер проекта Димитр Тодоров. — Мы сейчас все такие успешные. У всех прекрасная форма, идеальные картинки в соцсетях. А что скрывается под всем тем, что мы так доблестно размещаем в ленте? Что происходит внутри, когда никто не смотрит? Очень часто борьба с внешним миром оказывается лишь отражением внутреннего хаоса. Мы хотим менять мир, но не готовы начать с себя. Это история о лжеценностях, о том, как важно разобраться в себе, прежде чем требовать перемен от других. Как ни странно, «Санькя» — не о прошлом. Он о будущем и о дне сегодняшнем. Я не боюсь обвинений в заигрывании с темой. Потому что «Санькя» — не про политику. Это про человека. Про поиск справедливости. Про заблуждения, через которые проходит каждый молодой человек. Это универсальная история, которая останется актуальной всегда.

Съемочная группа фильма «Санькя». Фото: Егор АРЕФЬЕВ

Премьера фильма «Санькя», который начали снимать на мощностях компании «Гринвич Продакшн» («Ополченский романс») и площадках «Москино», намечена на февраль 2027 года.

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