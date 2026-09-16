TANK 300 Hooke Road готов к штурму: главные особенности брутального авто

Популярный в России «рамник» подготовили к серьезному бездорожью. Фото: пресс-служба Танк

Китайская марка TANK определила дату премьеры экстремальной модификации TANK 300 Hooke Road — 20 сентября, сообщает пресс-служба бренда.

Одновременно стали известны технические детали, которых недоставало после первого анонса: механический полный привод дополняют пара неразрезных мостов, три блокировки, девятиступенчатый автомат и суммарное передаточное отношение 63,5 для ползущего режима.

Двухлитровый турбомотор выдает 170 кВт, что соответствует примерно 231 л.с., и 400 Нм крутящего момента. Однако акцент сделан не на мощности: клиренс доведен до 245 мм, глубина преодолеваемого брода — до 850 мм, угол въезда составляет 41 градус, а заявленная максимальная крутизна подъёма достигает 70%. Полуактивный стабилизатор отключается кнопкой, что расширяет свободу хода подвески на крупных неровностях. Главная пара получила передаточное число 4,55, первая передача — 5,288.

Это следующий этап после первичного раскрытия серийного Hooke Road. Тогда сообщалось о базе 3010 мм, двух жестких мостах и подготовке под крупногабаритные внедорожные шины. Новые данные уточняют, что без серьезных переделок машина рассчитана на переход к 35-дюймовым колёсам. В ранних материалах упоминалась совместимость с 40-дюймовыми, поэтому оба утверждения пока не стоит считать равнозначными до публикации финальной спецификации.

Российская версия TANK 300 скромнее по геометрии: официальные характеристики указывают клиренс 224 мм и брод 700 мм. Таким образом, Hooke Road прибавляет 21 мм просвета и 150 мм глубины брода, а вместо независимой передней подвески использует второй жесткий мост. При этом обычный TANK 300 в России сейчас предлагается от 4,099 млн рублей с учетом максимальной выгоды.

Главной неизвестной остается стоимость Hooke Road. Предзаказы уже открыты, но окончательный прайс производитель обещает обнародовать вместе с официальным запуском 20 сентября. Именно тогда станет ясно, во сколько GWM оценила превращение универсального TANK 300 в заводской внедорожник для тяжёлого офф-роуда.

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