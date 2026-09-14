"Тяжелейше и страшнейше заболел наш сын": Маргарита Симоньян раскрыла печальную правду

Маргарита Симоньян не сдержала слез, говоря о пережитом

В марте 2026 года Маргарита Симоньян рассказала о неизлечимой болезни своего ребенка. О тяжелом недуге одного из троих детей она узнала через 40 дней после того, как ее муж Тигран Кеосаян впал в кому. Тогда вдова режиссера не уточняла, кого из наследников пришлось буквально выцарапывать из лап смерти. И вот на днях женщина раскрыла правду Андрею Малахову.

Маргарита Симоньян узнала о болезни сына Баграта в декабре 2024 года. Недуг заставил многодетную маму мобилизировать все свои силы. Она буквально разрывалась между впавшим в кому мужем Тиграном Кеосаяном и больным ребенком.

"Тяжелейше и страшнейше заболел наш сын. Мне пришлось возвращаться из больницы, чтобы выцарапывать еще и сына", - сообщила вдова режиссера.

Трое младших детей Таграна Кеосаяна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее она говорила, что болезнь ребенка нельзя вылечить. Маргарита не стала уточнять иные подробности недуга. "Просто катастрофа", - коротко отмечала женщина.

Напомним, в августе 2013 года Симоньян родила дочь Марьяну. В сентябре 2014-го на свет появился сын Баграт. 19 октября 2019 года родилась дочь Маро. Марьяна и Баграт говорят на пяти языках: русском, армянском, английском, французском и китайском.

Наследники не отличаются большими запросами. "У моих детей нет наличных денег, вообще. Я не понимаю, зачем они им нужны. Старшей только исполняется 13. Им совершенно незачем где-то бывать, где они должны купить себе что-то сами. Если им что-то нужно или чего-то хочется, мы, конечно, им это покупаем", - делилась многодетная мама.