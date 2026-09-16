Nissan выведет кроссовер в Европу: в чем особенности гибрида

Ниссан выводит Кикс в Европу. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Nissan планирует представить на европейском рынке компактный кроссовер Kicks, а его серийное производство организует на британской площадке в Сандерленде, сообщает пресс-служба. Новинка будет оснащаться гибридной установкой e-POWER третьего поколения.

Для завода Nissan в Сандерленде Kicks станет юбилейной, десятой по счету моделью за 40 лет работы предприятия. Сборка кроссовера будет вестись параллельно с Qashqai, Juke и LEAF. На европейском рынке эта модель дебютирует впервые: на данный момент второе поколение Kicks выпускают в Японии, Мексике и Бразилии.

Nissan причисляет Kicks к категории компактных кроссоверов B-сегмента. Европейская модификация окажется гибридной и получит силовой агрегат e-POWER третьего поколения, дебютировавший в 2025 году. В такой конфигурации бензиновый мотор не имеет механической связи с колесами — он лишь вырабатывает электроэнергию, тогда как движение обеспечивает исключительно электродвигатель.

В третьем поколении e-POWER используется интегрированный модуль 5 в 1, который объединяет электромотор, инвертор, редуктор, генератор и повышающий редуктор. Как утверждает Nissan, обновлённая версия e-POWER превосходит предыдущую по экономичности, экологичности и акустическому комфорту.

Данная версия системы уже устанавливается на Qashqai, собираемый в Сандерленде. С 2016 года, когда технология появилась, по всему миру реализовано свыше 1,9 млн машин Nissan с e-POWER, причём 200 тыс. из них — это Qashqai британской сборки. Общие глобальные продажи Kicks превысили 1,8 млн единиц более чем в 70 странах.

Завод в Сандерленде функционирует с 1986 года. За четыре десятилетия с его конвейера сошло 12 млн автомобилей. На данный момент на предприятии напрямую трудоустроены порядка 6 тыс. человек, а еще около 30 тыс. рабочих мест зависят от его поставщиков.

Расширение европейского модельного ряда Nissan на этом не остановится. Компания уже анонсировала компактный электрокар A-сегмента PIXO, чья презентация намечена на следующую неделю. Помимо этого, с 2027 года сандерлендский завод должен освоить выпуск полностью электрического Nissan Juke третьего поколения.

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