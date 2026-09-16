BMW прокачала новый X5 по полной: какие аксессуары доступны

BMW представила пакет M Performance для кроссовера X5 нового поколения. Фото: пресс-служба бренда

Баварский автопроизводитель BMW анонсировал линейку спортивных аксессуаров M Performance, разработанных специально для обновленного кроссовера X5, сообщает пресс-служба. В набор вошли передние накладки, карбоновый сплиттер, задний спойлер и ряд других элементов.

Для фронтальной части машины предусмотрены вставки из углеродного волокна в решетку радиатора, а также трехсекционный сплиттер, выполненный из карбона. Корму украшает глянцево-черный спойлер, закрепляемый на крышке багажника.

Помимо этого, BMW предлагает диффузор из арамида, оснащенный «лопастями обтекания» по бокам, и накладки на зеркальные корпуса. По внешнему виду и прочностным характеристикам этот материал напоминает углеволокно, однако он не препятствует прохождению электромагнитных волн. Благодаря такому свойству датчики и антенны, размещенные в зеркалах и отвечающие за автоматическое открывание задней двери, функционируют без помех.

Для X5 доступны колеса диаметром 21, 22 и 23 дюйма, а также карбоновые насадки на выхлопные трубы. Выпускная система M Performance создана для модификации с двигателем V8, но из-за действующих ограничений её можно будет заказать только за пределами Европы. В интерьере предлагаются накладки на пороги и коврики с эмблемой подразделения.

Кроме того, BMW подготовила ряд практичных аксессуаров. Для транспортировки грузов на крыше предусмотрены аэродинамические боксы объёмом 350, 450 и 550 литров.

На задний велокрепеж допускается установка дополнительного бокса на 300 литров. Также в ассортименте имеются крепления для лыж и сноуборда, монтируемые на крышу.

Для салона доступны крепления на спинки передних кресел. Среди них — держатели для смартфона и планшета, а также поднос со встроенным подстаканником.

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