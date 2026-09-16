Спустя 10 лет после истории с изнасилованием Диана Шурыгина сама оказалась в СИЗО. На фото девушка с медиапродюсером и подругой Дианой Бичаровой. Фото: Личный архив героя публикации.

Напомним, что спустя 10 лет после истории с изнасилованием Диана Шурыгина сама оказалась в СИЗО. 27-летнюю блогершу обвиняют в изготовлении и распространении порнографии. В настоящее время Диана сидит в камере на 12 человек, питается чипсами и ждет решения суда. Добавим, что Шурыгиной продлили срок содержания под стражей до 19 октября.

Когда-то в программе Андрея Малахова активно обсуждалась история Дианы Шурыгиной. В 2016 году после скандальной истории с изнасилованием вся страна узнала о Диане Шурыгиной из Ульяновска. Якобы на вечеринке пьяной 17-летней девушкой воспользовался 21-летний Сергей Семенов. Парень попал в тюрьму (правда, всего на год), а Диана в итоге стала звездой ток-шоу.

Но спустя 10 лет, как многие считают — девушку настигла карма. Сейчас она сама находится за решеткой. Героями новой передачи Малахова в этом сентябре стали Сергей Семенов, который сейчас трудится правозащитником и получает высшее юридическое образование, а также Диана Бичарова — подруга и экс-продюсер Шурыгиной. Мы связались с Бичаровой, чтобы узнать, как дела у ее бывшей подопечной.

«В СИЗО очень холодно. Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и теплые вещи, но они пока не дошли. Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но, в целом, Диана держится молодцом», — поделилась с KP.RU Диана Бичарова.

Диана Шурыгина с медиапродюсером и подругой Дианой Бичаровой. Фото: Личный архив героя публикации.

Кроме одежды, Бичарова по возможности привозит подруге продукты. Диана просит сладости, газировку и чипсы.

По слухам, Шурыгина начала заниматься эскортом несколько лет назад. Говорят, что у нее даже был богатый высокопоставленный любовник. Правда, сама блогерша все отрицала. Также в интернете в открытом доступе можно найти массу откровенных фотографий девушки…

«Она не занималась этим все 10 лет! У Дианы был женский клуб, где она помогала девочкам… Потом она начала петь», — рассказывала на программе Бичарова.

По одной из версий, Шурыгина потеряла связь с реальностью, когда переехала на Бали. Говорят, там была и секс-секта, куда вербовали девушек. Диана периодически возвращалась в Россию. В июне она снова прилетела в Москву, после чего ее почти сразу задержали. Блогерше инкриминируют изготовление и распространение порнографических материалов (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ), санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Писали о том, что родные Дианы отреклись от нее после задержания, но это оказалось неправдой. Мама девушки Наталья в курсе ситуации и ждет дочь в родном поселке в Ульяновской области.

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