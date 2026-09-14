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Здоровье14 сентября 2026 23:00

Берегите «второе сердце»: ученые доказали, что долголетие зависит от работы икроножных мышц

Спортивный врач Репетюк посоветовал упражнения для улучшения кровообращения
Анна ДОБРЮХА
Икроножные мышцы даже называют «вторым сердцем». Фото: sergey kolesnikov/Shutterstock/Fotodom

Икроножные мышцы даже называют «вторым сердцем». Фото: sergey kolesnikov/Shutterstock/Fotodom

Хотите позаботиться о своем сердце и продлить жизнь - укрепляйте икроножные мышцы. Как показало исследование одного из ведущих мировых центров доказательной медицины, клиники Мэйо (Рочестер, США), работа этих мышц, расположенных у нас в голени, вносит немалый вклад в долголетие. Какую роль они играют, что сильнее всего им вредит и как их грамотно укреплять - KP.RU рассказал заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине, травматолог, кандидат медицинских наук Алексей Репетюк.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» НИЖЕ КОЛЕН

Исследователи Клиники Мэйо выяснили: у людей с нарушенной работой икроножных мышц риск смертности в течение ближайших 10 лет почти в 2,5 раза выше, чем у тех, чьи мышцы голени в полном порядке.

- Алексей Дмитриевич, почему икроножные мышцы так важны и их даже называют «вторым сердцем»?

- Можно выделить три ключевых роли икроножных мышц, - поясняет эксперт.

* Во-первых, они служат насосом, который толкает венозную кровь снизу, из конечностей, к нашему сердцу. Чем лучше работает «икроножный насос», тем меньше нагрузка на сердечную мышцу, дольше срок ее службы. Это значительный вклад в работу сердечно-сосудистой системы, от которой во многом зависит долголетие.

* Во-вторых, у нас в стопах есть разветвленная сеть венозных сосудов, она похожа на губку. При сокращении мышц голени «губка» как бы сокращается и тоже помогает толкать кровь наверх.

* В-третьих, исследования показали: регулярные упражнения на икроножные мышцы способствуют повышению утилизации глюкозы. То есть, улучшают метаболизм, обмен веществ.

Впрочем, такой эффект есть и от работы других мышц в нашем организме, отмечает эксперт. В том числе, поэтому, весь мышечный комплекс в целом сегодня называют «органом долголетия». «Чем больший объем мышечных волокон мы задействуем - при движении, тренировках, тем эффективнее для кровообращения и обмена веществ», - поясняет врач.

ПРИЗНАКИ НЕПОЛАДОК С МЫШЦАМИ ГОЛЕНИ

- Как проверить, хорошо ли работают икроножные мышцы? Можно пройти какое-то обследование?

- Чтобы объективно оценить силу икроножных мышц, используются специальные устройства - динамометры для мышц голени. Они действуют по той же логике, как и динамометр для рук. Только здесь мы измеряем силу подошвенного сгибания стопы.

Во время теста человек садится, ногу фиксируют, а затем просят выполнить целенаправленное движение. Например, максимально согнуть стопу вниз. Датчик фиксирует приложенное усилие. Иногда проводят серию замеров при разных углах сгибания. В основном применяются стационарные крупные динамометры, они есть в реабилитационных центрах. В обычных фитнес-центрах такого оборудования, как правило, нет, отмечает Алексей Репетюк.

- Может ли человек по каким-то признакам заподозрить неполадки с мышцами голени?

- Да, есть несколько симптомов, на которые важно обратить внимание:

* разница в объемах между правой и левой ногой в голени. Причиной может быть гипертрофия (чрезмерное увеличение мышечной массы) или атрофия, уменьшение объема мышц;

* отеки обеих или одной из ног ниже колена. Это может происходить из-за проблем с возвратом венозной крови, венозного застоя;

* варикозное расширение вен. Проблемы с сосудами и мышцами тесно взаимосвязаны;

* ограничение амплитуды движений в голеностопном суставе (например, сложно/больно поднимать стопы вверх, вставать на носки, неудобно или больно ставить стопу в определенное положение при ходьбе по неровной поверхности).

! Важно: если при измерении окружности голеней обеих ног на одном уровне у вас получается разница >2 см, это медпоказание для УЗИ вен, а не только для оценки тонуса мышц, - подчеркивает врач. - За такой асимметрией может стоять бессимптомный тромбоз глубоких вен, это очень опасное состояние.

Важно следить, чтобы физическая активность была разумной, посильной, не причиняла боли. Фото: Ruslan Shugushev/Shutterstock/Fotodom

Важно следить, чтобы физическая активность была разумной, посильной, не причиняла боли. Фото: Ruslan Shugushev/Shutterstock/Fotodom

В ТЕМУ

Главные враги икроножных мышц

- В первую очередь вредит гиподинамия, сидячий образ жизни, - поясняет Алексей Репетюк. - Если мы не задействуем икроножные мышцы, мало двигаемся, это приводит к сокращению объема мышечных волокон. А впоследствии - к ухудшению венозного возврата крови, кровообращения в целом, повышению нагрузки на сердце и его более быстрому износу.

С другой стороны, питание икроножных мышц нарушается, если у человека уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, выраженная варикозная болезнь. Все эти патологии нужно своевременно лечить.

Кроме того, мышцам вредят чрезмерные физические нагрузки - на даче, в спортзале, при строительных работах и т.п. Важно следить, чтобы физическая активность была разумной, посильной, не причиняла боли, подчеркивает врач.

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Как тренировать и укреплять мышцы для долголетия

- Такие упражнения (привели их ниже - Прим.) подходят для укрепления мышц голени людям с общей физической подготовкой, то есть не имеющим высокой тренированности. Однако при наличии варикоза, тромбозов, отеков или боли в покое перед подобными тренировками обязательно нужна очная консультация флеболога или невролога, - подчеркивает Алексей Репетюк. - При появлении резкой боли в голени на фоне тренировки требуется немедленно прекратить движения и обратиться к врачу, чтобы исключить разрыв мышцы или тромбоэмболию.

Общий список противопоказаний для упражнений на укрепление мышц голени такой:

- острый тромбофлебит или флотирующий тромб в венах ног (то есть прикрепленный к стенке вены лишь одним концом) - любое сокращение мышц может спровоцировать отрыв тромба;

- подагра в фазе обострения - движения в голеностопе вызовут мучительную боль;

- нестабильные переломы лодыжек и тяжелые остеопорозные изменения;

- стенозирующий атеросклероз (критическая ишемия, когда накопления холестерина критично сужают просвет сосудов) - в этом случае подбирать безопасные упражнения следует под контролем УЗИ сосудов.

Долголетие зависит от работы икроножных мышц

Долголетие зависит от работы икроножных мышц

Итак, перечень наиболее эффективных движений для тренировки мышц голени.

- Подъемы на носки.

Выполняйте из положения стоя по 15-20 раз, 3-4 подхода, 2-3 раза в неделю.

Если сложно стоя, можно делать упражнение, сидя на стуле: отрывать пятку от пола, ставя стопу на носок, и опускать обратно.

- Упражнения с эспандером.

Это резиновая лента, она создает сопротивление, и мышце приходится преодолевать его, чтобы выполнить движение. Рекомендуются четыре базовых упражнения для мышц голени. Во всех случаях один конец эспандера фиксируется за неподвижную опору (ножку дивана, батарею, дверную ручку) либо в руках, второй надевается на стопу - обычно в области подъема, чуть ниже пальцев. Стопа при этом находится на весу или пятка стоит на полу (зависит от исходного положения).

1. Тыльное сгибание (носок на себя).

Исходное положение (ИП): эспандер фиксируется спереди от вас. Сидим на полу или на стуле, нога вытянута вперед, пятка на полу или на весу. Эспандер слегка натянут и тянет носок от вас.

Преодолеваем сопротивление и тянем носок на себя. Это укрепляет переднюю поверхность голени. В жизни такое движение нужно, чтобы не «шаркать» ногами при ходьбе и не спотыкаться.

2. Подошвенное сгибание (носок от себя).

ИП: эспандер в руках, петля - на подъеме стопы. Садимся на пол или на стул, нога вытянута или согнута в колене на 90 градусов. Вы держите эспандер руками, создавая натяжение, которое тянет носок на вас.

Давим носком от себя - как будто нажимаете на педаль, растягивая эспандер. Это тренирует икроножную и камбаловидную мышцы. То есть наш главный «мотор» для ходьбы, бега и прыжков, а также важный насос для оттока крови от ног к сердцу.

! «Имейте в виду: для восстановления венозного насоса критично важна именно икроножная мышца - она тренируется при разогнутом колене, прямой ноге. Для профилактики тромбозов у лежачих пациентов лучше всего подходит позиция, когда колено согнуто (90 градусов) - в этом случае нагрузка практически полностью переключается на камбаловидную мышцу», - отмечает врач Алексей Репетюк.

3. Эверсия (поворот стопы наружу).

ИП: эспандер фиксируется с внутренней стороны (слева от левой ноги или справа от правой). Садимся на пол, нога вытянута. Эспандер натянут и тянет стопу внутрь (влево для левой ноги).

Преодолевая сопротивление, разворачиваем стопу наружу. Упражнение укрепляет мышцы с внешней стороны голени. Это критически важно для стабильности голеностопа. Если эти мышцы слабые, нога будет «подворачиваться» внутрь, что ведет к частым растяжениям связок.

4. Инверсия (поворот стопы внутрь).

ИП: эспандер фиксируется с наружной стороны (справа от левой ноги или слева от правой). Садимся на пол, нога вытянута. Эспандер натянут и тянет стопу наружу.

Преодолевая сопротивление, разворачиваем стопу внутрь. Так укрепляется задняя большеберцовая мышца. Она поддерживает свод стопы (профилактика плоскостопия) и не дает ноге заваливаться наружу.

Выполняйте упражнения по 15-20 раз на каждую ногу, 2-3 раза в неделю. При этом темп должен быть достаточно медленным - 2 секунды на усилие, 3 секунды на возврат, советует врач. Если делать движения с эспандером в слишком быстром темпе, до ощущения жжения, то утилизация глюкозы падает.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Как понять, что мышцы укрепились?

- В клинической практике мы ориентируемся на тест с подъемом на носки до отказа. Нужно встать на носок на одной ноге и держаться, - поясняет Алексей Репетюк. - Если пациент может выполнить >30 подъемов (подъем+опускание) без остановки за 1 минуту - значит, насосная функция икроножной мышцы удовлетворительная.

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