Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Двадцать лет назад, в 2006 году, вышел роман Захара Прилепина «Санькя», посвященный бурной жизни и непростой судьбе Сани Тишина из «Союза Созидающих»: роман-бунт, пощечина общественному вкусу (точнее, литературной безвкусице того времени), дерзкое и хлесткое высказывание, от которого всколыхнулись все полюса и слои русской литературы. Это был не глоток, но целый баллон свежего воздуха, который разом выпустили в лицо публике. Автора после десятков восторженных рецензий записали в «свои» примерно все: либералы начали тащить Прилепина на обложки (приезжали к нему в деревню посмотреть на «писателя из народа») и в лучшие московские гостиные, ультрапатриоты — в свои правые политические организации, Эдуард Лимонов собрался наследовать ему партию, а критики раз в три дня писателя «новым Горьким» (даром, что земляки). Регулярно приглашали Захара европейские книжные фестивали.
«Санькя», произведение с уникальным неповторимым языком, ярчайшей системой художественных образов (сцены любви и похорон отца до сих пор смотрятся образцовыми и невоспроизводимыми) и пронизывающей исповедальной откровенностью, было переведено на десяток языков, вошло в школьную программу по современной литературе, получило премию «Ясная поляна», а в МХТ им. Чехова даже поставили спектакль по инсценировке, которую написал Прилепин — постановка снискала «Золотую маску». И, разумеется, сразу после выхода романа пошли разговоры об экранизации — слишком уж сочная, выпуклая и образная проза, хоть сразу переноси в кадр безо всяких там необязательных сценариев.
Первым к снаряду подошел Петр Буслов — режиссер «Бумера», специализирующийся на криминальных сагах (свежее творение: сериал «ОПГ»), пел дифирамбы автору, ходил на спектакли по другим его произведениям, но так ничего и не поставил.
— Права на экранизацию купил Петр Буслов, но у него ничего не происходит, поэтому идут переговоры с одним — двумя режиссерами, которые хотели бы этим заняться, — говорил Захар в 2009 году.
Затем поставить роман мечтал Алексей Учитель — опять не срослось. Тогда он в 2012 году начал снимать экранизацию повести «Восьмерка» Прилепина.
Потом намерения экранизировать «Санькю» заявил еще один маститый мастер — Александр Велединский («Географ глобус пропил»).
— Это любимая книга, книга-мечта, — признавался постановщик в 2014 году. — Но, конечно, у этого проекта могут возникнуть проблемы с поисками финансирования. «Санькя» — очень жесткий, социальный роман о жизни оппозиции, однако, вопреки расхожему мнению, никаких призывов к революции или кровопролитию он не содержит. Это классический роман воспитания, в лучших традициях русской литературы поднимающий все те же гуманные идеи — что такое честность, преданность, любовь. Но сегодня, несмотря на то что роман написан сравнительно недавно, в 2005 году, ситуация кардинально изменилась и герои романа стали иначе относиться друг к другу и к миру в том числе. Если осовременивать роман, то пришлось бы делать продолжение, «Санькя-2». После начала событий на Украине, совершенно очевидно, что герой сейчас находился бы отнюдь не в России.
Вышло и так, и нет — прототипы главного героя Григорий Тишин и Евгений «Гайдук» Николаев оказались на Донбассе еще задолго до того, как он стал официально территорией России: первый до сих пор служит вместе с сыном писателя Игнатом, второй в марте 2026 года героически погиб, вытаскивая раненого товарища с поля боя, будучи командиром отряда «Родня».
В итоге съемки «Саньки» стартовали все же в середине сентября 2026 года — в Москве картину снимает Андрей Богатырев («Легенда о самбо», «Красный призрак»).
— Думал, не доживу. А вот случилось, — иронично прокомментировал событие Прилепин. — Фильм хотели в минувшие 20 лет (книга вышла в 2006 году) снять такие мастодонты, как Петр Буслов, Алексей Учитель, Андрей Кравчук, Федор Бондарчук. А снимает — Андрей Богатырев. Ему — флаг в руки и братская поддержка. Фильм — про непримиримую любовь к Отечеству. Сама книга переведена на все основные мировые языки и переиздавалась в России более двадцати раз. Совокупный печатный, электронный и аудиотираж исчисляется сотнями тысяч экземпляров, а прочтений, соответственно, — миллионы. В течение 10 лет книга входила в школьную и университетскую программы, и только в прошлом году ее заменили на книгу «Собаки и другие люди». Снимаются в основном молодые артисты, но и суперзвезды тоже.
На первых кадрах со съемочной площадки видно, что в процессе заняты Федор Лавров, Никита Кологривый («Слово пацана»), Егор Кенжаметов («Лихие»), Василий Копейкин («Марик»).
— Мне кажется, сегодня назрел запрос на разговор о внутренних демонах, — считает продюсер проекта Димитр Тодоров. — Мы сейчас все такие успешные. У всех прекрасная форма, идеальные картинки в соцсетях. А что скрывается под всем тем, что мы так доблестно размещаем в ленте? Что происходит внутри, когда никто не смотрит? Очень часто борьба с внешним миром оказывается лишь отражением внутреннего хаоса. Мы хотим менять мир, но не готовы начать с себя. Это история о лжеценностях, о том, как важно разобраться в себе, прежде чем требовать перемен от других. Как ни странно, «Санькя» — не о прошлом. Он о будущем и о дне сегодняшнем. Я не боюсь обвинений в заигрывании с темой. Потому что «Санькя» — не про политику. Это про человека. Про поиск справедливости. Про заблуждения, через которые проходит каждый молодой человек. Это универсальная история, которая останется актуальной всегда.
Премьера фильма «Санькя», который начали снимать на мощностях компании «Гринвич Продакшн» («Ополченский романс») и площадках «Москино», намечена на февраль 2027 года.
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