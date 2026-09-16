Не гонитесь за «шестым поколением»: эксперт раскрыл главную ошибку выбора ГБО

Как выбрать ГБО. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

При подборе газобаллонного оборудования для современного турбодвигателя ориентироваться исключительно на номер поколения — неверный подход. Определяющим фактором выступает тип впрыска силового агрегата и присутствие газовой системы, спроектированной конкретно под эту установку.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем», пояснил, что выбор ГБО для современной машины следует начинать не с дилеммы между четвертым и шестым поколением, а с изучения конструкции мотора. Прежде всего необходимо установить разновидность бензинового впрыска — распределенный он или непосредственный — и удостовериться, что комплект совместим с данным двигателем.

Наиболее распространенный вариант, который обычно причисляют к четвертому поколению, подает уже испаренный газ через индивидуальные форсунки во впускной коллектор. Подобная схема остается сравнительно простой и недорогой. Причем непосредственный впрыск бензина сам по себе ее не отвергает: к примеру, система Prins VSI-3 DI создана именно для DI-моторов, однако LPG в ней испаряется в редукторе и впрыскивается во впуск отдельными газовыми форсунками. Производитель при этом заявляет о незначительном дополнительном расходе бензина.

В системах, которые принято называть пятым поколением, LPG подается во впуск уже в жидкой фазе, для чего в баллоне предусмотрен насос. Испаряясь во впускном тракте, топливо действительно способно дополнительно охлаждать заряд, что представляет интерес для турбомотора. Однако это вовсе не означает, что пятое поколение автоматически окажется лучшим для любого двигателя с турбиной — решающую роль по-прежнему играют совместимость и калибровка.

Так называемое шестое поколение используется совместно с непосредственным впрыском: жидкий LPG под высоким давлением попадает прямо в цилиндры через штатную топливную систему. Например, Prins Direct LiquiMax задействует оригинальные насос высокого давления и бензиновые форсунки автомобиля. Такая архитектура сложнее и требует комплекта, разработанного под конкретный двигатель.

Таким образом, правило «турбомотору необходимо самое новое ГБО» не работает. Даже для современных двигателей с непосредственным впрыском существуют различные технические решения — от испаренного газа во впуске до жидкого LPG через штатные форсунки.

Есть и формальная сторона. Действующий ТР ТС 018/2011 обязывает, чтобы устанавливаемое газобаллонное оборудование отвечало установленным требованиям, включая сертификацию системы для соответствующего семейства транспортных средств, а уже установленное ГБО должно проходить периодические испытания. Перед приобретением комплекта стоит проверять не только его «поколение», но и документацию, совместимость с кодом двигателя и возможность последующего обслуживания.

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