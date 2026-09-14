Маргарита Симоньян знала, что ее муж Тигран Кеосаян не выйдет из комы: «Мне сказали, что мозг погиб сразу»

«Комсомольская правда» искренне желает Маргарите и ее семье здоровья! Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выпустила книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» в память о своем муже – режиссере Тигране Кеосаяне, ушедшем из жизни в сентябре прошлого года.

Об этой книге, о семье и обо всем, что случилось с Маргаритой за последнее время, решил поговорить ее коллега и друг Андрей Малахов. В программе «Малахов» Симоньян рассказала, как она познакомилась с Тиграном, рассказала об их детях и любимых праздниках, вспомнила их веселые и грустные моменты.

Разговор коснулся и болезни Тиграна – он впал в кому за 9 месяцев до смерти, в декабре 2024 года. «Какая-то надежда была?» - спросил у Маргариты Андрей.

- Мне показали его МРТ и сказали, что мозг погиб сразу., - ответила она. - Моя задача была эти 9 месяцев, зная все это, сделать так, чтобы больше никто не знал. Потому что у меня была и есть Лаура (мать Тиграна Кеосаяна -Ред.), которая похоронила за три года до этого своего старшего сына. Я не могла представить, как Лаура застанет его смерть… Сострадание - это самое мучительное из известных мне видов страдания. Мне так ее было жалко. Я ненавижу врать, но между состраданием и стремлением никогда не врать победило, конечно же, сострадание.

Кроме того, Маргарита поделилась, что буквально жила в больнице с мужем первые 40 дней его комы. Но потом вернулась домой из-за очень серьезной болезни сына Баграта.

- Сюр какой-то. В это можно поверить? – задается вопросом Симоньян. - В течение 9 месяцев муж в коме, сын заболел так, что никто не может справиться. И до кучи у меня еще и рак. Когда мне об этом сказали, я расхохоталась. Мне показался этот сценарий таким невозможным. Я сама сценарист. Невозможно написать такой сценарий. Никто не поверит в это.

Возвращаясь из больницы, где лежал ее муж, Маргарита старалась вести себя бодро, чтобы поддерживать 87-летнюю свекровь.

- Я надеялась, что его тело продержится дольше, чем продержится Лаура. Я надеялась, что его тело можно будет поддерживать годами, много лет, как это вот с Шумахером происходит (немецкий гонщик находится в тяжелом состоянии с декабря 2013 года – Ред.). Я ей говорила: «Ты должна быть готова, Лаура, смотри, когда он очнется, он же сразу не сможет ходить, мы должны будем его в колясочке возить, потом учить его заново ходить». Я все это придумывала, чтобы поддерживать в ней эту надежду.

Напомним, Кеосаяна не стало 26 сентября 2025 года. Вскоре после этого Маргарита Симоньян сообщила, что у нее нашли рак груди и она будет проходить лечение. На прошлой неделе главный редактор RT прошла обследование, которое подтвердило, что она находится в ремиссии.

«Комсомольская правда» искренне желает Маргарите и ее семье здоровья!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все чисто»: Маргарита Симоньян услышала заветные слова для всех онкобольных - история болезни со счастливым финалом

«Что и кому бы я ни писала, я пишу только тебе и о тебе». Отрывки из книги Маргариты Симоньян о Тигране Кеосаяне