10,9 млн за «электричку»: Mercedes-Benz EQE едет в Россию

Новинки Мерседес едут в РФ. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Осенью на российском рынке стартуют продажи электрического кроссовера Mercedes-Benz EQE. Портал Autonews.ru выяснил, во сколько обойдется новинка.

О планах привезти эту модель сообщили в одном из столичных дилерских центров. Как пояснил менеджер автосалона, продажи стартуют в конце сентября. Машина будет предлагаться только в топовой полноприводной версии с индексом 500. Ее цена составит 10,9 млн рублей. Машины выпускают на совместном предприятии BAIC и Mercedes — Beijing Benz.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. Запас хода превышает 600 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды. Среди опций модели:

сенсорный экран MBUX; климат-контроль; электроприводы кресел; камеры кругового обзора; панорамная крыша.

Еще одну новинку немецкой марки — Mercedes-Benz GLE — привезут в Россию в ноябре 2026 года. Цены на этот автомобиль будут колебаться в диапазоне от 21 млн до 24 млн рублей.

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