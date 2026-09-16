Кореец против китайцев: Kia Pegas оказался дешевле конкурентов

Киа Пегас продают в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российский рынок завезли корейские Kia Pegas 2023 года выпуска, не имеющие пробега, сообщают "Автоновости дня". Минимальная цена такого автомобиля составляет 1 649 900 рублей.

Согласно объявлениям на крупнейших классифайдах, новые «Пегасы» предлагаются в Москве и Новосибирске. В столице в наличии имеются два экземпляра по 1 649 900 рублей и еще одна машина за 1 690 000 рублей.

Китайский Changan Alsvin даже в версиях 2024 года обойдЕтся минимум в 1 889 900 рублей. Седаны Livan S6 Pro (2023 г.в.) и Changan EadoPlus (2024 г.в.) стоят ещЕ дороже — от 2 084 000 и 2 489 900 рублей соответственно.

Все эти автомобили предлагаются в комплектации Comfort и с белым кузовом. Их оснащение включает две фронтальные подушки безопасности, 14-дюймовые литые диски, галогенные фары, электропривод и обогрев зеркал, люк в крыше, кондиционер, бортовой компьютер, 12-вольтовую розетку с USB-портом и штатную аудиомагнитолу с небольшим монохромным дисплеем.

Еще один Kia Pegas, но уже 2025 года выпуска и в более щедрой комплектации Elite, можно заказать в Новосибирске за 1 990 000 рублей. Судя по фотографиям в объявлении, среди прочего он получил полноценную мультимедийную систему с сенсорным экраном и руль с частичной мультифункцией, позволяющий управлять системой Hands-free и принимать звонки одним нажатием кнопки.

Под капотом у всех «Пегасов» стоит 1,4-литровый 95-сильный атмосферный мотор MPI, надежность которого уже подтверждена миллионами километров, пройденными в такси. В роли трансмиссии у всех предлагаемых седанов выступает классический четырехступенчатый автомат.

Kia Pegas ориентирован на тех, кому необходим недорогой, простой и практичный автомобиль без лишних притязаний на динамику или премиальность. У него классический седановый силуэт, плавные линии кузова и спокойная передняя часть, выполненная в фирменном стиле Kia 2010-х годов. По длине он сопоставим с кроссовером Creta второго поколения (4300 мм), ширина и высота составляют 1700 и 1460 мм соответственно, а колёсная база равна 2570 мм.

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