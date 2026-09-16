От Niva до Avatr: названы лучшие внедорожники и кроссоверы России в 2026-м

Итоги премии "внедорожник года". Фото BAW

Подведены итоги премии «Внедорожник года», сообщает "Российская газета". В 2026 году жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты, а также свыше ста тысяч участников народного голосования (большое жюри), выбрало лучшие машины в десяти номинациях — от пикапов до электромобилей.

В категории полноразмерных внедорожников эксперты отдали первое место Deepal G318, тогда как большое жюри предпочло Haval H9. Среди среднеразмерных внедорожников победу одержали Tank 300 и BAW 212. В компактном классе лучшими признали Lada Niva Legend 1.8 по мнению экспертного жюри и Lada Niva Travel по итогам народного голосования.

В сегменте полноразмерных кроссоверов лауреатами стали Volga K50 (экспертное жюри) и GAC GS8 (большое жюри). В классе среднеразмерных кроссоверов победителями названы Jetour T1 и Jeland J6. Среди компактных кроссоверов лучшими оказались Haval Jolion и Tenet T4 соответственно.

В категории среднеразмерных моноприводных кроссоверов экспертное жюри отметило Geely Okavango, а большое жюри — «Москвич M70». В классе компактных моноприводных моделей первенство завоевали Belgee X50+ и Changan CS35 Plus.

Помимо этого, жюри отдельно оценивало пикапы и электрические кроссоверы. Среди пикапов лучшим признан Foton Tunland G9 по версии экспертного жюри и GWM Poer по версии большого жюри. В категории электрических кроссоверов победителями стали Evolute i-Joy (экспертное жюри) и Avatr 11 (большое жюри).

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.