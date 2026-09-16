Уже не пустая трата денег: эксперты развеяли миф о плохих шинах из Китая

Стоит ли покупать китайские шины. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Вместе с китайскими машинами на российский рынок пришли и покрышки из КНР. Специалисты, опрошенные «Российской газетой», пояснили, стоит ли всерьез рассматривать зимние шины от производителей из Поднебесной.

Игорь Серебряков, занимающий пост директора по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр», придерживается мнения, что за последние пять лет ассортимент зимней резины китайского производства претерпел серьезные изменения: появились модели, готовые конкурировать с европейскими и российскими марками.

В качестве примера он привел шипованную Linglong Green-Max Winter, отличающуюся превосходным торможением на льду и снегу, Sailun Ice Blazer с хорошим сцеплением на льду и доступной ценой, а также Triangle IceLynx, обеспечивающую надежный контакт с асфальтом. По словам Серебрякова, тормозной путь и сцепные свойства Linglong Green-Max Winter сопоставимы с показателями шин средней ценовой категории.

Андрей Грозовский, специалист по закупкам шин в ГК «Авторусь», убежден, что разговоры об опасности китайской зимней резины сегодня скорее устаревший стереотип, нежели реальная проблема.

Он отметил, что приобретение китайских зимних шин давно перестало быть бессмысленной тратой денег, поскольку лишь за последние пять лет технологии ведущих заводов КНР совершили огромный рывок.

Более того, по его словам, из-за стремительного роста китайского автопарка многие новые машины из КНР еще на заводе оснащаются именно китайскими покрышками, что напрямую подтверждает их надежность и соответствие жёстким заводским требованиям.

Грозовский подчеркнул, что лидирующие позиции занимает продукция флагманских производителей, использующих многослойные каркасы, современные силикосодержащие смеси и тщательно проработанный рисунок протектора, что обеспечивает уверенное поведение на снегу и мокром покрытии. В аутсайдерах, по его словам, остаются малоизвестные марки, экономящие на материалах, и именно они представляют реальную угрозу.

Среди плюсов качественной китайской резины специалист назвал баланс цены и качества, широкий размерный ряд и высокотехнологичное производство. К минусам он отнес лишь меньшую предсказуемость на чистом льду по сравнению с премиальной продукцией и возможные логистические нюансы.

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром», отмечает, что сегодня с полной уверенностью можно утверждать: шины китайских брендов спокойно эксплуатируются в российских условиях. Если 10–15 лет назад китайская резина действительно была очень низкого качества, то теперь половину представленного на нашем рынке ассортимента летних и зимних шин КНР можно рекомендовать отечественным автомобилистам.

При этом он предупреждает, что подавляющая часть китайской резины относится к бюджетному классу и конкурирует с шинами этого сегмента любого мирового производителя. Однако встречаются марки и модели, которые лишь немного уступают среднему сегменту B, принятому в мировой классификации.

Молодовский добавляет, что с большинством «китайцев», скорее всего, придется смириться с повышенной шумностью и, возможно, более быстрым износом по сравнению с шинами среднего или премиального класса от известных мировых брендов.

Еще один минус, по его словам, — отсутствие на данный момент расширенной гарантии. Эксперт поясняет, что пока бренды из КНР не предлагают такие программы, к которым многие россияне уже успели привыкнуть.

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